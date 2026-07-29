Nyíltan kimondta a Mercedes-vezér: Magyarország 70 százalékkal olcsóbb Németországnál, minket kell követniük a németeknek, ha talpon akarnak maradni
Elérkezett az idő, hogy Németország felülvizsgálja a korábban megszerzett munkaerőpiaci előnyöket, mert a magas költségek egyre inkább rontják az ország vonzerejét a gyártók számára – mutatott rá Ola Källenius. A Mercedes-Benz vezérigazgatója a kecskeméti gyár bővítését példaként emelte ki pozitív példaként, amely szerinte jól mutatja, milyen előnyöket kínálhat Közép-Európa az autóipar számára.
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A Welt.de tájékoztatása szerint Källenius kedden, elemzőkkel folytatott telefonkonferenciáján arról beszélt, hogy a német iparnak érdemben csökkentenie kell a költségeit, ugyanis megfogalmazása szerint a telephelyi hátrányok mára meghaladják azokat az előnyöket, amelyek korábban Németország mellett szóltak.
A Mercedes vezérigazgatója ezért szükségesnek tartja a jelenlegi munkafeltételek újragondolását, és korábban már jelezte: az üzemi tanácsokkal, valamint a szakszervezetekkel a 35 órás munkahét jövőjéről is tárgyalni kíván.
A felvetés komoly ellenállást váltott ki a dolgozók érdekképviseleteiből, melynek jeleként a Mercedes szakszervezeti képviselői nyílt levélben fordultak Friedrich Merz német kancellárhoz, amelyben élesen bírálták a vállalat irányvonalát. A dokumentum szerint a munkavállalókra nehezedő nyomás erősödik, pedig a cég eredményessége javul.
A pénzügyi adatok valóban kedvezően alakultak, hiszen a Mercedes üzemi eredménye a második negyedévben 21,5 százalékkal, 1,55 milliárd euróra emelkedett.
A javuláshoz hozzájárult az eddig mintegy 5500 németországi munkahely megszüntetése is, amely érezhető költségcsökkenést hozott a vállalatnál. A befektetők pozitívan fogadták a számokat, a részvény árfolyama emelkedett, az elemzők pedig a kiadások lefaragását és a beruházások visszafogását méltatták.
A vállalat árbevétele ugyanakkor a kínai kereslet gyengülése miatt 3,3 százalékkal, mintegy 32 milliárd euróra csökkent.
Källenius a költségverseny szempontjából külön kiemelte a Mercedes kecskeméti üzemét. A nemrég befejezett fejlesztésnek köszönhetően a gyár éves kapacitása 300 ezer járműre nőtt, vagyis megduplázódott.
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Az üzemben a legújabb elektromos modellek is készülnek majd, köztük az elektromos C-osztály, amelyet a vállalatvezető két héttel ezelőtt mutatott be Magyarországon.
A német autógyártó példája jól érzékelteti, hogy az európai autóiparban egyre nagyobb szerepet kapnak a kedvezőbb költségszinttel működő közép-európai gyártóbázisok.
A kecskeméti beruházás ezért nemcsak a Mercedes jövőbeli termelésében játszik fontos szerepet, hanem a vállalat és a németországi munkavállalók között zajló bértárgyalások során is erős érvként szolgálhat.