Cunami jöhet a 7,8-as földrengés után a Fülöp-szigeteken – minden lakost magasabban fekvő területekre küldtek
Legalább 15 ember meghalt, több épület összedőlt, és cunamiriadót rendeltek el a térség több országában, miután 7,8-as erősségű földrengés rázta meg hétfőn a Fülöp-szigetek déli részét.
A földrengés tengeri epicentrumból indult
A rengés középpontja a tengeren volt, mintegy 24 kilométerre nyugatra Mindanao szigetének Sarangani tartományától. A földmozgás a Fülöp-szigeteken az idei év legerősebb rengése volt, és komoly károkat okozott a déli partvidék egyik fontos városában, General Santosban. A több mint 700 ezer lakosú település a tonhalfeldolgozás egyik központja, és
jelentős kereskedelmi csomópontnak számít az ország déli részén.
Az Euronews tudósítása szerint a hatóságok egyelőre nem tudtak teljes listát adni az áldozatokról és sérültekről, mert a mentési munkálatok még zajlanak.
Kelet-Mindanaót korábban két erős földrengés is megrázta: egy 7,4-es és egy 6,7-es rengés legalább nyolc ember halálát okozta.
Kártyavárként omlottak össze az épületek
A közösségi médiában megjelent felvételeken az látszott, hogy General Santosban egy bevásárlóközpont egy Jollibee gyorsétteremmel együtt romba dőlt. Egy másik városban egy iskolaépület omlott össze, amely a hatóságok szerint a rengés idején üres volt. Ferdinand Marcos Fülöp-szigeteki elnök felfüggesztette a tanítást Mindanao érintett térségeiben, és felszólította a part menti területeken élőket, hogy azonnal hagyják el az alacsonyan fekvő övezeteket. A lakosságot arra kérte, hogy
haladéktalanul vonuljon magasabb területre.
A földrengés után cunamiriadót adtak ki több csendes-óceáni országban. A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet egy méteres hullámokat mért Sultan Kudarat és Sarangani tartományokban. A Csendes-óceáni Cunami-előrejelző Központ szerint a Fülöp-szigetek egyes partjainál akár háromméteres cunamihullámok is kialakulhattak.
A központ figyelmeztetése szerint a rengést követő három órán belül cunamihullámok érhették el a Fülöp-szigetek, Indonézia, Palau, Tajvan és Pápua Új-Guinea partjait is. Indonéziában a nemzeti katasztrófavédelmi ügynökség arra utasította az érintett térségek helyi vezetőit, hogy szervezetten irányítsák magasabb területre a lakosságot. A figyelmeztetés Észak-Szulavézi fővárosára, Manadóra, Észak-Gorontalo tartományra és a Sangihe-szigetekre is kiterjedt.
Japánt is érintette a földrengés
Japánban szintén cunamifigyelmeztetést adtak ki a csendes-óceáni partvidék több szakaszára. A japán hatóságok legfeljebb egyméteres hullámokra számítottak, amelyek helyi idő szerint délelőtt fél tizenkettőtől érhették el az érintett régiókat.
Malajzia meteorológiai szolgálata Sabah államra adott ki cunamiriadót Borneó szigetén. Kisebb tengervízszint-változások
- Tajvanon,
- Japánban,
- Pápua Új-Guineában,
valamint több nyugat-csendes-óceáni szigetországban és területen is előfordulhattak.
A Fülöp-szigeteki Vulkanológiai és Szeizmológiai Intézet szerint a földrengés középpontja a tengeren volt, nagyjából 13 kilométerre délnyugatra General Santostól. A rengést a Cotabato-árokban történt kéregmozgás okozta, mintegy 10 kilométeres mélységben. A térséget erős utórengések is megrázták, ezek közül a legerősebbek elérték a 6,5-ös magnitúdót.