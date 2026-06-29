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hőhullám
légkondicionálás
WHO
kánikula

Drámaian nő a halálozások száma a hőség miatt – a WHO súlyos adatokat közölt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Több mint 1300 ember halt meg Európában a június 21. óta tartó rendkívüli hőhullám következtében a WHO szerint. Az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója arra figyelmeztetett, a klímaváltozás miatt a korábban nemzedékenként egyszer előforduló extrém meleg ma már szinte minden évben visszatér. Az egyre gyakoribb extrém meleg nemcsak emberéleteket követel, hanem súlyos terhet ró az egészségügyre, az energiaellátásra és az állami költségvetésekre is.
Lengyel Gabriella
2026.06.29, 10:14

A WHO szerint több mint 1300 ember halt meg Európában a június 21. óta tartó rendkívüli hőhullám következtében, miközben a kontinens nagy részén továbbra is extrém magas hőmérsékletek terhelik a lakosságot, és a szervezet újabb intézkedésekre szólította fel a kormányokat a hőség okozta halálesetek megelőzésére - posztolta az X-en Tedrosz Gebrejeszusz az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. 

hőség, Marad a kánikula, miközben hétfőre zivatarriasztás van érvényben (illusztráció)
                                                                                      A hőség szedi áldozatait Európűban, a WHO drámai adatokat közölt/Fotó: Pixabay

A főigazgató azt írta: Európa a Föld leggyorsabban melegedő kontinense, ahol a felmelegedés üteme kétszerese a globális átlagnak. Jelenleg 150 millió ember él szélsőséges hőségben, több százan meghaltak, iskolákat kellett bezárni, az energiahálózatok pedig egyre nagyobb terhelés alatt állnak. Az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés következtében az egykor „nemzedékenként egyszer” előforduló hőhullámok ma már szinte minden évben visszatérnek. Erre a szakértők már korábban figyelmeztettek.

Június 21. óta Európában több mint 1300, a magas hőmérséklettel összefüggő többlethalálozást regisztráltak.

Gebrejeszusz kiemelte: a hőterhelést gyakran „csendes gyilkosnak” nevezik, miközben az európai otthonok, munkahelyek és iskolák többségét nem ilyen szélsőséges hőmérsékletekre tervezték. A WHO tagállamaival és partnereivel együttműködve dolgozik azon, hogy felkészüléssel, megelőzéssel és az egészségügyi rendszerek megerősítésével kezelje a szélsőséges hőség jelentette egészségügyi kockázatokat.

A hőség extra kiadásokkal jár

Egy súlyos hőhullám nemcsak egészségügyi, hanem jelentős költségvetési terhet is jelent az állam számára, ahogy a lakossági fogyasztók is magasabb számlákra számíthatnak, ha folyamatosan megy a klíma. A legfontosabb többletköltségek a következők:

  • egészségügy: nő a mentőszolgálatok riasztásainak száma, a sürgősségi osztályok és kórházak terhelése, több a hőség okozta rosszullét, kiszáradás, hőguta, valamint a szív- és érrendszeri, illetve légzőszervi betegek ellátása. A kórházak hűtése és energiafelhasználása is emelkedik.
  • polgári védelem és katasztrófavédelem: több erőforrást igényelnek az erdő- és bozóttüzek oltása, a vízszállítás, a lakosság védelme és a rendkívüli készültség fenntartása.
  • infrastruktúra: a nagy meleg károsíthatja az utakat (nyomvályúk, felpúposodó aszfalt), a vasúti síneket (hősín), valamint az elektromos hálózatot. Ezek javítása és a megelőző karbantartás pluszkiadást jelent.
  • energia: a légkondicionálók miatt megugrik az áramfogyasztás, ami növeli az állami intézmények (kórházak, hivatalok) rezsiköltségeit. 
  • mezőgazdaság: az aszály miatt terméskiesés alakulhat ki, ami növelheti a kárenyhítési alapokból fizetett támogatásokat, valamint az öntözési beruházások és vízgazdálkodási intézkedések költségeit.
  • munkavállalók: a kültéri munkák korlátozása és a hőség miatti betegszabadságok csökkentik a gazdasági teljesítményt, ami közvetve alacsonyabb adóbevételekhez vezethet.
  • szociális intézkedések: hűtött közösségi terek megnyitása, ivóvízosztás, hajléktalan- és idősellátás megerősítése, lakossági tájékoztató kampányok.
  • turizmus és környezet: egyes térségekben visszaeshet a turizmus, miközben nőnek a természetvédelmi és helyreállítási kiadások, különösen erdőtüzek után.

A gazdasági hatás sokszor meghaladja a közvetlen állami kiadásokat. Az elmúlt évek európai hőhullámairól készült elemzések szerint

 a termelékenység csökkenése, a mezőgazdasági veszteségek és az infrastruktúra károsodása együttesen milliárd eurós nagyságrendű terhet jelenthet egy-egy súlyos nyár során,

 miközben a közvetlen költségvetési kiadások – egészségügy, katasztrófavédelem, közművek és kárenyhítés – szintén jelentősen megemelkednek.

 

 

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