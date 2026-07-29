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Mercedes
szakszervezetek
ipar

Nyíltan kimondta a Mercedes-vezér: Magyarország 70 százalékkal olcsóbb Németországnál, minket kell követniük a németeknek, ha talpon akarnak maradni

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Egyre nagyobb nyomás nehezedik a német iparra a magas működési költségek miatt. A Mercedes vezetője szerint a kecskeméti üzem fejlesztése bizonyítja, hogy Közép-Európa versenyképes alternatívát kínál, ezért Németországnak is át kell gondolnia a jelenlegi munkafeltételeket és költségszerkezetet.
VG
2026.07.29, 06:58
Frissítve: 2026.07.29, 07:02

Elérkezett az idő, hogy Németország felülvizsgálja a korábban megszerzett munkaerőpiaci előnyöket, mert a magas költségek egyre inkább rontják az ország vonzerejét a gyártók számára – mutatott rá Ola Källenius. A Mercedes-Benz vezérigazgatója a kecskeméti gyár bővítését példaként emelte ki pozitív példaként, amely szerinte jól mutatja, milyen előnyöket kínálhat Közép-Európa az autóipar számára.

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A Mercedes vezérigazgatója szükségesnek tartja a jelenlegi németországi munkafeltételek újragondolását. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

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A Welt.de tájékoztatása szerint Källenius kedden, elemzőkkel folytatott telefonkonferenciáján arról beszélt, hogy a német iparnak érdemben csökkentenie kell a költségeit, ugyanis megfogalmazása szerint a telephelyi hátrányok mára meghaladják azokat az előnyöket, amelyek korábban Németország mellett szóltak. 

A Mercedes vezérigazgatója ezért szükségesnek tartja a jelenlegi munkafeltételek újragondolását, és korábban már jelezte: az üzemi tanácsokkal, valamint a szakszervezetekkel a 35 órás munkahét jövőjéről is tárgyalni kíván.

A felvetés komoly ellenállást váltott ki a dolgozók érdekképviseleteiből, melynek jeleként a Mercedes szakszervezeti képviselői nyílt levélben fordultak Friedrich Merz német kancellárhoz, amelyben élesen bírálták a vállalat irányvonalát. A dokumentum szerint a munkavállalókra nehezedő nyomás erősödik, pedig a cég eredményessége javul.

A pénzügyi adatok valóban kedvezően alakultak, hiszen a Mercedes üzemi eredménye a második negyedévben 21,5 százalékkal, 1,55 milliárd euróra emelkedett. 

A javuláshoz hozzájárult az eddig mintegy 5500 németországi munkahely megszüntetése is, amely érezhető költségcsökkenést hozott a vállalatnál. A befektetők pozitívan fogadták a számokat, a részvény árfolyama emelkedett, az elemzők pedig a kiadások lefaragását és a beruházások visszafogását méltatták. 

A vállalat árbevétele ugyanakkor a kínai kereslet gyengülése miatt 3,3 százalékkal, mintegy 32 milliárd euróra csökkent.

Källenius a költségverseny szempontjából külön kiemelte a Mercedes kecskeméti üzemét. A nemrég befejezett fejlesztésnek köszönhetően a gyár éves kapacitása 300 ezer járműre nőtt, vagyis megduplázódott. 

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Az üzemben a legújabb elektromos modellek is készülnek majd, köztük az elektromos C-osztály, amelyet a vállalatvezető két héttel ezelőtt mutatott be Magyarországon.

A német autógyártó példája jól érzékelteti, hogy az európai autóiparban egyre nagyobb szerepet kapnak a kedvezőbb költségszinttel működő közép-európai gyártóbázisok. 

A kecskeméti beruházás ezért nemcsak a Mercedes jövőbeli termelésében játszik fontos szerepet, hanem a vállalat és a németországi munkavállalók között zajló bértárgyalások során is erős érvként szolgálhat.

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