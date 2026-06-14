Adnánk pénzt azért, hogy megjósoljuk a háborút? Van, aki már igen – másnak a katasztrófa jut

Ha tudjuk, hogy jó eséllyel vihar lesz, megvannak a teendőink. Mit nem adtak volna a világ egyre több vérző pontján, ha tudták volna előre, hogy háború jön? Az előzőre eddig is voltak jól használható modellek, és most már az utóbbira is – jelenti a Bloomberg. Kihez jut el az okos algoritmus figyelmeztetése, óriási kérdés marad. Létrehozásának motiválója mindenesetre nem az volt, hogy a háborúk megszenvedői, vagy az őket megakadályozni képes politikusok rendelkezzenek egy megelőző rendszerrel. Hanem hogy a Wall Street cégei ne szenvedjenek akkora károkat.

A háború károkat okoz, és lehet előre védekezni, de ahhoz előre tudni kell, honnan jöhet a ménkű és hova / Fotó: Christopher Pike

A háborús konfliktusok vizsgálata az ókorig nyúlik vissza, kevesebb tudják, hogy a 20. század második felére külön tudományággá vált, az utóbbi években pedig minden korábbinál hatékonyabb számítógépes algoritmusok kapcsolhatók a kutatáshoz.

Szinte filozófiai kérdés, hogy ha egyre többet tudunk és értünk a háborúk kirobbanásának ügyeiből, akkor miért van egyre több belőlük, ahelyett, hogy megakadályoznák őket. Mindenesetre vannak olyan üzletágak, amelyek számára hatalmas megtakarítást jelent, ha meg tudják jósolni a romboló erőszakot, és mára kiderült: megfizetni is hajlandók, hogy ehhez tudományos értékű segítséget kapjanak.

A kijevi panellakó, a donyecki paraszt nem jutott ilyen segítséghez, mielőtt elkezdtek záporozni a lövedékek. Mit nem adnánk, ha látnánk, milyen esélyeket jósol egy jól működő tudományos modell a számunkra Budapesten, Varsóban vagy Berlinben? Mit üzennénk a politikusainknak?

Még az is lehet, hogy megtudunk majd valamit erről, az előfizetők – akikhez a részletes információk kerülnek idejében – azonban nem mi vagyunk.

Ki lépett először a hírek szerint, és ki tudja megfizetni a jóslatok kölcsönözte relatív biztonságot? A Wall Street.

Háború? Erre még nem volt modell, de ha a természeti katasztrófákra igen, akkor miért ne lehetne?

Ahogy a Wall Street egyre inkább igyekszik beépíteni a háborús kockázatokat a kockázatelemzési forgatókönyveibe, ugyanazok a szakemberek, akik a természeti katasztrófákat modellezik, most módszereiket katonai konfliktusok előrejelzésére alkalmazzák, hogy segítsék

a befektetőket,

bankokat

és biztosítókat – tájékoztat a Bloomberg.

A Gazdasági és Béke Intézet (Institute for Economics and Peace) szerint 2008 óta csaknem megduplázódott azoknak az országoknak a száma, amelyek külső fegyveres konfliktusban érintettek, és mára meghaladja a százat. Az erőszak gazdasági hatása pedig közel 22 billió dollárra nőtt, ami a világ GDP-jének több mint 10 százalékát teszi ki.