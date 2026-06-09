Az olajban gazdag tartomány lázadása: Alberta kiszakadhat Kanadából

Október 19-én Alberta, Kanada egyik leggazdagabb tartománya népszavazást tart. Nem a függetlenségről döntenek, hanem arról, hogy egyáltalán elindítsák-e azt a folyamatot, amely egy ügydöntő, kötelező erejű referendumhoz vezethet. A különbség aprónak tűnhet, de a politikai tét óriási.

Egy függetlenségpárti tüntető az albertai tartomány kék zászlaját lengeti egy gyűlésen / Fotó: AFP

Alberta Kanada nyugati részén fekszik, területe megközelíti a 660 ezer négyzetkilométert, ez nagyjából hétszerese Magyarország területének. Lakossága mintegy 4,7 millió fő, gazdasága az olajra épül: a tartomány adja az ország olajtermésének több mint 80 százalékát, napi közel 4 millió hordóval.

Az elégedetlenség gyökerei régiek. Az elszakadáspártiak szerint Ottawa évek óta mostohán bánik a tartománnyal: a szövetségi környezetpolitika hátrányba hozza az olajipart, miközben Alberta az olajbevételekből aránytalanul nagy összeget fizet be a közös kasszába, amelyből aztán a szegényebb tartományok részesülnek.

A koronavírus-járvány szigorú járványvédelmi intézkedései tovább szították az indulatokat, ekkor erősödtek meg a szeparatista hangok.

A mozgalom akkor kapott nagyobb lendületet, amikor a függetlenség hívei 300 ezer aláírást gyűjtöttek össze, hogy törvényesen kiharcolják a népszavazás kiírását. Danielle Smith tartományi miniszterelnök végül azután döntött a voksolás mellett, hogy egy ellentétes tartalmú, a Kanadában maradást követelő petícióban 400 ezer aláírást gyűjtöttek össze aktivisták.

A politikus azzal érvelt, hogy ezzel az albertaiak demokratikus jogait védelmezi, majd leszögezte: azt szeretné, ha Alberta Kanadában maradna. A felmérések egyelőre nem adnak okot pánikra a szövetségi kormánynak. Az Abacus Data februári adatai szerint az albertaiak 64 százaléka ellenzi, 26 százaléka támogatja a kiválást.

Az Ipsos hasonló eredményt mért: 28 százalékos függetlenségpárti arányt talált Albertában. Az Angus Reid intézet legfrissebb mérése már 35 százalékos támogatottságot mutat, ami azonban még mindig messze elmarad attól, ami egy sikeres referendumhoz kellene.

A szövetségi kormány csillapítaná a kedélyeket

Mark Carney szövetségi miniszterelnök nemrég veszélyes blöffnek nevezte a referendumkezdeményezést. Párhuzamot vont a 2016-os brit uniós szavazással: David Cameron akkori brit miniszterelnök is azt hitte, kezelni tudja a helyzetet, de végül az Egyesült Királyság kilépett az EU-ból, és évekig tartó politikai zűrzavar következett.