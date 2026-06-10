A BYD már látja, mikor nő a világ legnagyobb autógyártójává – már közel van, ehhez kell Szeged
Hangzatos ígéretet tett Vang Csuan-fu, a BYD alapító-elnöke cége éves közgyűlésén, ahol azzal akarta felvillanyozni a részvényárfolyam meredek esése felett aggódó befektetőket, hogy kijelentette: az új generációs autóipar üstököse öt éven belül a világ legnagyobb autógyártójává fog válni.
Ehhez persze a jelenleg előtte álló öt járműgyártó konszernnek is lesz néhány keresetlen szava, de a grandiózus cél kitűzése mindenesetre lelkesedést kellett volna kiváltson a vállalati gondok tömkelegén merengő befektetőkből, ehelyett újabb 4,3 százalékkal kalapálták lejjebb a BYD hongkongi tőzsdén jegyzett részvényárfolyamát.
A BYD befektetőit nem lelkesítette fel az új terv
Mivel Hongkongban a nemzetközi befektetők előtt is nyitva áll piac, ez az adat sokatmondó lehet a BYD üzleti teljesítményével szemben támasztott elvárásokat tekintve. A másik tőzsdén, a kínai befektetők számára nyitott sencsenin a BYD csak 1,6 százalékos mínuszban volt a bejelentést követően, itt jóval toleránsabbak a vállalattal szemben.
Az utóbbi egy évben a hongkongi árfolyam megfeleződött, míg a sencseni csak 27 százalékkal csúszott lejjebb. Azaz az amerikai tőzsdeguru, a BYD-ben a kezdetektől fantáziát látó Warren Buffett – mint mindig – ezúttal is okosan tette, hogy tavaly kiszállt a vállalatból.
A nevével fémjelzett Berkshire Hathaway befektetési vállalat 2008-ban vásárolt 10 százalékos részesedést az elektromos autógyártás akkori kínai startupjában, s amikor kiszállt, csaknem 9 milliárd dollárt tehetett zsebre.
Pénzügyileg ez Buffett egyik legsikeresebb befektetése volt: a teljes hozam több mint harmincszoros volt.
Azaz a (ki)tartás meghozta a gyümölcsét.
A BYD első embere a mintegy ezerfős hallgatósága előtt az ambiciózus cél elérésében mozgatórúgóként a cég erős exportját és technológiai fejlesztéseit, beleértve az akkumulátor- és gyorstöltési technológiák fejlesztéseit nevezte meg, amelyek a növekedés tempó felgyorsulását fogják eredményezni belföldön és külföldön egyaránt.
Vang az export dinamikus fellendítését ígérte
Külön szólt a második generációs Blade akkumulátor termelése növelésének fontosságáról, ami az állami kézben lévő Shanghai Securities News szerint az idei év növekedési terveiben a szűk keresztmetszetet jelenti. Ezt a gyártás felpörgetésével orvosolni fogják.
A vezetés szerint a vállalatnak mintegy 600 ezer élő megrendelése van, a várakozási idő egyes modelleknél öt-hat hónapra nőtt. Ez arra utal, hogy a kereslet továbbra is erős, különösen a nemzetközi piacokon. A közgyűlés egyik érdekes momentuma volt, hogy részvényesek bírálták a vállalat marketingjét.
Vang elismerte, hogy a technológia és a termelés terén megmutatkozó gyors növekedéssel a marketing és a márkaépítés fejlesztése nem tartotta a tempót, itt lemaradásban vannak, de majd behozzák.
Hozzátette, hogy folytatódik a masszív beruházási hullám, a BYD egymás után építi külföldi gyárait – Európában Szegeden és Isztambulban –, a cél, hogy egyre több jármű helyben készüljön, ne Kínából exportálják abban az időszakban, amelyet Vang a belső égésű motorokról az elektromos autókra való globális átállás aranykoraként emlegetett.
A BYD–Toyota-versenyben Amerika lesz a döntőbíró
Emellett mindent megtesznek, hogy az előlük adminisztratív eszközökkel elzárt amerikai piacra betörhessenek, ám ez egyelőre illuzórikusnak tűnik annak tükrében, hogy a minap a Washington gyakorlatilag a pekingi hatalommal kollaboráló katonai cégek sorába „emelte” a BYD-t.
Abban reménykedhetnek, hogy Donald Trump elnökségéből már csak bő két év van hátra, a helyzet utána konszolidálódhat. Megjegyzendő, hogy a BYD elektromos haszonjármű-gyártó kaliforniai egysége közmegelégedésre dolgozik az Egyesült Államokban immár 13 éve. Igaz, az
- elektromos városi buszok,
- iskolabuszok
- és teherautók
gyártására szakosodott lancesteri gyárat üzemeltető céget és a helyi márkát – talán a látszat kedvéért – RIDE Mobilityre keresztelték át, de a tulajdonosi háttér és a gyártási technológia kínai maradt. A lancasteri gyár továbbra is „BYD-alapú” járműveket gyár évi ezerötszáz darab körüli volumenben.
A BYD, amely 2025-ben 4,6 millió eladott járművel a hatodik helyen állt a világranglistán, a növekedés dinamika helyreállításával küzd, miután a belföldi értékesítését az elmúlt évben a helyi versenytársakkal való fokozódó verseny lassította.
A Toyota nem adja olcsón a bőrét
Céljai eléréséhez a cégnek meg kellene előznie a Toyotát, amely 2025-ben több mint kétszer annyi járművet adott el, mint a BYD. A Toyota külpiaci részesedése csökkenni látszik az olyan régiókban, mint Délkelet-Ázsia és a Közel-Kelet, ahol a kínai autógyártók jelentős növekedést értek el az idén.
Ez a csökkenés azonban nem látványos, hatalmas hibákat kell elkövetniük a japánoknak, hogy át kelljen adniuk helyüket ezeken a részpiacokon. Az Egyesült Államok piaca viszont önmagában eldöntheti a BYD–Toyota-versenyt, hiszen ahol a BYD teljesen esélytelen, ott a Toyota csak tavaly 2 518 071 járművet adott el, 8 százalékkal többet, mint 2024-ben.
A BYD előnyére válik, hogy most kezdik felfedezni a márkát globálisan, s a cég mindent elsöprő exportoffenzívájával feledtetni tudja hazai piacán elszenvedett kisiklásait.
A BYD exportja január és május között 65 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, s a kivitel felfelé ívelő pályán mozog. Olyannyira, hogy a májusi exporteljesítmény 155 944 autó volt, ez az egy évvel korábbit 85,5, az áprilisit 19,9 százalékkal haladta meg.
A kínai új generációs (NEV) autók exportjában a BYD kimagasló, 36,7 százalékos részesedést hasított ki magának. Mögötte jön a Magyarországon az Omoda és a Jaecoo márkáiról jól ismet Chery (62 398 autó, 14,7 százalékos részesedés) és a Geely (39 811 autó, 9,4 százalék).
Brazília, Nagy-Britannia és Ausztrália volt a BYD legnagyobb piaca, ezeken a viszonylag alacsony vámtarifák is elősegítették a térnyerését. Ez a növekedés azonban nem tudta ellensúlyozni a gyengébb belföldi teljesítményt, mivel az összesített szállítások ugyanebben az időszakban több mint 20 százalékkal csökkentek. Végezetül nézzük, hogyan állt az autógyártók versenye a 2025-ös év után:
- Toyota csoport 11,32 millió darab
- Volkswagen csoport 8,98 darab
- Hyundai-Kia 7,27 millió darab
- General Motors 6 millió darab
- Stellantis 5,4 millió darab
- BYD 4,60 millió darab
- Ford 4,5 millió darab
- Honda 3,8 millió darab
- SAIC Motor 3,5 millió darab
- Geely csoport 3,3 millió darab