Újra megnyithatja kapuit Budapest ikonikus épülete: hamarosan eldőlhet a Planetárium jövője – Karácsony Gergely ennél is többet akar

Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt Planetárium jövőjéről – jelentette be Tanács Zoltán miniszter pénteken a Facebookon. A tudományos és technológiai miniszter kiemelte, hogy szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a Planetárium újranyitását.

Planetárium, Népliget, Budapest / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A tárcavezető pénteken a Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szakemberivel látogatott el a csillagvizsgálóba – számolt be róla a Turizmus.com.

A miniszter videóüzenetében felidézte, hogy a TIT Planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2016-ban az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de a kármentesítésen kívül más nem történt. Készült egy koncepció 2018-ban a felújításra, de a korábbi kormány számára soha nem volt fontos a Planetárium sorsa. Emlékeztetett arra, hogy évente 100-150 ezer látogatója volt csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára.

„Augusztus elején szakértői egyeztetést fogunk tartani a társtárcákkal a Planetárium jövőjéről. Szeretnénk egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a Planetárium újranyitását. Több opciót is vizsgálunk majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi és élményközpontig” – írta a miniszter a bejegyzésében.

Karácsony Gergely is támogatja a Planetárium ügyét

Üdvözli a Planetárium felújítását és ismertette a Népliget fejlesztési terveit Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere vasárnap délelőtti Facebook-bejegyzésében. A városvezető azt írta, hogy pár hete felvetette Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszternek a Planetárium helyzetét, és üdvözli, hogy a miniszter pénteken bejelentette, javasolni fogja a kormánynak az épület felújítását és új tartalommal való megtöltését.

Kiemelte, hogy a Planetárium és a Népliget megújítása elképzelhetetlen egymás nélkül. Szerinte a Népliget Magyarország legnagyobb történeti közparkja, amelynek megújítása országos jelentőségű városfejlesztési, környezetvédelmi és kulturális feladat.