Ettől Trumpban meghűl a vér, bekeményített a NATO-szövetséges: ha nincs vízummentesség, nincs reptér

A bolgár kormány csak június végéig hosszabbítaná meg az amerikai katonai repülőgépek szófiai állomásoztatását, miután Washington egyelőre nem adott kedvező választ arra a bolgár kérésre, hogy a bolgár állampolgárok vízummentesen utazhassanak az Egyesült Államokba. Rumen Radev bolgár miniszterelnök azt jelezte, hogy Szófia érti az amerikai eljárások összetettségét.
Csókási Annamária
2026.05.29, 12:36
Frissítve: 2026.05.29, 13:00

A Rumen Radev vezette Bulgáriának megvannak a saját prioritásai és döntési rendje, ezért nem támogatja automatikusan az amerikai katonai eszközök hosszabb távú jelenlétét a fővárosi repülőtéren.

Rumen Radev, Bulgária miniszterelnöke / Fotó: NurPhoto via AFP

Rumen Radev sem akar háborúzni

A döntés érzékeny ponton érinti a bolgár–amerikai kapcsolatokat, mert Bulgária egyszerre NATO-tagállam, az Egyesült Államok szövetségese és olyan ország, amely régóta szeretné elérni, hogy polgárai vízum nélkül léphessenek be az Egyesült Államokba. Radev május 20-án Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében is felvetette a vízummentesség ügyét, és azt kérte, hogy Washington sürgősen vizsgálja meg

a bolgár állampolgárokra vonatkozó korlátozások feloldását. 

A bolgár fél azonban a jelek szerint nem kapott olyan választ, amelynek alapján hajlandó lenne hosszabb távon is engedélyezni az amerikai katonai repülőgépek és más eszközök szófiai jelenlétét – írta a BTA bolgár hírportál.

A kormányfő szerint a kabinet pénteken arról dönt, hogy az amerikai repülőgépek június végéig maradhassanak Bulgáriában. Ez a bolgár értelmezés szerint időt ad Washingtonnak arra, hogy újragondolja az álláspontját. A jelenlegi megállapodás eredetileg május végéig szólt, a bolgár védelmi tárca pedig már korábban jelezte, hogy az Egyesült Államok diplomáciai jegyzékben kérheti a katonai repülőgépek tartózkodásának meghosszabbítását a Vaszil Levszki Szófiai Repülőtéren.

Bulgária saját hangot növeszt a nemzetközi térben

A bolgár kormány számára ez részben belpolitikai és szuverenitási kérdés. Jelenleg Radev azt üzeni, hogy Szófia nem pusztán katonai-logisztikai partner, hanem olyan szövetséges, amely viszonosságot vár el. A bolgár álláspont mögött az is látszik, hogy a kormány a vízummentességi ügyet kézzelfogható diplomáciai 

eredményként szeretné felmutatni a választóknak.

Az amerikai fél szempontjából a vízummentesség nem pusztán politikai gesztus, hanem szabályozási és biztonsági feltételekhez kötött eljárás. Washington ezért vélhetően nem akarja a katonai együttműködéshez közvetlenül kötni a kérdést, még akkor sem, ha Szófia most gyakorlatilag nyomásgyakorlási eszközként használja az amerikai katonai jelenlét engedélyezését.

A NATO számára ugyanakkor bot a küllők között Rumen Radev Bulgáriája, amiért az ország földrajzi helyzete miatt fontos szereplő a Fekete-tenger térségében. Az orosz–ukrán háború óta felértékelődött a szövetséges katonai jelenlét, a logisztika és a keleti szárny védelme nem elhanyagolható pontja a vitának, Radev pedig éppen a napokban egyeztetett Mark Rutte NATO-főtitkárral is, miközben kormánya azt jelezte, hogy Bulgária a védelmi kiadások növelésére készül.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
