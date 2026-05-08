Budapesti BL-döntő: akinek lakása van, most rommá keresheti magát, milliós árakon adják ki egy éjszakára az ingatlanokat – brutális pénzt szórnak ki a focidrukkerek
Budapest történelmi jelentőségű sporteseményt rendez május végén: ez lesz az első alkalom, hogy Bajnokok Ligája döntőt rendez, azaz a világ egyik legértékesebb sporteseményét. A Puskás Ferenc Stadionban két nagyon népszerű csapat, a brit Arsenal és a francia PSG mérkőzik meg. A május 30-i sportesemény körül máris nagy a felhajtás, több ezer szurkolót várnak a magyar fővárosba. Erre pedig lecsaptak a szálláshely-szolgáltatók is.
Szállás a budapesti BL-döntőn: többszörösére emelték a vendégéjszakák árát
Ennél még jobban megnövekedtek a szállásdíjak: május 30-án akár 18-szor magasabb lehet a vendégéjszaka díja, mint máskor.
Budapesten a legtöbb szálloda már teljesen megtelt aznap estére, ahol pedig még van szabad szoba, ott magas árakat kérnek – mutatott rá a The Independent.
- A Hungexpo közelében található Expo Tower Hotelben egy kétágyas vagy franciaágyas szoba két fő részére a mérkőzés éjszakáján 1458 euróba (520 ezer forint) kerül. Ez több mint 18-szorosa annak a 73 eurós (26 ezer forint) árnak, amelyet egy nappal későbbi érkezés esetén kellene fizetni.
- A Duna-parti Bohem Art Hotelben a május 30-i tartózkodás ára 1618 euró, azaz 520 ezer forint, míg másnap 113 euró, vagyis 40 ezer forint.
- A szintén V. kerületi, Hold utcai Hotel President május 30-án 886 fontot kér (365 ezer forint), május 31-én viszont 104 fontot (43 ezer forint).
Akhil Vyas, az Arsenal Supporters’ Trust szurkolói csoport képviselője szerint nagyon sok pénzről van szó, pofátlanul magas árakat szabtak a szállásadók.
Az airbnb-s árak is kilőttek
Wintermantel Zsolt egy facebookos bejegyzésben hívta fel a figyelmet a jelenségre, ő az Airbnb-díjakat nézte meg.
„Bajnokok Ligája döntő Budapesten. Állandó vita tárgya, hogy minek ez, miért jó ez nekünk. Azon túl, hogy a világ nagyobbik része hazánkra fog figyelni, számos gazdasági haszna is van!” – írta Újpest korábbi polgármestere az alábbi kép mellé:
Pofátlan szállásárakkal várják az Arsenal és a PSG szurkolóit a BL-döntő idejére
Az abszolúte csúcstartó minden bizonnyal az a félszoba, amelyet a VII. kerület Puskás Ferenc Stadionhoz közel eső részén kínálnak kiadásra 4 039 887 forintért.
A hirdetés szerint a 11 négyzetméteres, egyszemélyes ággyal felszerelt szoba egy panziótípusú szálláshelyen található, és csak egy személy elszállásolására kínálják. A butikszállodás félszoba díja május 29-re 178 680 forint. Ugyanez a félszoba június 20-ra 34 826 forint.
Ezt még csak-csak el tudjuk hinni, de találtunk olyan szálláshirdetést is a VII. kerületben, ahol egy stúdiólakást hirdetnek a 30-i napra 35 750 346 forintért. Igaz, itt már 2 személyre kínálják a szállást. Ez a lakás egész évben csak május utolsó hat napjára elérhető. A 14. kerületben pedig 1,3 millió forint két személy részére egy lakás.
A Booking.com-on is találni igencsak magas áron hirdetett lakásokat a május 30-i éjszakára. A lista szerint május 8-án 18 449 585 forintért kínálnak a VII. kerület belső részén egyszobás apartmant, amivel messze kiemelkedik a többi versenyző közül. A második legdrágább az a kétszobás IX. kerületi ingatlan, amelyet 4 181 380 forintért kínálnak, szorosan mögötte pedig egy hasonló nagyságú VII. kerületi ingatlan áll 4 145 570 forinttal.
A legolcsóbb május 8-án elérhető ajánlatot május 30-ra két fő részére egy hotel kínálja 221 395 forintért a IX. kerületben.
Május 30-ra 263 szállás érhető el, míg június utolsó szombatjára 1056 darab.
A szállásdíjak azonban nem maradnak ilyen magasan, Wintermantel Zsolt airbnb-s gyűjtése is mutatja, hogy hetek alatt a töredékére csökkennek.
Összehasonlításképpen 2026 áprilisának közepén a budapesti medián albérleti díj 255 ezer forint volt. Ha pedig az ingatlantulajdont nézzük, a használt lakások és házak átlagos négyzetméterára Budapesten április elején 1,43 millió forintot tett ki. A használt társasházi lakások négyzetméter ára pedig 1,5 millió forint volt.
Egy Bajnokok Ligája-döntő értéke óriási, mivel sokakat mozgat meg. Például a 2024-es BL-döntő becsült globális közönsége 145 millió volt. Ennek alapján a BL-döntő világviszonylatban a legnézettebb sportesemények köz tartozik. A meccs nemcsak a csapatoknak és a szponzoroknak hoz sokat, de a rendező városnak is.
Brutális, ami Ferihegyen készül
Budapest először rendez Bajnokok Ligája-döntőt, a történelmi sporteseményre pedig lecsaptak a légitársaságok. A május 30-i Arsenal–PSG-meccsre több ezer szurkolót várnak a magyar fővárosba, ezért a Wizz Air az EasyJet, a Turkish és a Qatar Airways is extra kapacitást jelentett be. A megnövekedett kereslet az árakat is felhajtotta. A Londonból Budapestre tartó járatok jegyei a BL-döntő előtti napokban többszörösükre drágultak.
A Wizz Air május 29-én megduplázza a kapacitását Délkelet-Anglia és a magyar főváros között, és összesen nyolc járatot indít Lutonból és Gatwickről. A döntő napjára további négy járatot ütemeztek be.
Az EasyJet a futballszurkolók nagy keresletére reagálva irányonként több mint 750 további ülőhellyel bővítette kapacitását az Egyesült Királyság és Budapest között.
