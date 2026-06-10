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BYD

Csillagászati összegből fejleszti villámtöltő-hálózatát a BYD – már csak ez a lépés hiányzik Európa meghódításához

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Csaknem kétmilliárd eurót szán erre a kínai autógyártó. A BYD az ultragyors töltésre építi európai terjeszkedési stratégiáját.
VG
2026.06.10, 18:30
Frissítve: 2026.06.10, 19:37

Óriási beruházást tervez Európában a BYD. A kínai autóipari óriás közel kétmilliárd eurót tervez fordítani annak az európai infrastruktúrának a kiépítésére, amely szükséges ahhoz, hogy a következő években ötperces villámtöltési technológiáját valamennyi, tömeggyártásra szánt modelljében elérhetővé tegye.

BYD elektromos autó gyorstöltő, töltő
A töltőinfrastruktúra fejlesztésétől várja az európai áttörést a BYD / Fotó: Andy Smulders / AFP

A Financial Times értesülései szerint a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója arra építi stratégiáját, hogy az ultragyors töltés révén piaci részesedést hódítson el a hagyományos autógyártóktól. A technológia elterjedése azonban nagyban függ attól, hogy milyen gyorsan tudja kiépíteni a töltőállomások hálózatát Európa-szerte.

„Ez nagyon nagy összeg, hiszen egyetlen állomás költsége közel félmillió font. Először egy rendkívül erős infrastruktúrahálózatot kell kiépítenünk. Egy ilyen állomás költsége hozzávetőleg 580 ezer euró” – ismertette Stella Li, a kínai vállalat nemzetközi üzletágának vezetője, amikor a BYD megnyitotta első villámtöltő állomását az Egyesült Királyságban.

A kínai vállalat az idei év végéig 20 000 villámtöltő telepítését tervezi Kínában, Európában pedig 2027-ig háromezret, ebből hatszázat az Egyesült Királyságban.

A teljes villámtöltési képesség kihasználásához a járműveknek a BYD legújabb generációs akkumulátoraival kell rendelkezniük. A BYD új Z9GT modellje – amely a prémium Denza márkához tartozik, és amelynek induló ára 115 000 euró – öt perc alatt 70 százalékos töltöttségi szintet érhet el, míg közel teljesen feltölthető 12 perc alatt, akár mínusz 30 Celsius-fokos hőmérsékleten is.

A jövőben Európában bevezetendő Denza-modellek már rendelkezni fognak villámtöltési képességgel, Li pedig korábban kijelentette, hogy a következő években a terveik szerint az Egyesült Királyságban és Európában forgalmazott alacsonyabb árkategóriájú modelljeikre kiterjesztik ezt az akkumulátortechnológiát.

„A kihívást nem maga a telepítés jelenti, hanem az, hogy a helyi önkormányzatok milyen gyorsan adják meg a szükséges engedélyeket. Mi nagyon gyorsan tudunk terjeszkedni” – jelentette ki Bono Ge, a BYD brit üzletágának vezetője.

A lépés emlékeztet a Tesla korábbi beruházásaira a nagy teljesítményű Supercharger töltőhálózatba, amely jelentősen hozzájárult az elektromos járművek értékesítésének gyors növekedéséhez. A Supercharger állomások 15 perc alatt akár 321 kilométeres hatótávhoz elegendő energiát képesek biztosítani a Tesla járművei számára.

Li szerint a villámtöltés megszünteti az elektromos autókra való átállás utolsó akadályát a fogyasztók számára. Az iparág több vezetője ugyanakkor továbbra is szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a BYD milyen gyorsan lesz képes kiépíteni azt az infrastruktúrát, amely a technológiát a tömeges fogyasztói piac számára is elérhetővé teszi.

A BYD állítása szerint villámtöltői nem terhelik tovább a meglévő villamosenergia-hálózatokat, mivel a töltéshez szükséges energiát helyszíni akkumulátoros energiatároló rendszerekből nyerik, amelyeket az elektromos hálózatról, kedvezőbb éjszakai tarifák mellett lehet feltölteni.

Az Európai Unióban a BYD piaci részesedése 2026 első négy hónapjában 0,8 százalékról 1,9 százalékra emelkedett az ACEA adatai szerint, miközben a kínai gyártó agresszíven bővítette modellpalettáját a nagyobb járművektől a kisebb kategóriák felé. Növekedése az Egyesült Királyságban még látványosabb volt, ahol 3,4 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik, megelőzve többek között a Renault-t és a Volvo Carst.

A vállalat emellett bemutatta a Dolphin G plug-in hibrid modellt is, amely az első olyan BYD-típus, amelyet kifejezetten az európai piacra fejlesztettek, és amelyet Kínában nem forgalmaznak.

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Hangzatos ígéretet tett Vang Csuan-fu, a BYD alapító-elnöke cége éves közgyűlésén, ahol azzal akarta felvillanyozni a részvényárfolyam meredek esése felett aggódó befektetőket, hogy kijelentette: az új generációs autóipar üstököse öt éven belül a világ legnagyobb autógyártójává fog válni. 

Ehhez persze a jelenleg előtte álló öt járműgyártó konszernnek is lesz néhány keresetlen szava, de a grandiózus cél kitűzése mindenesetre lelkesedést kellett volna kiváltson a vállalati gondok tömkelegén merengő befektetőkből, ehelyett újabb 4,3 százalékkal kalapálták lejjebb a BYD hongkongi tőzsdén jegyzett részvényárfolyamát. 

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