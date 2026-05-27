Az adatvagyon a jövő versenyképességének záloga

A hivatalos statisztika jelenlegi működési modellje történetileg egy olyan korszakban alakult ki, amikor az adatok szűkösen álltak rendelkezésre, és azok elsődleges forrását a célzott adatfelvételek jelentették. A kérdőíves adatgyűjtések, az összeírások és a mintavételes felmérések hosszú időn keresztül biztosították a gazdasági és a társadalmi folyamatok leírásához szükséges információkat. Az adatkörnyezet átalakulása azonban rávilágít ennek a modellnek a korlátaira. A hagyományos adatgyűjtések eredményei a magas erőforrásigény és az adatszolgáltatói terhek mellett is csak jelentős késéssel, magas aggregáltsági szinten válnak elérhetővé, így egyre kevésbé képesek megfelelni a gyors és részletes adatok iránti felhasználói igényeknek.

Adatvagyon: a rendelkezésre álló adatok összességének kiaknázásából származó strukturált tudás / Fotó: Cherdchai101 / Shutterstock

Az adatvagyon kezelése új kihívást jelent

A digitális adatkörnyezet új lehetőségeket biztosít a hivatalos statisztika számára, amelyek a statisztikai termelési folyamatok újjászervezésének alapját képezhetik. Bár egyre több adminisztratív és alternatív adatforrás áll rendelkezésre a hagyományos adatfelvételeknél gyorsabban, ezek újfajta kihívásokat tartogatnak. Az adatok mennyiségi növekedése és heterogenitása mellett felértékelődött azok strukturálásának, összekapcsolásának és értelmezésének igénye is, rámutatva az adatvagyon tudatos, stratégiai kezelésének lehetőségére és szükségességére. Annak érdekében, hogy az adatokból döntéstámogató információ és tudás keletkezzen, a hivatalos statisztikának az adat-ökoszisztéma központi szereplőjévé kell válnia. Az adatvagyon tehát nem pusztán a rendelkezésre álló bőséges adatok összessége, hanem az azok együttes kiaknázásából származó strukturált tudás.

A második kulcsfontosságú tényező az adattechnológia fejlődése, amely lehetővé teszi a fentiekhez szükséges, innovatív adatfeldolgozási folyamatok kidolgozását. Az automatizáció hatékonyabbá teszi a feldolgozási láncot, csökkentve az adat-előállítás idő- és erőforrásigényét, ugyanakkor javítva az eredmények konzisztenciáját és reprodukálhatóságát. A gépi tanulási módszerek segítik az adatokból kirajzolódó komplex mintázatok felismerését, hozzájárulva az anomáliák detektálásához éppúgy, mint az előrejelzések készítéséhez. Az adatfeldolgozás átalakulása egyben a szervezeti működés változásának igényét is magával hozza. Az automatizáció és a mesterséges intelligencia alkalmazása azonban új módszertani és szabályozási kérdéseket is felvet. Miközben a piaci gyakorlatban egyre szélesebb körben terjednek az úgynevezett „fekete doboz” AI-megoldások, a hivatalos statisztikában továbbra is alapvető követelmény a módszertani átláthatóság és az eredmények reprodukálhatósága.

A KSH számára ezért a mesterséges intelligencia alkalmazása nem kiváltja, hanem támogatja a szakmai döntéshozatalt: alkalmazása olyan keretek között képzelhető el, amelyek biztosítják a modellek szakmai ellenőrizhetőségét és a statisztikai minőség fenntartását.

A hivatalos statisztika előtt álló stratégiai kihívás nem pusztán technológiai kérdés, hanem az adatvagyon-gazdálkodás intézményi és szemléletbeli újragondolása is. Ennek egyik legfontosabb iránya az integrált adatplatformok kialakítása, amelyek lehetővé teszik a különböző adminisztratív és az új típusú adatforrások összekapcsolását, strukturált kezelését és többcélú felhasználását. Az adatvagyon hatékony hasznosítása ugyanis csak olyan egységes adatarchitektúrában valósulhat meg, amely biztosítja az adatok újrahasznosíthatóságát és biztonságos hozzáférhetőségét.