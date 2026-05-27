Párizsi invázió Budapest belvárosában: megtaláltuk a PSG pop-up boltjait – mélyen zsebbe kell nyúlni, ha mezzel és sállal akar ünnepelni

Miközben a következő napokban tízezrével érkeznek Magyarországra a Paris Saint-Germain szurkolói a Bajnokok Ligája-döntőre, a francia klub már gyakorlatilag beköltözött a belvárosba. Két hivatalos PSG pop-up bolt nyílik a BL-fináléra, a klub speciális ajándéktárgyas kamionja pedig már megérkezett Hollandiából Budapestre, a Városháza térre – a sálaktól a közel hatvanezer forintos hivatalos csapatmezekig minden kapható lesz.
Zováthi Domokos
2026.05.27, 17:24

A Paris Saint-Germain kedden nyitotta meg első hivatalos budapesti pop-up boltját a Petőfi Sándor utcában, ráadásul villámtempóban: az ideiglenes üzletet információink szerint alig két nap alatt húzták fel, a BL-döntő után pedig már bontják is vissza.

Megérkeztek Budapestre a PSG üzletei / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A belvárosi üzlet már most komoly érdeklődést vonz, a szurkolók folyamatosan érkeznek a PSG-logóval borított ideiglenes boltba, ahol a BL-döntőre készített budapesti kollekció is megjelent. A fekete pólókon a Bajnokok Ligája trófeája mellett Budapest-felirat és a döntő párosítása látható, a PSG-címer mellett az Arsenal logójával.

A PSG azonban nem állt meg egyetlen helyszínnél. Szerda reggel megérkezett Hollandiából a klub hivatalos ajándéktárgyas kamionja is, amely a Városháza parkban állt fel, és csütörtöktől várja a vásárlókat.

A speciális kamion gyakorlatilag mobil szurkolói boltként működik: oldalai szétnyithatók, teljes értékű árusítófelületté alakítható, miközben az „Ici c’est Paris” felirat és a PSG látványelemei uralják az egész installációt. A klub ezzel gyakorlatilag mini Párizzsá alakítja át Budapest egy részét a BL-döntő hetére.

A kínálatban emellett PSG-sálak, sapkák, labdák és több Budapest-specifikus BL-relikvia is feltűnt / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ennyibe kerül a PSG-láz Budapesten

A helyszínen készült fotók alapján már az árak is látszanak, és a PSG nem aprózta el a kínálatot: az olcsóbb relikviáktól egészen a prémiummeccsmezekig széles a választék.

Az árlista alapján:

  • PSG-címeres alap póló – 11 ezer forint
  • PSG-címeres póló – 11 ezer forint
  • PSG-feliratos póló – 11 ezer forint
  • BL-döntős 2026-os póló – 11 ezer forint
  • „Road to Budapest” póló – 11 ezer forint
  • BL-döntős 2026-os galléros póló – 18 500 forint
  • PSG kapucnis pulóver – 26 ezer forint
  • PSG 2025/26-os hazai stadionmez – 37 ezer forint
  • PSG 2025/26-os autentikus meccsmez – 56 ezer forint
  • PSG 2026/27-es hazai stadionmez – 56 ezer forint
  • PSG 2026/27-es hazai mérkőzésmez – 59 ezer forint

A kínálatban emellett PSG-sálak, sapkák, labdák és több Budapest-specifikus BL-relikvia is feltűnt. A legkeresettebb termékek között várhatóan a döntős Budapest ’26 pólók lehetnek, amelyeket sok szurkoló már emlékdarabként vásárolhat meg.

A PSG nem aprózta el a kínálatot: az olcsóbb relikviáktól egészen a prémiummeccsmezekig széles a választék / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nem csak egy meccsre készül a PSG

A PSG hivatalos tájékoztatása szerint a klub rendkívül komoly szurkolói infrastruktúrával készül Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjére. A párizsiak hivatalos találkozópontja az MTK Sportparkban lesz, ahol akár 14 ezer PSG-drukkert is várhatnak.

A klub több legendája is megjelenik majd a budapesti programokon, emellett szurkolói buszok, szervezett szurkolói események és külön aktivitások is készülnek a finálé köré. A PSG közlése szerint a stadionban látványos koreográfiával is készülnek: a szurkolók székeire külön pólókat helyeznek majd ki a döntő előtt.

A francia klub ezzel nemcsak egy mérkőzésre érkezik Budapestre, hanem komplett városi jelenlétet épít a BL-finálé köré. A belvárosban már most egyre több PSG-mezes drukker jelenik meg, a következő napokban pedig tovább nőhet a francia szurkolók száma a döntő közeledtével.

A PSG hivatalos tájékoztatása szerint a klub rendkívül komoly szurkolói infrastruktúrával készül Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjére / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Rendőrség: közel négyezer fős biztosítás, kiemelt kockázat

Több mint egy éve készülnek a döntőre, és folyamatos kapcsolatban állnak a nemzetközi biztonsági szervekkel, valamint a klubok képviselőivel – hangsúlyozta Kuczik János Zoltán, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettese felhívta a figyelmet: a döntő várható párosítása – az Arsenal és a Paris Saint-Germain – különösen nagy érdeklődést generál, és a két szurkolótábor egyidejű jelenléte kiemelt kockázatot jelent. A rendőrség ezért már hónapok óta elemzi a szurkolók viselkedési mintáit, és napi kapcsolatban áll a külföldi hatóságokkal.

A Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy öt-öt francia és angol rendőr kíséri el a szurkolókat a fővárosba, akikkel folyamatos lesz a kapcsolattartás.

A rendőrfőkapitány-helyettes bejelentette azt is, hogy a mérkőzés napján mintegy 3900 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten, miközben az ország más részein a napi rendőri feladatellátás is biztosított marad. A cél kettős:

  • a közbiztonság fenntartása
  • és a lakosság mindennapi életének minél kisebb zavarása.

A hatóságok jelentős lezárásokra készülnek: már a mérkőzés napján kora reggeltől zárják a Puskás Aréna környékének főbb útvonalait, majd délutántól a Hungária körút és a Kerepesi út térségében gyakorlatilag megszűnik az autós közlekedés. A rendőrség ezért arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint kerülje el a környéket, és válassza a közösségi közlekedést. A részletes forgalomkorlátozásokról itt olvashatnak.

Soha ennyi rendőr nem volt még szolgálatban: több mint ötvenezer külföldi drukker tombol majd Budapesten – a reptér és a BKK így készül az extrém terhelésre

Történelmi sporteseményre készül Budapest: a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntő előkészületeiről tartott közös sajtótájékoztatót az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Labdarúgó Szövetség, a BKK és a Budapest Airport vezetése. A május 30-i finálé a magyar futball és a hazai turizmus egyik legnagyobb nemzetközi eseménye lesz, amely több tízezer külföldi szurkolót hoz a fővárosba. A szervezők a biztonsági intézkedésekről, a közlekedési rendről, a repülőtéri forgalomról és a szurkolói logisztikáról ismertették a részleteket. Az angol és a francia bajnokcsapatot hazájuk rendőrei is elkísérik Budapestre.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
