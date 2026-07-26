Újra megnyithatja kapuit Budapest ikonikus épülete: hamarosan eldőlhet a Planetárium jövője – Karácsony Gergely ennél is többet akar
Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt Planetárium jövőjéről – jelentette be Tanács Zoltán miniszter pénteken a Facebookon. A tudományos és technológiai miniszter kiemelte, hogy szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a Planetárium újranyitását.
A tárcavezető pénteken a Tudományos és Technológiai Minisztérium, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szakemberivel látogatott el a csillagvizsgálóba – számolt be róla a Turizmus.com.
A miniszter videóüzenetében felidézte, hogy a TIT Planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2016-ban az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de a kármentesítésen kívül más nem történt. Készült egy koncepció 2018-ban a felújításra, de a korábbi kormány számára soha nem volt fontos a Planetárium sorsa. Emlékeztetett arra, hogy évente 100-150 ezer látogatója volt csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára.
„Augusztus elején szakértői egyeztetést fogunk tartani a társtárcákkal a Planetárium jövőjéről. Szeretnénk egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a Planetárium újranyitását. Több opciót is vizsgálunk majd, az ideiglenes újranyitástól a felújításon át egy teljesen új, modern tudományos múzeumi és élményközpontig” – írta a miniszter a bejegyzésében.
Karácsony Gergely is támogatja a Planetárium ügyét
Üdvözli a Planetárium felújítását és ismertette a Népliget fejlesztési terveit Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere vasárnap délelőtti Facebook-bejegyzésében. A városvezető azt írta, hogy pár hete felvetette Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszternek a Planetárium helyzetét, és üdvözli, hogy a miniszter pénteken bejelentette, javasolni fogja a kormánynak az épület felújítását és új tartalommal való megtöltését.
Kiemelte, hogy a Planetárium és a Népliget megújítása elképzelhetetlen egymás nélkül. Szerinte a Népliget Magyarország legnagyobb történeti közparkja, amelynek megújítása országos jelentőségű városfejlesztési, környezetvédelmi és kulturális feladat.
Karácsony Gergely azt írta, hogy a fővárosi önkormányzat az elmúlt években elkészítette a Népliget megújításának terveit. Hozzátette, hogy a park hosszú távú fejlődését meghatározó döntés, hogy a Közlekedési Múzeum marad a Népliget szomszédságában és a Körvasút fejlesztésével új megállót kap a park. A vasút-, metró-, villamos-, autóbusz- és kerékpáros kapcsolatok révén a Népliget a főváros és az agglomeráció egyik legjobban feltárt közparkjává válhat, ami alapvetően új használati lehetőségeket nyit meg.
„A Népliget megújításának első ütemét európai uniós forrásból lehetne megvalósítani, azonban az előző kormány politikai okokból ezt megakadályozta” – írta, majd reményét fejezte ki, hogy az új kormány partner lesz ebben és a park megújításának további lépéseiben is.
Ez szerepel a tervekben
Karácsony Gergely pénteken elküldte Tanács Zoltánnak a Népliget megújításának részletes terveit. A budapest.hu oldalon közzétett fejlesztési terv szerint a Népliget megújítása a Radó Dezső-terv egyik projektje.
A leírás szerint első lépésben a lakossággal, az állami szereplőkkel és a kerületi önkormányzattal együttműködésben elkészítették a Népliget stratégiai tervét, majd tájépítészeti ötletpályázatot bonyolítottak le. A díjazott pályamunkák alapján készül a park fejlesztésének intézkedési terve, amely összegyűjti és ütemezi a Népliget fokozatos megújításának lépéseit.
A tervek szerint elindítják a zöldfelületek megújítását, a park megközelíthetőségének javítását, a rekreációs funkciók bővítését és a parkot szétszabdaló autóutak forgalomcsillapítását. Elbontják a bezárt pavilonokat, rendezik a terület tulajdonviszonyait.