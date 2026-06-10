Csillagászati összegből fejleszti villámtöltő-hálózatát a BYD – már csak ez a lépés hiányzik Európa meghódításához

Óriási beruházást tervez Európában a BYD. A kínai autóipari óriás közel kétmilliárd eurót tervez fordítani annak az európai infrastruktúrának a kiépítésére, amely szükséges ahhoz, hogy a következő években ötperces villámtöltési technológiáját valamennyi, tömeggyártásra szánt modelljében elérhetővé tegye.

A töltőinfrastruktúra fejlesztésétől várja az európai áttörést a BYD / Fotó: Andy Smulders / AFP

A Financial Times értesülései szerint a világ legnagyobb elektromosautó-gyártója arra építi stratégiáját, hogy az ultragyors töltés révén piaci részesedést hódítson el a hagyományos autógyártóktól. A technológia elterjedése azonban nagyban függ attól, hogy milyen gyorsan tudja kiépíteni a töltőállomások hálózatát Európa-szerte.

„Ez nagyon nagy összeg, hiszen egyetlen állomás költsége közel félmillió font. Először egy rendkívül erős infrastruktúrahálózatot kell kiépítenünk. Egy ilyen állomás költsége hozzávetőleg 580 ezer euró” – ismertette Stella Li, a kínai vállalat nemzetközi üzletágának vezetője, amikor a BYD megnyitotta első villámtöltő állomását az Egyesült Királyságban.

A kínai vállalat az idei év végéig 20 000 villámtöltő telepítését tervezi Kínában, Európában pedig 2027-ig háromezret, ebből hatszázat az Egyesült Királyságban.

A teljes villámtöltési képesség kihasználásához a járműveknek a BYD legújabb generációs akkumulátoraival kell rendelkezniük. A BYD új Z9GT modellje – amely a prémium Denza márkához tartozik, és amelynek induló ára 115 000 euró – öt perc alatt 70 százalékos töltöttségi szintet érhet el, míg közel teljesen feltölthető 12 perc alatt, akár mínusz 30 Celsius-fokos hőmérsékleten is.

A jövőben Európában bevezetendő Denza-modellek már rendelkezni fognak villámtöltési képességgel, Li pedig korábban kijelentette, hogy a következő években a terveik szerint az Egyesült Királyságban és Európában forgalmazott alacsonyabb árkategóriájú modelljeikre kiterjesztik ezt az akkumulátortechnológiát.

„A kihívást nem maga a telepítés jelenti, hanem az, hogy a helyi önkormányzatok milyen gyorsan adják meg a szükséges engedélyeket. Mi nagyon gyorsan tudunk terjeszkedni” – jelentette ki Bono Ge, a BYD brit üzletágának vezetője.