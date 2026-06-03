Remek hír érkezett az iráni háború miatt kialakult energiaválságról – hamarabb véget érhet, mint korábban gondolták, de minden a Hormuzi-szoros újranyitásától függ

Kuvait az olajtermelésének közel 70 százalékát 6-8 héten belül helyre tudná állítani a Hormuzi-szoros újranyitása után. A fennmaradó 30 százalék helyreállítása további nagyjából egy hónapot venne igénybe – mondta szerdán Shaikh Khaled Ahmad Al-Sabah, a Kuwait Petroleum Company (KPC) nemzetközi marketingért felelős ügyvezető igazgatója az S&P Global Energy közel-keleti kőolaj- és gázkonferenciáján.

Kulcsfontosságú, hogy mikor nyitják meg a Hormuzi-szorost, az energiaválság enyhülése attól függ / Fotó: AFP

A Reuters tudósítása szerint az is elhangzott, hogy a kuvaiti termelés helyreállítása rövidebb idő alatt megtörténhet, mint amiről korábban elemzők írtak. Philippe Khoury, az Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) értékesítésért és kereskedésért felelős ügyvezető alelnöke kedden azt mondta, hogy a szoroson átmenő teljes forgalom akár 2027 közepére állhat vissza a háború előtti szintre. Toril Bosoni, a Nemzetközi Energiaügynökség olajpiaci vezetője szerint a helyreállás a legkedvezőbb esetben is 6-8 hónapot vehet igénybe mostantól számítva, ha sikerül megállapodásra jutni.

Al-Sabah külön közölte, hogy

a KPC nagyjából 2-3 hét alatt tudná visszaállítani finomítói kibocsátását a normál szintre.

Elmondása szerint a KPC finomítói kapacitása napi mintegy 1,4 millió hordó.

Bader Nooruddin, a Vitol Bahrain kutatási vezetője szerdán azt jósolta, hogy

a Perzsa-öböl menti finomítók 40-60 napon belül kapacitásuk mintegy 90-95 százalékára pöröghetnek fel.

A közel-keleti finomítók már most az energiaválság utáni időszakra készülnek

Al-Sabah szerint Kuvait „baráti országokkal” tárgyal lehetséges vezetékprojektek ügyében. Szerinte a válság arra is rávilágított, hogy Kuvaitnak nagyobb tárolókapacitásra van szüksége.

Mikael Berthod, az osztrák OMV olajtársaság vezérigazgatója a konferencián azt mondta, hogy a közel-keleti finomítóknak kereskedelmileg rugalmasabbá kell válniuk, és a következő két-három évben vezetékekbe és tárolókba kell beruházniuk. Hozzátette, hogy a jövőbeli ellátási sokkok kezeléséhez erősebb partnerségekre is szükségük lesz.

Rövid távon az ADNOC az olajkereslet megugrására számít a készletek újjáépítése miatt, majd stabil helyreállásra, ahogy az árak normalizálódnak

– mondta Fatema Bin Saleem Al Teneiji, az üzleti transzformációért felelős alelnök.