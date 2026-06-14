Ez az orosz módi, ami rögtön gyanakvást szült: szabványt csinál az autós turizmushoz a Kreml

Oroszországban nemzeti szabványt (GOSZT) dolgoznak ki az autós turisták számára. Ezt Konsztantyin Hatkovszkij, a Stratégiai Kutatóközpont Turisztikai Projektfejlesztési Központjának igazgatóhelyettese jelentette be ezt a Putyesesztvuj címmel rendezett nemzetközi turisztikai fórumon, betekintést engedve a részletekbe.

Segíti az orosz autós turistákat a készülő szabvány/Fotó: Voyagerix / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Mint ismertette, máris rengeteg munka folyik az autós turizmus fejlesztése érdekében. Már a döntés is megszületett a szabvány létrehozásáról. Ehhez első lépésben meg kell állapodni az autós utazások szervezésének és az autós turizmus fejlesztésének általános alapelveiről. Másodszor, meg kell határoznunk a kulcsfogalmakat: mi az autós turizmus, ki az autós turista, és mik az autós turisztikai útvonalak.

Legyenek felkészültebbek az autós turisták!

Konsztantyin Hatkovszkij előadása szerint a GOSZT a tervek szerint ajánlásokat tartalmaz majd az autós turistáknak, beleértve

az elsősegélycsomag autóban tartását,

az útvonal mentén található egészségügyi intézmények helyének ismeretét,

a nyolcórás út során legfeljebb 600 kilométeres távolság megtételét,

a két-három óránkénti megállásokat

és a navigációs eszközök meglétét.

A szervezők is kapnak tanácsokat

A dokumentum a tervek szerint ajánlásokat is tartalmaz az autós túrák szervezői számára, valamint az autós turisztikai útvonalakra vonatkozó követelményeket. Konkrétan

az ilyen útvonalak legalább 85 százalékának jó állapotban kell lennie,

legalább 100 kilométerenként multifunkcionális zónákkal,

25 kilométerenként egészségügyi zónákkal,

biztosítani kell a navigációt,

a stabil mobil- és internetkapcsolatot,

a szállást és az étkezési lehetőségeket.

„Nagy hangsúlyt fektettünk a szakmai közösséggel és az autóturistákat képviselő állami szervezetekkel való együttműködésre. Számos konszenzusos megbeszélést tartottunk, és igyekeztünk figyelembe venni a kifejtett álláspontokat. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a GOSZT valóban népszerű és iparági szempontból is meghatározó lesz” – magyarázta a szakember.

Lesznek-e korlátok?

A hírből nem derül ki, hogy a szabány, amely kétségtelenül az autósok biztonságát, kényelmét és érdekét szolgálja, az ajánlásokon felül tartalmaz-e majd tilalmakat is. A rosszabb minőségű utak ajánlott elkerülése ugyanis bár segít a jármű megkímélésében, de esetleg tilalommá válva elérhetetlenné, megközelíthetetlenné tesz egyes területeket. Kérdés, hogy szebjektív elbírálálás dönt-e majd arról, hogy mely utak rossz minőségűnek, vagy a GOSZT felsorolja, körülírja majd azokat. Ha bekerülnek a szabványba, akkor egy település vagy térség a turizmusa fellendítése céljából érdekeltebbé válik, hogy az adott út megjavításán keresztül lekerüljön a GOSZT feketelistájáról. Adott esetben azonban távol is tarthatja a nemkívánatos turistákat az útjavítás halasztásával.