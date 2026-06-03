Most már biztos: új energiafolyosókat építenek Magyarország felé, a világ túloldaláról fog ömleni az áram – ez még Ursula von der Leyennek is tetszik
Történelmi léptékű energetikai infrastruktúra-fejlesztések indulhatnak el Kelet-Közép-Európában és a Kaukázusban. Az Azerbajdzsán–Grúzia–Törökország–Bulgária (AGTB) zöldenergia-folyosó létrehozására irányuló kezdeményezés résztvevői még idén belevágnának a projekt előzetes megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésébe – jelentette ki Kiril Temelkov bolgár energiaügyi miniszterhelyettes a Bakui Energiahéten.
„A projektet még 2024-ben indította útjára Azerbajdzsán és Bulgária akkori elnöke, Ilham Aliyev és Rumen Radev. A kezdeményezés bővíteni fogja a megújuló forrásból származó villamos energia továbbításának és kereskedelmének lehetőségeit a két régió között. Intenzíven dolgozunk a megvalósításán, és azt tervezzük, hogy még ebben az évben megkezdjük az előzetes megvalósíthatósági tanulmány elkészítését partnereinkkel, Azerbajdzsánnal, Törökországgal és Grúziával közösen” – idézte Kiril Temelkovot a minisztériuma sajtószolgálata.
Az Interfax orosz hírportál szerint a felek megerősítették elkötelezettségüket az AGTB energiakorridor megvalósításának következő lépései mellett. Ezek a projekt nyomvonalán érintett négy ország közötti kormányközi megállapodás előkészítésének megindítása, valamint az előkészítés és a megvalósítás részletes ütemtervének kidolgozása.
2025 áprilisában Azerbajdzsán, Grúzia, Törökország és Bulgária energiaügyi miniszterei egyetértési megállapodást írtak alá a zöldenergia területén folytatandó együttműködésről, ezzel hivatalosan is elindítva az AGTB energiakorridor projektjét. Az új folyosó a Kaszpi-térségből szállít majd zöldenergiát Délkelet-Európába, elsősorban Bulgáriába, valamint Romániába és Magyarországra is.
Készül a többi energiafolyosó is
Ezzel egyidejűleg egy másik nagyszabású energetikai beruházás is halad. Júliusban elkészül a Kaszpi-tenger–Fekete-tenger–Európa Zöldenergia-folyosó projekt megvalósíthatósági tanulmánya – jelentette be Parviz Shahbazov azeri energiaügyi miniszter. Hozzátette, hogy a Közép-Ázsia–Azerbajdzsán energiakorridor, más néven Transzkaszpi-korridor megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése a tervek szerint 2027 májusára várató – írta az Interfax.
A miniszter közölte azt is, hogy az Azerbajdzsán–Törökország Energiaközpont, valamint az Azerbajdzsán–Grúzia–Törökország–Bulgária Zöldenergia-folyosó projektek az aktív megvalósítási szakaszba léptek. Elmondása szerint sikeresen halad Azerbajdzsán azon terve, amelynek célja, hogy 2032-ig 8 gigawatt megújulóenergia-kapacitást építsen ki.
„A tervezett 8 gigawatt kapacitásból 2 gigawatt integrálása a nemzeti energiarendszerbe jövőre befejeződik. A megújuló energia részarányának 2035-re 43 százalékra emelését célzó hálózati vizsgálatok a végső szakaszban járnak” – mondta a miniszter.
Azerbajdzsán, Románia, Grúzia és Magyarország 2022 decemberében írt alá stratégiai partnerségi megállapodást a Fekete-tengeri Zöld Energiafolyosó tengeralatti villamosenergia-kábel megépítéséről. Bulgária 2023-ban jelezte csatlakozási szándékát a projekthez. Ugyanebben az évben a bolgár kormány jóváhagyta, hogy a Bulgarian Energy Holding EAD részesedést szerezzen a projektet megvalósító vegyesvállalatban.
A román villamosenergia-rendszerirányító Transelectrica, az azeri Azerenerji, a grúz Georgian State Electrosystem és a magyar MVM 2024 májusában együttműködési megállapodást írt alá, majd szeptemberben részvényesi szerződést kötött a GECO Power Company vegyesvállalat létrehozásáról a projekt megvalósítása érdekében. A vállalatot tavaly Bukarestben alapították meg.
A kábel lefektetése várhatóan három-négy évet vesz igénybe. Az Európai Bizottság 2,3 milliárd eurós támogatást tervez biztosítani a projekthez. A Kaszpi-tenger fenekén futó kábel a Közép-Ázsiát a Kaszpi- és a Fekete-tengeren keresztül Európával összekötő energetikai hídprojekt szerves részévé válik.
Az Azerbajdzsán, Kazahsztán és Üzbegisztán kormányai közötti, a zöldenergia-fejlesztésről és -átvitelről szóló stratégiai partnerségi megállapodást a három állam vezetői 2024 novemberében írták alá.