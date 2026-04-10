Minőségi fordulat küszöbén a magyar turizmus – rekordok után új növekedési modell jön

A következő időszak kulcskérdése már nem a volumen további emelése, hanem a magasabb hozzáadott értékű, fenntartható és kiegyensúlyozott teljesítmény megteremtése; ebben a fejlesztési lehetőségek és finanszírozási eszközök szerepe is felértékelődik – mondta a Magyar Nemzetnek Egresitsné Firtl Katalin, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, aki a sikerek és tervek mellett az új, geopolitikai helyzetből fakadó kihívásokról is beszélt. Arról is kérdezték, miként képzelik el az elkövetkező években a hazai turizmus minőségi fordulatát.

Turizmus: rekord utáni váltás mennyiségről minőségre

A turizmus 2025-ben új csúcsot döntött:

a vendégforgalom átlépte a húszmilliót, amivel az ágazat öt évvel a kitűzött határidő előtt teljesítette a 2030-as stratégiai célt. Nemzetközi összevetésben is kiemelkedő a teljesítmény: az Eurostat adatai szerint a magyar vendégforgalom növekedési üteme az uniós átlag közel két és félszerese volt, és meghaladta a régiós versenytársakét is.

A külföldi vendégek számának bővülése

közel kétszer gyorsabb volt, mint Ausztriában,

több mint ötszöröse Horvátországénak,

és jelentősen felülmúlta Csehországét is.

Ugyanakkor a növekedés szerkezeti korlátai is látszanak: Budapest a jelenlegi kapacitások mellett – különösen fenntarthatósági szempontból – már nehezen tud több vendéget fogadni, miközben a vidéki térségekben jelentős tartalékok vannak – fogalmazott a Magyar Nemzetnek Egresitsné Firtl Katalin.

A vezérigazgató szerint a stratégiai irány ezért egyértelmű: a hangsúly a magasabb költésű, tudatos utazók megnyerésére, a tartózkodási idő növelésére, a fenntartható működésre és az élményalapú kínálat erősítésére helyeződik, amelyet adatvezérelt irányítás, célzott marketing és hatékony fejlesztéspolitika támogat.

Széles bázison nő az ágazat, erős a belföldi kereslet

Az idei év első hónapjai megerősítették a trendet: a január–februári adatok szerint minden fő mutató tovább javult a tavalyi rekordévhez képest. A növekedés ráadásul nem egyetlen desztinációhoz kötődik: Budapest továbbra is húzóerő, miközben a Balaton és más vidéki térségek is érdemben hozzájárulnak a bővüléshez.