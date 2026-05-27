Párizsi invázió Budapest belvárosában: megtaláltuk a PSG pop-up boltjait – mélyen zsebbe kell nyúlni, ha mezzel és sállal akar ünnepelni
A Paris Saint-Germain kedden nyitotta meg első hivatalos budapesti pop-up boltját a Petőfi Sándor utcában, ráadásul villámtempóban: az ideiglenes üzletet információink szerint alig két nap alatt húzták fel, a BL-döntő után pedig már bontják is vissza.
A belvárosi üzlet már most komoly érdeklődést vonz, a szurkolók folyamatosan érkeznek a PSG-logóval borított ideiglenes boltba, ahol a BL-döntőre készített budapesti kollekció is megjelent. A fekete pólókon a Bajnokok Ligája trófeája mellett Budapest-felirat és a döntő párosítása látható, a PSG-címer mellett az Arsenal logójával.
A PSG azonban nem állt meg egyetlen helyszínnél. Szerda reggel megérkezett Hollandiából a klub hivatalos ajándéktárgyas kamionja is, amely a Városháza parkban állt fel, és csütörtöktől várja a vásárlókat.
A speciális kamion gyakorlatilag mobil szurkolói boltként működik: oldalai szétnyithatók, teljes értékű árusítófelületté alakítható, miközben az „Ici c’est Paris” felirat és a PSG látványelemei uralják az egész installációt. A klub ezzel gyakorlatilag mini Párizzsá alakítja át Budapest egy részét a BL-döntő hetére.
Ennyibe kerül a PSG-láz Budapesten
A helyszínen készült fotók alapján már az árak is látszanak, és a PSG nem aprózta el a kínálatot: az olcsóbb relikviáktól egészen a prémiummeccsmezekig széles a választék.
Az árlista alapján:
- PSG-címeres alap póló – 11 ezer forint
- PSG-címeres póló – 11 ezer forint
- PSG-feliratos póló – 11 ezer forint
- BL-döntős 2026-os póló – 11 ezer forint
- „Road to Budapest” póló – 11 ezer forint
- BL-döntős 2026-os galléros póló – 18 500 forint
- PSG kapucnis pulóver – 26 ezer forint
- PSG 2025/26-os hazai stadionmez – 37 ezer forint
- PSG 2025/26-os autentikus meccsmez – 56 ezer forint
- PSG 2026/27-es hazai stadionmez – 56 ezer forint
- PSG 2026/27-es hazai mérkőzésmez – 59 ezer forint
A kínálatban emellett PSG-sálak, sapkák, labdák és több Budapest-specifikus BL-relikvia is feltűnt. A legkeresettebb termékek között várhatóan a döntős Budapest ’26 pólók lehetnek, amelyeket sok szurkoló már emlékdarabként vásárolhat meg.
Nem csak egy meccsre készül a PSG
A PSG hivatalos tájékoztatása szerint a klub rendkívül komoly szurkolói infrastruktúrával készül Budapesten a Bajnokok Ligája döntőjére. A párizsiak hivatalos találkozópontja az MTK Sportparkban lesz, ahol akár 14 ezer PSG-drukkert is várhatnak.
A klub több legendája is megjelenik majd a budapesti programokon, emellett szurkolói buszok, szervezett szurkolói események és külön aktivitások is készülnek a finálé köré. A PSG közlése szerint a stadionban látványos koreográfiával is készülnek: a szurkolók székeire külön pólókat helyeznek majd ki a döntő előtt.
A francia klub ezzel nemcsak egy mérkőzésre érkezik Budapestre, hanem komplett városi jelenlétet épít a BL-finálé köré. A belvárosban már most egyre több PSG-mezes drukker jelenik meg, a következő napokban pedig tovább nőhet a francia szurkolók száma a döntő közeledtével.
Rendőrség: közel négyezer fős biztosítás, kiemelt kockázat
Több mint egy éve készülnek a döntőre, és folyamatos kapcsolatban állnak a nemzetközi biztonsági szervekkel, valamint a klubok képviselőivel – hangsúlyozta Kuczik János Zoltán, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettese felhívta a figyelmet: a döntő várható párosítása – az Arsenal és a Paris Saint-Germain – különösen nagy érdeklődést generál, és a két szurkolótábor egyidejű jelenléte kiemelt kockázatot jelent. A rendőrség ezért már hónapok óta elemzi a szurkolók viselkedési mintáit, és napi kapcsolatban áll a külföldi hatóságokkal.
A Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy öt-öt francia és angol rendőr kíséri el a szurkolókat a fővárosba, akikkel folyamatos lesz a kapcsolattartás.
A rendőrfőkapitány-helyettes bejelentette azt is, hogy a mérkőzés napján mintegy 3900 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten, miközben az ország más részein a napi rendőri feladatellátás is biztosított marad. A cél kettős:
- a közbiztonság fenntartása
- és a lakosság mindennapi életének minél kisebb zavarása.
A hatóságok jelentős lezárásokra készülnek: már a mérkőzés napján kora reggeltől zárják a Puskás Aréna környékének főbb útvonalait, majd délutántól a Hungária körút és a Kerepesi út térségében gyakorlatilag megszűnik az autós közlekedés. A rendőrség ezért arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint kerülje el a környéket, és válassza a közösségi közlekedést. A részletes forgalomkorlátozásokról itt olvashatnak.
