Egyre drasztikusabb a tejpiaci válság: lépett a kormány – ez jelentheti a mentőövet

A tejpiaci válsághelyzet kezelése érdekében 100 százalékos, illetve 70 százalékos mértékű kamattámogatást hirdetett meg a tejhasznúszarvasmarha-tenyésztéssel foglalkozó gazdaságok és a tejfeldolgozó vállalkozások likviditási, jövedelmezőségi helyzetének javítása érdekében Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a friss Magyar Közlönyben megjelent rendeletében.

Válságban a tejpiac, lépett a kormány / Fotó: Shutterstock

A szakminiszter pénteken közzétett rendelete az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2025 keretén belül kiemelt, 100 százalékos mértékű kamattámogatást, az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2025 keretén belül kiemelt, 70 százalékos mértékű kamattámogatás vezetett be.

A rendelet értelmében az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramban a tejhasznúszarvasmarha-tenyésztés felhasználási célú, a hatálybalépését követő nap és 2026. december 31. közötti hitelszerződés esetén a támogatás mértéke állatonként legfeljebb egymillió forint hitel teljes futamidejére 100 százalék.

Tejpiaci válság: hiába kértek segítséget a termelők – gazdaságok kerülhetnek veszélybe Magyarországon

Válságba került a magyar tejágazat: a zuhanó felvásárlási árak, az olcsó import és az aszály miatt egyre több gazdaság működése kerülhet veszélybe. A tejpiaci visszásságok miatt a termelők többször is kormányzati segítséget kértek, ám eddig nem született érdemi intézkedés. A kialakult helyzetről Istvánfalvi Miklós a Tej Terméktanács tejtermelő társelnöke adott részletes tájékoztatást a Világgazdaságnak.

Elmondta, hogy a világ nagy tej- és tejtermékexportőr régióiban, országaiban a tejkínálat továbbra sem csökken szignifikánsan. Európában a még májusban több tejet felvásárló cseh, német, lengyel és szlovák kínálat okoz további komoly fejfájást. A magyar felvásárlás gyakorlatilag visszaesett a tavalyi szintre, mindez pedig tejpiaci válsághoz vezetett.