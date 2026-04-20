Megszabadulnak a dízeltől, július 1-ével száműzik a piacról: már megvan, hogy mivel helyettesítik – fogja a fejét a többi ország, hogy erre nem gondolt

Indonézia leállítja a dízelolaj importját, bioüzemanyaggal helyettesíti. Az ázsiai ország ezzel próbál felkészülni az esetleges üzemanyaghiányra.
VG
2026.04.20, 11:24
Frissítve: 2026.04.20, 11:44

Indonézia július 1-jétől leállítja a dízelüzemanyag importját, amit pálmaolajat is tartalmazó üzemanyaggal helyettesít – jelentette be hétfőn Amran Suleiman indonéz mezőgazdasági miniszter.

Indonézia leállítja a dízelolaj importját, bioüzemanyaggal helyettesíti / Fotó: Shutterstock

A tárcavezető, aki szerint a lépésre az ország energiafüggetlenségének megerősítése érdekében kerül sor, megjegyezte, hogy a pálmaolajból nemcsak a dízel alternatíváját lehet előállítani, hanem benzint és etilalkoholt is.

Prabowo Subianto indonéz elnök korábban bejelentette, hogy a következő három évben fokozatosan megszüntetik az üzemanyagimportot, felgyorsítják a villamosítást, és áttérnek a megújuló energiaforrásokra, így például a hulladék növényi olajra. Ezt megelőzően az államfő tilalmat rendelt el a hulladék pálmaolaj exportjára.

Hideg zuhany: Trump minisztere vallotta be, idén semmi nem lesz az elnök olcsó üzemanyagra vonatkozó tervéből

Chris Wright, a Trump-kormány energiaügyi minisztere vasárnap elismerte, hogy akár 2027-ig is eltarthat , mire az Amerikai Egyesült Államokban a benzin ára ismét gallononként három dollár alá csökken. Az erre vonatkozó kérdésre a CNN-nek azt válaszolta: „Ez bekövetkezhet még az idén, de lehet, hogy csak jövőre.”

Wright azt is állította, hogy az üzemanyagárak valószínűleg már tetőztek, és csökkenésnek indulnak. Hozzátette, hogy az Irán elleni háború lezárása az energiaárak csökkenéséhez vezetne – írta a The Guardian.

A gallononként három dollár alatti benzinár amiatt lényeges, mivel 2025 decemberében még ezen a szinten állt, és az ehhez való visszatérést jelölte meg célként a Trump-kormányzat.

