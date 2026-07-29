Nyíltan kimondta a Mercedes-vezér: Magyarország 70 százalékkal olcsóbb Németországnál, minket kell követniük a németeknek, ha talpon akarnak maradni

Elérkezett az idő, hogy Németország felülvizsgálja a korábban megszerzett munkaerőpiaci előnyöket, mert a magas költségek egyre inkább rontják az ország vonzerejét a gyártók számára – mutatott rá Ola Källenius. A Mercedes-Benz vezérigazgatója a kecskeméti gyár bővítését példaként emelte ki pozitív példaként, amely szerinte jól mutatja, milyen előnyöket kínálhat Közép-Európa az autóipar számára.

A Mercedes vezérigazgatója szükségesnek tartja a jelenlegi németországi munkafeltételek újragondolását. / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Baltával fargaták a Mercedes kiadásait, mégis zuhan az árbevétel

A Welt.de tájékoztatása szerint Källenius kedden, elemzőkkel folytatott telefonkonferenciáján arról beszélt, hogy a német iparnak érdemben csökkentenie kell a költségeit, ugyanis megfogalmazása szerint a telephelyi hátrányok mára meghaladják azokat az előnyöket, amelyek korábban Németország mellett szóltak.

A Mercedes vezérigazgatója ezért szükségesnek tartja a jelenlegi munkafeltételek újragondolását, és korábban már jelezte: az üzemi tanácsokkal, valamint a szakszervezetekkel a 35 órás munkahét jövőjéről is tárgyalni kíván.

A felvetés komoly ellenállást váltott ki a dolgozók érdekképviseleteiből, melynek jeleként a Mercedes szakszervezeti képviselői nyílt levélben fordultak Friedrich Merz német kancellárhoz, amelyben élesen bírálták a vállalat irányvonalát. A dokumentum szerint a munkavállalókra nehezedő nyomás erősödik, pedig a cég eredményessége javul.

A pénzügyi adatok valóban kedvezően alakultak, hiszen a Mercedes üzemi eredménye a második negyedévben 21,5 százalékkal, 1,55 milliárd euróra emelkedett.

A javuláshoz hozzájárult az eddig mintegy 5500 németországi munkahely megszüntetése is, amely érezhető költségcsökkenést hozott a vállalatnál. A befektetők pozitívan fogadták a számokat, a részvény árfolyama emelkedett, az elemzők pedig a kiadások lefaragását és a beruházások visszafogását méltatták.

A vállalat árbevétele ugyanakkor a kínai kereslet gyengülése miatt 3,3 százalékkal, mintegy 32 milliárd euróra csökkent.

Källenius a költségverseny szempontjából külön kiemelte a Mercedes kecskeméti üzemét. A nemrég befejezett fejlesztésnek köszönhetően a gyár éves kapacitása 300 ezer járműre nőtt, vagyis megduplázódott.