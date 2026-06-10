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A BYD már látja, mikor nő a világ legnagyobb autógyártójává – már közel van, ehhez kell Szeged

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A BYD nem elégszik meg az elektromos autóiparban a Teslától elorozott első helyével, minden tekintetben globális piacvezető szeretne lenni. Vang Csuan-fu elnök öt évet adott ahhoz, hogy a Toyotát letaszítsák a trónjáról, de ehhez minimum meg kellene duplázniuk a kibocsátásukat. A BYD esélyeit rontja, hogy japán versenytársa csak az USA-ban évi 2,5 millió autót tud eladni, ahol ő egyet sem.
Kriván Bence
2026.06.10, 12:56
Frissítve: 2026.06.10, 13:11

Hangzatos ígéretet tett Vang Csuan-fu, a BYD alapító-elnöke cége éves közgyűlésén, ahol azzal akarta felvillanyozni a részvényárfolyam meredek esése felett aggódó befektetőket, hogy kijelentette: az új generációs autóipar üstököse öt éven belül a világ legnagyobb autógyártójává fog válni. 

BYD Vang Csuan-fu
Vang Csuan-fu, a BYD első embere öt éven belül legalább a duplájára növelné eladott autóik mennyiségét /Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ehhez persze a jelenleg előtte álló öt járműgyártó konszernnek is lesz néhány keresetlen szava, de a grandiózus cél kitűzése mindenesetre lelkesedést kellett volna kiváltson a vállalati gondok tömkelegén merengő befektetőkből, ehelyett újabb 4,3 százalékkal kalapálták lejjebb a BYD hongkongi tőzsdén jegyzett részvényárfolyamát. 

A BYD befektetőit nem lelkesítette fel az új terv

Mivel Hongkongban a nemzetközi befektetők előtt is nyitva áll piac, ez az adat sokatmondó lehet a BYD üzleti teljesítményével szemben támasztott elvárásokat tekintve. A másik tőzsdén, a kínai befektetők számára nyitott sencsenin a BYD csak 1,6 százalékos mínuszban volt a bejelentést követően, itt jóval toleránsabbak a vállalattal szemben. 

Az utóbbi egy évben a hongkongi árfolyam megfeleződött, míg a sencseni csak 27 százalékkal csúszott lejjebb. Azaz az amerikai tőzsdeguru, a BYD-ben a kezdetektől fantáziát látó Warren Buffett – mint mindig – ezúttal is okosan tette, hogy tavaly kiszállt a vállalatból. 

 

A nevével fémjelzett Berkshire Hathaway befektetési vállalat 2008-ban vásárolt 10 százalékos részesedést az elektromos autógyártás akkori kínai startupjában, s amikor kiszállt, csaknem 9 milliárd dollárt tehetett zsebre. 

Pénzügyileg ez Buffett egyik legsikeresebb befektetése volt: a teljes hozam több mint harmincszoros volt. 

Azaz a (ki)tartás meghozta a gyümölcsét.

A BYD első embere a mintegy ezerfős hallgatósága előtt az ambiciózus cél elérésében mozgatórúgóként a cég erős exportját és technológiai fejlesztéseit, beleértve az akkumulátor- és gyorstöltési technológiák fejlesztéseit nevezte meg, amelyek a növekedés tempó felgyorsulását fogják eredményezni belföldön és külföldön egyaránt. 

Vang az export dinamikus fellendítését ígérte

Külön szólt a második generációs Blade akkumulátor termelése növelésének fontosságáról, ami az állami kézben lévő Shanghai Securities News szerint az idei év növekedési terveiben a szűk keresztmetszetet jelenti. Ezt a gyártás felpörgetésével orvosolni fogják.

A vezetés szerint a vállalatnak mintegy 600 ezer élő megrendelése van, a várakozási idő egyes modelleknél öt-hat hónapra nőtt. Ez arra utal, hogy a kereslet továbbra is erős, különösen a nemzetközi piacokon. A közgyűlés egyik érdekes momentuma volt, hogy részvényesek bírálták a vállalat marketingjét. 

BYD
A kínai BYD-szalonokban lecsengett a csúcsforgalom, de az eladások azért még nőnek /Fotó: CFoto via AFP

Vang elismerte, hogy a technológia és a termelés terén megmutatkozó gyors növekedéssel a marketing és a márkaépítés fejlesztése nem tartotta a tempót, itt lemaradásban vannak, de majd behozzák. 

Hozzátette, hogy folytatódik a masszív beruházási hullám, a BYD egymás után építi külföldi gyárait – Európában Szegeden és Isztambulban –, a cél, hogy egyre több jármű helyben készüljön, ne Kínából exportálják abban az időszakban, amelyet Vang a belső égésű motorokról az elektromos autókra való globális átállás aranykoraként emlegetett.

A BYD–Toyota-versenyben Amerika lesz a döntőbíró

Emellett mindent megtesznek, hogy az előlük adminisztratív eszközökkel elzárt amerikai piacra betörhessenek, ám ez egyelőre illuzórikusnak tűnik annak tükrében, hogy a minap a Washington gyakorlatilag a pekingi hatalommal kollaboráló katonai cégek sorába „emelte” a BYD-t. 

Abban reménykedhetnek, hogy Donald Trump elnökségéből már csak bő két év van hátra, a helyzet utána konszolidálódhat. Megjegyzendő, hogy a BYD elektromos haszonjármű-gyártó kaliforniai egysége közmegelégedésre dolgozik az Egyesült Államokban immár 13 éve. Igaz, az

  • elektromos városi buszok,
  • iskolabuszok
  • és teherautók

gyártására szakosodott lancesteri gyárat üzemeltető céget és a helyi márkát – talán a látszat kedvéért – RIDE Mobilityre keresztelték át, de a tulajdonosi háttér és a gyártási technológia kínai maradt. A lancasteri gyár továbbra is „BYD-alapú” járműveket gyár évi ezerötszáz darab körüli volumenben.

Szokásos látkép az egyik kínai kikötőben: exportra szánt autók ezrei várnak az indulásra / Fotó: AFP

A BYD, amely 2025-ben 4,6 millió eladott járművel a hatodik helyen állt a világranglistán, a növekedés dinamika helyreállításával küzd, miután a belföldi értékesítését az elmúlt évben a helyi versenytársakkal való fokozódó verseny lassította. 

A Toyota nem adja olcsón a bőrét

Céljai eléréséhez a cégnek meg kellene előznie a Toyotát, amely 2025-ben több mint kétszer annyi járművet adott el, mint a BYD. A Toyota külpiaci részesedése csökkenni látszik az olyan régiókban, mint Délkelet-Ázsia és a Közel-Kelet, ahol a kínai autógyártók jelentős növekedést értek el az idén. 

Ez a csökkenés azonban nem látványos, hatalmas hibákat kell elkövetniük a japánoknak, hogy át kelljen adniuk helyüket ezeken a részpiacokon. Az Egyesült Államok piaca viszont önmagában eldöntheti a BYD–Toyota-versenyt, hiszen ahol a BYD teljesen esélytelen, ott a Toyota csak tavaly 2 518 071 járművet adott el, 8 százalékkal többet, mint 2024-ben. 

A Toyota tavaly 2,5 millió autót tudott eladni az Egyesült Államok piacán / Fotó: AFP

A BYD előnyére válik, hogy most kezdik felfedezni a márkát globálisan, s a cég mindent elsöprő exportoffenzívájával feledtetni tudja hazai piacán elszenvedett kisiklásait.  

A BYD exportja január és május között 65 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, s a kivitel felfelé ívelő pályán mozog. Olyannyira, hogy a májusi exporteljesítmény 155 944 autó volt, ez az egy évvel korábbit 85,5, az áprilisit 19,9 százalékkal haladta meg. 

A kínai új generációs (NEV) autók exportjában a BYD kimagasló, 36,7 százalékos részesedést hasított ki magának. Mögötte jön a Magyarországon az Omoda és a Jaecoo márkáiról jól ismet Chery (62 398 autó, 14,7 százalékos részesedés) és a Geely (39 811 autó, 9,4 százalék).

Brazília, Nagy-Britannia és Ausztrália volt a BYD legnagyobb piaca, ezeken a viszonylag alacsony vámtarifák is elősegítették a térnyerését. Ez a növekedés azonban nem tudta ellensúlyozni a gyengébb belföldi teljesítményt, mivel az összesített szállítások ugyanebben az időszakban több mint 20 százalékkal csökkentek. Végezetül nézzük, hogyan állt az autógyártók versenye a 2025-ös év után:

  1. Toyota csoport 11,32 millió darab
  2. Volkswagen csoport 8,98 darab
  3. Hyundai-Kia 7,27 millió darab
  4. General Motors 6 millió darab
  5. Stellantis 5,4 millió darab
  6. BYD 4,60 millió darab
  7. Ford 4,5 millió darab
  8. Honda 3,8 millió darab
  9. SAIC Motor 3,5 millió darab
  10. Geely csoport 3,3 millió darab


 

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