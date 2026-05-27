Európa már az új világjárványtól tart: szigorú reptéri ellenőrzések jönnek, de továbbra sem zárják le a határokat

Európa fokozza az ellenőrzéseket az Afrikából érkező repülőjáratokon, mert a Kongói Demokratikus Köztársaságban robbanásszerűen terjed az ebola. A halálos vírus már több száz emberrel végzett, és az egészségügyi hatóságok szerint a helyzet gyorsabban romlik, mint ahogy meg tudnák fékezni.

Már Európa is készül az ebola lehetséges megjelenésére, miután a Kongóban futótűzként terjed a vírus / Fotó: Anadolu via AFP

Komoly készültségbe kapcsoltak az európai egészségügyi hatóságok az egyre súlyosabb kongói ebolajárvány miatt. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ figyelni kezdte az Afrikából érkező utasok esetleges tüneteit, miközben a vírus terjedése már most gyorsabb, mint ahogy az egészségügyi dolgozók kezelni tudnák a helyzetet.

A Kongói Demokratikus Köztársaságban hétfőig több mint 900 gyanús ebolás esetet regisztráltak, és legalább 223 ember meghalt.

A szakértők szerint azonban a valós számok ennél sokkal rosszabbak lehetnek, mert a konfliktusokkal sújtott térségekben rengeteg fertőzés rejtve maradhat.

A járvány már Uganda felé is átterjedt, ahol eddig hét esetet erősítettek meg. Ez különösen érzékenyen érinti Európát, mert több afrikai ország és európai főváros között napi rendszerességgel közlekednek repülőjáratok.

Olaszországban a héten két Ugandából érkező utasnál is felmerült az ebola gyanúja, ami rövid időre komoly riadalmat okozott. A vizsgálatok végül negatív eredményt hoztak, de az eset jól mutatja, mennyire feszült lett a helyzet.

Belgium különösen érintett, mivel Brüsszelből naponta indulnak közvetlen járatok Kongóba. A Brussels Airlines közölte, hogy módosítják a személyzet beosztását, miután az Egyesült Államok korlátozásokat vezetett be a térségből érkezőkkel szemben. A légitársaság ugyanakkor hangsúlyozta: a járatok fenntartása létfontosságú, mert gyógyszereket és egészségügyi szakembereket is ezekkel juttatnak el a járvány sújtotta területekre.

Európa nem akarja megismételni a koronavírus-válságot

A mostani kitörést a Bundibugyo-vírus okozza, amely az ebola egyik ritkább és különösen veszélyes változata. A helyzetet tovább nehezíti, hogy jelenleg sem engedélyezett vakcina, sem hatékony kezelés nem áll rendelkezésre ellene. Az Egészségügyi Világszervezet ugyan tárgyal két kísérleti vakcina fejlesztőivel, de ezek még nem jelentenek azonnali megoldást.