Ilyen nincs: soha nem látott módon állítják elő az oroszok a gázt, ettől remélnek mindent – Európa teljesen kimarad, ott „életképtelen a technológia”
Oroszország látványosan felgyorsította saját LNG-technológiáinak fejlesztését: a Novatek 2025 végére már hat külföldi joghatóságban jegyeztette be azokat a szabadalmait, amelyekkel az Északi-sarkvidéken akarja új szintre emelni a cseppfolyósított földgáz előállítását. A vállalat vezetése szerint azonban ezek a megoldások annyira speciálisak, hogy Európában gyakorlatilag értelmetlen lenne alkalmazni őket – az egész rendszert kifejezetten a sarkköri környezetre fejlesztették.
A Novatek vezérigazgatója, Leonyid Mihelszon korábban nyíltan beszélt arról, hogy a vállalat saját fejlesztésű LNG-technológiája kizárólag az arktiszi környezetben működik hatékonyan. Szerinte még Oroszország európai részén sem lenne gazdaságos használni a rendszert, mert azt extrém hidegre, speciális logisztikára és északi kitermelési körülményekre optimalizálták – írja az Interfax.
A fejlesztés jelentőségét jól mutatja, hogy
a Novatek már összesen 38 érvényes szabadalommal rendelkezik, és ezek több mint ötöde közvetlenül az LNG-termelés hatékonyságának javításához kapcsolódik.
Az orosz vállalat az elmúlt években különösen nagy hangsúlyt helyezett arra, hogy a nyugati technológiák és berendezések kiesését saját fejlesztésekkel pótolja.
Ennek stratégiai jelentősége van Oroszország számára. Az ukrajnai háború után bevezetett szankciók miatt az orosz energiaszektor egyre nehezebben jut hozzá nyugati LNG-technológiákhoz, speciális turbinákhoz, kriogénberendezésekhez és vezérlőrendszerekhez. A Novatek ezért most gyakorlatilag párhuzamos technológiai infrastruktúrát próbál kiépíteni hazai és „baráti országokból” származó beszállítókkal.
Saját LNG-technológiát épít az orosz energiaipar
A vállalat közlése szerint jelenleg 22 kutatás-fejlesztési projekt fut az orosz kormánnyal együttműködésben annak érdekében, hogy 2030-ig teljesen lokalizált LNG-berendezéseket tudjanak gyártani. Már üzembe helyeztek speciális tesztállomásokat kriogén dinamikus eszközökhöz és nagy teljesítményű kompresszorokhoz is.
A Novatek három különböző LNG-technológiát is szabadalmaztatott. Az egyik az Arctic Cascade rendszer, amely évente 900 ezer tonna LNG előállítására képes. Emellett fejlesztették az Arctic Cascade Modified változatot is, amely már 3 millió tonnás kapacitással működhet, valamint az Arctic Mix technológiát, amelyet kifejezetten nagyléptékű sarkvidéki projektekhez terveztek. Ez utóbbi egyetlen termelési egységgel évente több mint 6 millió tonna LNG előállítására lehet alkalmas.
A technológia lényege, hogy az északi-sarkköri extrém hideget is felhasználják a földgáz cseppfolyósításának optimalizálására.
Ez jelentősen eltér a hagyományos LNG-üzemektől, amelyek általában sokkal energiaigényesebb hűtési rendszerekkel dolgoznak mérsékeltebb éghajlaton. A Novatek szerint éppen ezért nincs értelme a rendszert európai környezetben alkalmazni.
Oroszország közben továbbra is agresszíven növelné LNG-kapacitásait. A Novatek célja, hogy 2030-ra évente 57 millió tonna cseppfolyósított földgázt állítson elő üzemeiben. Ez már globális szinten is jelentős mennyiség lenne, különösen úgy, hogy Moszkva hosszabb távon egyre inkább az ázsiai piacokra koncentrál.
Oroszország 2026-ban várhatóan 688,4 milliárd köbméter gázt termelhet ki a frissített kormányzati előrejelzések szerint, ami továbbra is rendkívül magas szintet jelent a szankciók és az európai piac részleges elvesztése ellenére. A termelést az idei hideg tél és hűvös tavasz is támogatta, miközben a Gazprom rekordközeli szállításokról számolt be, az export fő iránya pedig egyre inkább Kína, Törökország és más ázsiai országok felé tolódik. Közben az Európai Unió is rekordmennyiségű orosz LNG-t vásárolt 2026 első hónapjaiban: a Yamal LNG-projektből érkező szállítmányok értéke elérte a 3,88 milliárd eurót (mintegy 1540 milliárd forintot).