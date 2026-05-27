Égbe szállt a 4iG, gyengélkedett a Mol, bivalyerős a forint

A hazai blue chipek közül csak a Mol gyengélkedett. Az OTP, a Richter és a Telekom is felfelé tartott. A pesti parkett napi szenzációja a 4iG-Rába páros ralija volt. Míg a magyar deviza támaszt tört, s megnyílt az út a 350 forintos euró felé.
Faragó József
2026.05.27, 17:18
Frissítve: 2026.05.27, 17:31

A BUX 132 042 pont közelében zárt, közel 1 százalékos pluszban. Ezzel a pesti parkett vezető indexe felülteljesítette a német DAX indexet, és a régiós versenytárs lengyel WIG indexet is. A blue chipek közül csak a Mol gyengélkedett. Ma mindenki forintot akart venni a devizapiacon. 

pesti parkett
Erős nap a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

 Amerikában megpihent a tech rali mezőnye

A vezető indexek a tengerentúlon vegyesen nyitottak:

  • a széles piacot leképező S&P 500 a tech rali után irányt keres,
  • a technológiai fókuszú Nasdaq Composite az erős menet után most korrekcióba hajlik,
  • a klasszikus Dow Jones ipari átlag fél százalékot emelkedett.

 

Pesti parkett: égbe szállt az űripari részvény

Az OTP 41 080 forinton zárt, közel másfél százalékos pluszban.

A Molt a horvát INA olajvállalattal való pereskedés hírei tépázták.

A magyar olajrészvény 3740 forintig csúszott, ami bő 2 százalékos esés.

A Richter 12 410 forintig kapaszkodott, ami majd 2 százalékos emelkedés.

A Magyar Telekom 2600 forintnál zárt, ami közel egyharmad százalékos plusz.

Nagyot ment a kedden remek távközlési eredményekről beszámoló 

4iG, amely ma bő 17 százalékot ralizott.

A kapcsolt részvény Rába is majd 9 százalékot emelkedett.

Bivalyerős a forint

Újabb erősödési hullám bontakozik ki a magyar deviza piacán. Ma délután az euró-forint a 355-ös támaszt is letörte. Ha ez az irány megerősítést nyer, akkor már a 350 forintos euró a következő technikai megálló.

Bár a technikai indikátorok már délelőtt is a magyar deviza túlvettségét jelezték, ennek ellenére ebéd után meredek erősödésbe kezdett az euró-forint, s a jegyzés 354 közelébe süllyedt. Végül 354,5 közelében zárt, vagyis a támasz alatt maradt.

A forint ereje annál is érdekesebb, 

mert a piaci árazások alapján jelenleg 90 százalékos a valószínűsége, hogy június 11-én 25 bázispontos kamatemelést hajt végre az Európai Központi Bank. Sőt, idén még további egy kamatemelést is áraz a piac. Ami azt jelentené, hogy csökkenne a magyar deviza kamatelőnye. 

Az MNB keddi kamatdöntő ülésén ugyan szóba került a kamatvágás, de egyelőre kivárnak a magyar  jegybankárok.  

