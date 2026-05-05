A nagy AI-sztori: az autonóm autók nem tökéletesek – de még így is jobbak lesznek nálunk

Az autonóm autók kapcsán a legtöbben még mindig azt kérdezik: mikor jutunk el oda, hogy a kormány mögött már nem ül ember. A valós kérdés azonban inkább az, hogy egyáltalán miért ül még ott. A közlekedés ugyanis alapvetően nem technológiai, hanem emberi probléma. Szalay Zsolt, a HUN-REN műszaki és természettudományokért felelős alelnöke, a BME tanszékvezetője és autonómjármű-kutató szerint a közúti balesetek több mint 90 százaléka emberi hibára vezethető vissza. Ez önmagában kijelöli az irányt: ha csökkenteni akarjuk a balesetek számát, az embert kell kivonni a rendszerből.

A gép már most jobban érzékel

Az egyik legfontosabb különbség az ember és a gép között az érzékelés. Egy ember két szemmel és korlátozott figyelemmel dolgozik, míg egy autonóm jármű több kamerával, radarral és szenzorral folyamatosan, minden irányba figyel. Ráadásul olyan körülmények között is képes „látni”, ahol az ember nem – például ködben vagy rossz látási viszonyok között. A különbség pedig rendszerszintű.

A gép nem fárad, nem figyelmetlen, és nem késik a reakcióval.

Egy kritikus helyzetben másodpercek töredéke alatt képes olyan beavatkozásokra, amelyek emberi szinten fizikailag nem kivitelezhetők. Az autonóm rendszerek nemcsak érzékelnek, hanem másképp is avatkoznak be.

Míg egy ember egyszerre egy pedált nyom vagy egy irányba kormányoz, egy intelligens rendszer külön-külön képes szabályozni a kerekeket, a fékezést és a stabilitást. Ez olyan finom beavatkozásokat tesz lehetővé, amelyekkel elkerülhetők lennének bizonyos balesetek. Ez az a pont, ahol az ember ténylegesen alulmarad.

Az autonóm jövő nem kérdés, hanem kényszer

Szalay Zsolt szerint az autonóm közlekedés elkerülhetetlen, és ennek elsődleges oka nem a kényelem, hanem a biztonság és a hatékonyság. Az idősödő társadalmak, a városi közlekedés túlterheltsége és a folyamatosan növekvő forgalom mind abba az irányba mutatnak, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan. Az autonóm autó így nem luxus, hanem válasz egy strukturális problémára.