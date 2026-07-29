ESG: vége a zöld részvények fénykorának, vagy csak új korszak kezdődik?

A fenntartható (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő) befektetések néhány éve még a pénzügyi piacok legdinamikusabban növekvő szegmensének számítottak. Azóta a szigorodó szabályozás, politikai támadások és gyengébb teljesítmény árnyalta a képet. A The Wall Street Journal szerint mégsem beszélhetünk az ESG bukásáról: inkább egy olyan korszak kezdődik, ahol a fenntarthatóságot kevésbé ideológiai, sokkal inkább üzleti és kockázatkezelési szempontként értékelik.

ESG: új korszak kezdődik a részvénypiacon / Fotó: Tirachard Kumtanom

Az ESG szemléletű részvények meghatározóvá váltak a 2020-as évek elején

A Covid-19 járvány után minden fórumon az ESG befektetések térnyeréséről és válságállóságáról lehetett hallani. Az európai piacfelügyeleti szerv, az ESMA jelentése alapján a koronavírus miatti piaci sokkot egyértelműen az aktívan kezelt ESG UCITS-alapok vették a legjobban. A 2020-as piaci volatilitás idején számos esetben nagyobb nettó tőkebeáramlást tapasztaltak a fenntartható szemléletű részvényeknél és alapoknál, mint a hagyományos alapoknál. Emellett kisebb tőzsdei esést, és gyorsabb kilábalást mutattak. A befektetői bizalom ugyanis a piaci pánik idején biztonságosabbnak ítélte az erősebb kockázatkezeléssel és felelős foglalkoztatással operáló üzleti modelleket.

A fenti térnyerést jól szemlélteti, hogy míg 2012-ben 13 ezer milliárd dollár volt a fenntartható befektetések globális értéke, a GSIA-jelentés szerint 2023-ra 35,3 ezer milliárd dollárra nőtt. Az ilyen típusú befektetések támogatásában Európa jár az élen, mögötte USA és Japán tudott még kiemelkedő növekedést felmutatni.

Mára megfordult a hangulat: a fenntartható befektetések vonzereje csökkenni látszik

Az elmúlt néhány évben az ESG-befektetések több okból is veszítettek a népszerűségükből: az emelkedő kamatok kedvezőtlenül érintették azokat a növekedési (például megújulóenergia-) cégeket, amelyek korábban meghatározó elemei voltak az ESG-portfólióknak, stabilitásuk, nyereségességük megtorpant. A magasabb kamatkörnyezetben a befektetők gyakran a gyorsabb nyereséget termelő vállalatokat részesítették előnyben a hosszabb távú növekedési történetekkel szemben.