Budapesti BL-döntő: akinek lakása van, most rommá keresheti magát, milliós árakon adják ki egy éjszakára az ingatlanokat – brutális pénzt szórnak ki a focidrukkerek

Budapest történelmi jelentőségű sporteseményt rendez május végén: ez lesz az első alkalom, hogy Bajnokok Ligája döntőt rendez, azaz a világ egyik legértékesebb sporteseményét. A Puskás Ferenc Stadionban két nagyon népszerű csapat, a brit Arsenal és a francia PSG mérkőzik meg. A május 30-i sportesemény körül máris nagy a felhajtás, több ezer szurkolót várnak a magyar fővárosba. Erre pedig lecsaptak a szálláshely-szolgáltatók is.

Elszabadultak a budapesti szállásárak a BL-döntő idejére, a hotel- és az arbnb-s szobák is a többszörösébe kerülnek egy vendégéjszakára. Ez történt a Hotel Presidentben is / Fotó: Meliá

Szállás a budapesti BL-döntőn: többszörösére emelték a vendégéjszakák árát

Ennél még jobban megnövekedtek a szállásdíjak: május 30-án akár 18-szor magasabb lehet a vendégéjszaka díja, mint máskor.

Budapesten a legtöbb szálloda már teljesen megtelt aznap estére, ahol pedig még van szabad szoba, ott magas árakat kérnek – mutatott rá a The Independent.

A Hungexpo közelében található Expo Tower Hotelben egy kétágyas vagy franciaágyas szoba két fő részére a mérkőzés éjszakáján 1458 euróba (520 ezer forint) kerül. Ez több mint 18-szorosa annak a 73 eurós (26 ezer forint) árnak, amelyet egy nappal későbbi érkezés esetén kellene fizetni.

A Duna-parti Bohem Art Hotelben a május 30-i tartózkodás ára 1618 euró, azaz 520 ezer forint, míg másnap 113 euró, vagyis 40 ezer forint.

A szintén V. kerületi, Hold utcai Hotel President május 30-án 886 fontot kér (365 ezer forint), május 31-én viszont 104 fontot (43 ezer forint).

Akhil Vyas, az Arsenal Supporters’ Trust szurkolói csoport képviselője szerint nagyon sok pénzről van szó, pofátlanul magas árakat szabtak a szállásadók.

Az airbnb-s árak is kilőttek

Wintermantel Zsolt egy facebookos bejegyzésben hívta fel a figyelmet a jelenségre, ő az Airbnb-díjakat nézte meg.

„Bajnokok Ligája döntő Budapesten. Állandó vita tárgya, hogy minek ez, miért jó ez nekünk. Azon túl, hogy a világ nagyobbik része hazánkra fog figyelni, számos gazdasági haszna is van!” – írta Újpest korábbi polgármestere az alábbi kép mellé:

A volt újpesti polgármester gyűjtése arról, hogy mennyibe kerülnek airbnb-s szálláshelyek május 30-án, a BL-döntő napjára / Fotó: Wintermantel Zsolt / Facebook

Pofátlan szállásárakkal várják az Arsenal és a PSG szurkolóit a BL-döntő idejére

Az abszolúte csúcstartó minden bizonnyal az a félszoba, amelyet a VII. kerület Puskás Ferenc Stadionhoz közel eső részén kínálnak kiadásra 4 039 887 forintért.

A hirdetés szerint a 11 négyzetméteres, egyszemélyes ággyal felszerelt szoba egy panziótípusú szálláshelyen található, és csak egy személy elszállásolására kínálják. A butikszállodás félszoba díja május 29-re 178 680 forint. Ugyanez a félszoba június 20-ra 34 826 forint.

Ezt még csak-csak el tudjuk hinni, de találtunk olyan szálláshirdetést is a VII. kerületben, ahol egy stúdiólakást hirdetnek a 30-i napra 35 750 346 forintért. Igaz, itt már 2 személyre kínálják a szállást. Ez a lakás egész évben csak május utolsó hat napjára elérhető. A 14. kerületben pedig 1,3 millió forint két személy részére egy lakás.