Nagy pénz, kis foci – közel félmillió forintba kerülnek a jegyek, 180 ezer hely maradhat üresen

Néhány nappal a 2026-os labdarúgó-világbajnokság kezdete előtt nem a telt házas stadionok, hanem az eladatlan jegyek miatt kerülhet kellemetlen helyzetbe a FIFA. A torna június 11-én, csütörtökön rajtol Mexikóban a Mexikó–Dél-Afrika-mérkőzéssel, és július 19-ig tart az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.

Húsz százalékkal esett a FIFA viszonteladói számára a jegyek mediánára / Fotó: Anadolu via AFP

Közel húsz százalékkal zuhantak az árak

A legnagyobb vesztesek első körben nem feltétlenül a FIFA, hanem a jegyek viszonteladói lehetnek. A hivatalos portálon a jegyek mediánára egy hónap alatt 20 százalékkal esett. Mivel a FIFA a viszonteladói tranzakciókra 26 százalékos díjat számít fel, a lap becslése szerint sok továbbértékesítő már

csak veszteséggel tudná eladni a korábban megvett belépőket.

Az Irán mérkőzéseire szóló jegyekből mintegy 16 ezer vár még vevőre, a legolcsóbb normál belépő 138 dollárba, vagyis nagyjából 43 ezer forintba kerül. Az amerikai válogatott nyitómeccsére is bőven van még hely; a Paraguay elleni találkozóra 4400 jegy van még a viszonteladói portálon.

A jelentős árcsökkentések ellenére a mediánár itt még mindig 800 dollár, vagyis körülbelül 247 ezer forint felett jár, miközben a FIFA-nál közvetlenül elérhető legolcsóbb jegyek 1120 dollárba, vagyis mintegy 345 ezer forintba kerülnek. (Az átváltásnál a június 9-i, nagyjából 308 forintos dollárárfolyamot vettük alapul.)

Korábban is hatalmas felháborodás volt az árak miatt

A szervezet a korábbi tornákhoz képest jóval magasabb árakat alkalmazott, amit a helyi piaci viszonyokkal indokolt. Emellett dinamikus árazást vezetett be, vagyis a jegyárak a kereslet függvényében emelkedhetnek vagy csökkenhetnek. A Financial Times szerint azonban a rendszer sok drukkert kizárhat a stadionokból. New York és New Jersey főügyészei vizsgálatot is indítottak az általuk lehetetlenül magasnak nevezett jegyárak miatt.

A döntő árai különösen jól szemléltetik, mennyire más árszintre lőtte be a FIFA az észak-amerikai tornát. A New Jersey-ben rendezendő fináléra a jegyek 4185 dollárnál, vagyis nagyjából 1,29 millió forintnál indulnak.

A normál kategóriájú helyek ára 5575 dollárig, azaz mintegy 1,72 millió forintig mehet,

a prémiumjegyek 8680 dollárba, vagyis körülbelül 2,68 millió forintba kerülhetnek.

A FIFA korábban erős keresletről beszélt, januárban pedig azt közölte, hogy jegyoldalára több mint 500 millió foglalási kérés érkezett. A zürichi székhelyű, nonprofit szervezet azzal számol, hogy a jegy- és vendéglátási értékesítésből több mint 3 milliárd dollár, vagyis mintegy 925 milliárd forint folyhat be. Ez több mint háromszorosa lenne a 2022-es katari világbajnokság hasonló bevételének.