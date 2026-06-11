Az Apple idei fejlesztői konferenciájának egyik legnagyobb bejelentése hivatalosan a mesterséges intelligenciával felturbózott Siri volt, a háttérben azonban valami legalább ennyire fontos körvonalazódik. Az iOS 27 első fejlesztői verziójában olyan szoftveres nyomokra bukkantak, melyek alapján az Apple már gőzerővel készíti elő első hajlítható iPhone-ját.

A hajlítható iPhone közelebb van, mint gondolnánk: titkon már készülnek a nagy dobásra, ez lesz az Apple legdrágább telefonja / Fotó: NurPhoto via AFP

A jelek szerint a vállalat nem egyszerűen egy új készüléket fejleszt, hanem az egész szoftveres ökoszisztémát ehhez a formátumhoz igazítja. A nagy kérdés az, hogy az Apple egyszerre akarja-e végrehajtani a mesterséges intelligenciára épülő átállást és a hajlítható készülékek korszakának megnyitását – és ezt mennyire bírják majd a régebbi eszközök.

Ez lehet az Apple legdrágább telefonja

Az elmúlt években a hajlítható okostelefonok piacát elsősorban a Samsung és néhány kínai gyártó uralta, miközben az Apple látványosan kivárt. Most azonban egyre több jel utal arra, hogy a vállalat 2026 szeptemberében, az iPhone 18 termékcsaláddal együtt bemutathatja első hajlítható modelljét. A Bloomberg szerint

az új hajlítható iPhone ára akár 2000 dollár (mintegy 700 ezer forint) körül indulhat, amivel az Apple történetének egyik legdrágább okostelefonja lehet.

A legfrissebb bizonyítékok magából az iOS 27 rendszerből származnak. A fejlesztői változatban olyan kódrészleteket találtak, melyek a készülék nyitott vagy csukott állapotának felismerésére szolgálnak. A rendszer külön kezeli a hajtási szöget, vagyis azt is képes érzékelni, hogy a felhasználó milyen mértékben nyitotta ki az eszközt.

Ennél is beszédesebb, hogy az Apple javítási segédprogramja már másodlagos kijelzőre, második védőüvegre és további fényérzékelőkre utaló elemeket tartalmaz. Ezek olyan hardveres komponensek, melyek egy hagyományos iPhone-ban nem lennének indokoltak, egy könyvszerűen nyitható készülékben viszont teljesen logikusak.

Táblagép és okostelefon egyszerre?

A szoftveres fejlesztések is ebbe az irányba mutatnak. Az iOS 27-ben több alkalmazás teljes képernyős widgetként is megjelenhet, ami egy normál iPhone-on kevésbé látványos újítás, egy nagyméretű kihajtható kijelzőn viszont már egészen más felhasználói élményt kínálhat. A Zene, az Időjárás vagy a Hírek alkalmazás például egyszerre töltheti ki a teljes kijelzőt, miközben a nagyobb felület lehetővé teszi a többpaneles megjelenítést.