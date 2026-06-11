A hajlítható iPhone közelebb van, mint gondolnánk: titkon már készülnek a nagy dobásra, ez lesz az Apple legdrágább telefonja
Az Apple idei fejlesztői konferenciájának egyik legnagyobb bejelentése hivatalosan a mesterséges intelligenciával felturbózott Siri volt, a háttérben azonban valami legalább ennyire fontos körvonalazódik. Az iOS 27 első fejlesztői verziójában olyan szoftveres nyomokra bukkantak, melyek alapján az Apple már gőzerővel készíti elő első hajlítható iPhone-ját.
A jelek szerint a vállalat nem egyszerűen egy új készüléket fejleszt, hanem az egész szoftveres ökoszisztémát ehhez a formátumhoz igazítja. A nagy kérdés az, hogy az Apple egyszerre akarja-e végrehajtani a mesterséges intelligenciára épülő átállást és a hajlítható készülékek korszakának megnyitását – és ezt mennyire bírják majd a régebbi eszközök.
Ez lehet az Apple legdrágább telefonja
Az elmúlt években a hajlítható okostelefonok piacát elsősorban a Samsung és néhány kínai gyártó uralta, miközben az Apple látványosan kivárt. Most azonban egyre több jel utal arra, hogy a vállalat 2026 szeptemberében, az iPhone 18 termékcsaláddal együtt bemutathatja első hajlítható modelljét. A Bloomberg szerint
az új hajlítható iPhone ára akár 2000 dollár (mintegy 700 ezer forint) körül indulhat, amivel az Apple történetének egyik legdrágább okostelefonja lehet.
A legfrissebb bizonyítékok magából az iOS 27 rendszerből származnak. A fejlesztői változatban olyan kódrészleteket találtak, melyek a készülék nyitott vagy csukott állapotának felismerésére szolgálnak. A rendszer külön kezeli a hajtási szöget, vagyis azt is képes érzékelni, hogy a felhasználó milyen mértékben nyitotta ki az eszközt.
Ennél is beszédesebb, hogy az Apple javítási segédprogramja már másodlagos kijelzőre, második védőüvegre és további fényérzékelőkre utaló elemeket tartalmaz. Ezek olyan hardveres komponensek, melyek egy hagyományos iPhone-ban nem lennének indokoltak, egy könyvszerűen nyitható készülékben viszont teljesen logikusak.
Táblagép és okostelefon egyszerre?
A szoftveres fejlesztések is ebbe az irányba mutatnak. Az iOS 27-ben több alkalmazás teljes képernyős widgetként is megjelenhet, ami egy normál iPhone-on kevésbé látványos újítás, egy nagyméretű kihajtható kijelzőn viszont már egészen más felhasználói élményt kínálhat. A Zene, az Időjárás vagy a Hírek alkalmazás például egyszerre töltheti ki a teljes kijelzőt, miközben a nagyobb felület lehetővé teszi a többpaneles megjelenítést.
Hasonló irányt jelez a macOS 27 egyik újdonsága is. Az iPhone-tükrözés funkció immár táblagépszerű méretre is átméretezhető, ami jól illeszkedik azokhoz a korábbi értesülésekhez, melyek szerint
a hajlítható iPhone kinyitva inkább egy kisebb iPad élményét nyújtaná.
Az Apple a fejlesztőknek szánt előadásán külön hangsúlyozta az úgynevezett alkalmazkodó alkalmazásfejlesztés fontosságát. A vállalat szerint a jövőben már nem konkrét készülékekre kell optimalizálni a programokat, hanem eltérő méretű és képarányú kijelzőkre. Ez szinte egyértelmű utalás arra, hogy az Apple új hardverkategóriára készül.
Mindez azért különösen érdekes, mert közben a vállalat teljes erővel építi be a mesterséges intelligenciát az operációs rendszereibe. Az új Siri már képes lesz folyamatos párbeszédet folytatni, értelmezni a képernyőn látható tartalmakat, valamint összekapcsolni az információkat az iPhone, az iPad, a Mac vagy akár az Apple Watch között. Az AI megjelenik a kamerában, az üzenetküldésben, a böngészőben, az e-mail-kezelésben és gyakorlatilag az egész Apple-ökoszisztémában.
Újfajta eszköz lesz a hajlítható iPhone?
A két fejlesztési irány azonban összeérhet. Egy hajlítható iPhone valódi előnyét nem pusztán a nagyobb kijelző adhatja, hanem az, hogy a mesterséges intelligencia egyszerre több alkalmazás és információforrás között tud dolgozni egy nagyobb munkafelületen. Az Apple láthatóan nem egyszerűen egy hajlítható telefont akar piacra dobni, hanem egy olyan készüléket, mely már az AI-korszak igényeire épül.
Ez viszont újabb kérdéseket vet fel a régebbi modellek tulajdonosai számára. Bár az Apple szerint az iOS 27 egészen az iPhone 11 szériáig támogatott lesz, az elmúlt évek tapasztalatai alapján
korántsem biztos, hogy minden mesterséges intelligenciára épülő funkció elérhetővé válik a régebbi készülékeken is.
Már az Apple Intelligence első generációjánál is számos szolgáltatás kizárólag az újabb modelleken működött.
Ha az Apple valóban egyszerre nyitja meg a hajlítható iPhone-ok korszakát és építi át teljes szoftveres rendszerét mesterséges intelligenciára, akkor a következő években felgyorsulhat a készülékcserék üteme. A mostani fejlesztések alapján ugyanis egyre inkább úgy tűnik, hogy a Siri AI csak az első lépés volt, a valódi cél pedig egy teljesen új Apple-platform felépítése, melynek központi eleme már a hajlítható iPhone lehet.