Szinte még ki se mondták, máris lecsapott a vendégmunkásokra a kormány

Alig jelentette be a pénteki kormányinfón Szondi Vanda, hogy a kabinet szigorítani kívánja a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának szabályait, máris megjelent az erről szóló kormányrendelet.

A vendégmunkások behozatalának korlátozása volt Magyar Péter egyik ígérete / Fotó: Hatlaczki Balázs

Azonnal szigorította a vendégmunkás-szabályokat a kormány

A Magyar Közlönyben olvasható jogszabály már kihirdetését követő napon hatályba lép, gátat vetve ezzel a munkaerő-kölcsönző cégek által alkalmazott gyorsított eljárásnak, ami a Fülöp-szigetek, Georgia és Örményország polgárainak alkalmazását segítette elő. Ezt délelőtt a kormányszóvivő azzal indokolta, hogy a külföldi munkaerő bizonyos esetekben lefelé nyomhatja a hazai béreket, míg a rendelet szövegében a hazai foglalkoztatás elősegítését nevezik meg célként.

A szokatlan gyorsan megjelent rendelet abból a szempontból nem meglepő, hogy Magyar Péter miniszterelnök választási kampánya során többször is megígérte az Európai Unión kívülről érkezett vendégmunkások beáramlásának korlátozását.

Azonban azt Szondi Vanda is elmondta, és a rendeletben is az szerepel, hogy a már benyújtott kérelmeket a korábbi szabályok szerint bírálják el. Bár a rendeletalkotás sebessége gyorsnak mondható, a kormány így is kicsúszott saját határidejéből, mely szerint június 1-jéig rendezik a kérdést. A vendégmunkások beáramlásának korlátozását pedig gazdasági szereplők és szakértők is kritizálták, mondván,

az munkaerőhiányhoz és alacsonyabb növekedéshez vezethet.

A döntés elsősorban az említett három országból érkező dolgozókat érinti, akik az elmúlt években jelentős számban jelentek meg a magyar munkaerőpiacon. A kormány szerint a rendszer felülvizsgálata szükséges ahhoz, hogy átláthatóbbá váljon a külföldi munkaerő alkalmazása, és erősebb védelmet kapjanak a magyar munkavállalók.

Munkaerőhiányt okozhat a kormány döntése

A piac szereplői arra figyelmeztetnek, hogy a vállalatok jelentős része már hosszabb ideje ezekre a munkavállalókra építi létszámterveit, ezért a szabályok gyors átalakítása komoly alkalmazkodási kényszert jelenthet.

Bár a kormányzat szerint a lépéssel a magyar munkavállalók jobb helyzetbe kerülhetnek és alkupozícióik is javulhatnak, a vállalatok szerint a szigorú szabályozás strukturális munkaerőhiányhoz, végső soron pedig alacsonyabb növekedéshez vezethet.