Zelenszkij most fog kiborulni: nemet mondott az uniós tagállam, nem ad több fegyvert Ukrajnának – Kijev a legfontosabb beszállítóját veszítheti el, „ezt a háborút nem lehet a csatatéren megnyerni!"

Bulgária leállítja az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat – jelentette be Dimitar Sztojanov védelmi miniszter kedden Szófiában. A döntés jelentősen megzavarhatja azt az utánpótlási láncot, amelyen keresztül szovjet rendszerű lőszer jutott el az egyik utolsó uniós gyártótól a kijevi erőkhöz.

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Sztojanov szerint a kormány álláspontja az, hogy a további fegyverszállítmányok nem segítenék elő a háború lezárását. „Ukrajnának több emberre van szüksége, nem több fegyverre” – jelentette ki a miniszter, hozzátéve, hogy az igazságos békét a konfliktus mindkét oldalának kellene meghatároznia.

A bejelentés összhangban van Rumen Radev miniszterelnök nézetével, aki tavaly májusban lépett hivatalba, korábban Bulgária köztársasági elnöke volt 2017 januárjáig. Radev Progresszív Bulgária pártja elsöprő győzelmet aratott az áprilisi parlamenti választásokon.

A kormányfő következetesen azt képviseli, hogy a háború katonai úton nem dönthető el, és bírálta az európai katonai támogatást is.

Május 18-án Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztatóján Radev arra figyelmeztetett: az elhúzódó konfliktus egyaránt kimerít mindenkit, akár közvetlen résztvevőről, akár támogatóról van szó. Bulgária az Európai Unió egyik legnagyobb gyártója a szovjet szabványú lőszereknek, köztük az ukrán erők által ma is széles körben használt tüzérségi lövedékeknek.

Bár Szófia a háború kirobbanása után kezdetben ellenállt a közvetlen katonai segítségnyújtásnak, bolgár gyártmányú lőszer más európai országokon keresztül végül eljutott Ukrajnába. Azóta Bulgária 13 katonai segélycsomagot hagyott jóvá Kijevnek, ám azok értékét és tartalmát a hatóságok nem hozták nyilvánosságra.

A bolgár védelmi ipar nem maradt mentes az orosz nyomástól sem. 2023-ban az egyik hazai lőszergyár tulajdonosa nyilvánosan vádolta az orosz hírszerzést azzal, hogy merényletet kíséreltek meg ellene és szabotálták üzemeit – köztük egy 2023 júniusi raktárrobbanást is e körülményeknek tulajdonított.