természeti katasztrófa
Afganisztán
áldozat

Földrengés: egész falvak dőltek romba, rengeteg az áldozat – videón a földi pokol

Óriási földrengés rázta meg vasárnap Afganisztán keleti részét, egyes jelentések szerint több mint 600 halálos áldozata van a természeti katasztrófának.
Németh Tamás
2025.09.01., 09:30
Fotó: Shutterstock

Több mint 600 ember vesztette életét egy hatos erősségű földrengésben, amely vasárnap éjfél előtt rázta meg Afganisztán keleti részét. Az epicentrum 27 kilométerre volt Dzsalalábádtól, az ország ötödik legnagyobb városától, és mintegy 140 kilométerre a fővárostól, Kabultól, írja a BBC alapján a Magyar Nemzet.  A földrengés után a hatóságok arról számoltak be, hogy egész falvak dőltek romba, számos ház teljesen a földdel vált egyenlővé.  

Földrengés Afganisztánban: több mint 600 áldozat, romokban álló falvak
Földrengés Afganisztánban: több mint 600 áldozat, romokban álló falvak / Fotó: Shutterstock

A helyi lakosok beszámolói szerint a földcsuszamlások elvágták az epicentrum környékén fekvő településeket, ami jelentősen nehezíti a mentési munkálatokat. A keskeny, hegyi utak egy része járhatatlanná vált, emiatt a segítség eljuttatása is kihívást jelent.  A tálib kormány közben elismerte, hogy „emberéletekben és anyagi javakban súlyos veszteségek” keletkeztek több keleti tartományban. „A helyi tisztviselők és lakosok jelenleg is a mentési munkákon dolgoznak, központi és szomszédos tartományokból érkező csapatok is úton vannak” – áll a nyilatkozatban.

Földrengés: nő az áldozatok száma 

A legfrissebb belügyminisztériumi adatok szerint 622-en vesztették életüket és több mint 1500-an megsérültek. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint Kunar tartományban három falut lerombolt a földmozgás és sok másikban komoly károk keletkeztek. A rengés epicentruma Afganisztán keleti részén, Nangarhár tartomány fővárosától, Dzsalalábádtól 27 kilométerre északkeletre, nyolc kilométeres mélységben volt. A földrengést érezni lehetett a fővárosban, Kabulban is, és Afganisztán egyes részein internet-kimaradások voltak. Afganisztánban rendkívül gyakoriak a halálos földrengések, különösen a Hindukus-hegységben, ahol az indiai és az eurázsiai tektonikus lemezek találkoznak.

 

