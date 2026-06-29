Hőségriadó: Budapest legforgalmasabb terein már működnek az ideiglenes ivókutak
A Fővárosi Vízművek több ideiglenes vízosztót is üzembe helyezett Budapest legforgalmasabb terein, csomópontjaiban. Közölték, hogy az ideiglenes ivókutak – jellemzően úgynevezett csapállványok – könnyen felismerhetők, mivel azokat az ivóvíz nemzetközi piktogramja, egy csapot és ivóvizes poharat ábrázoló tábla jelzi. A környezet védelme érdekében a Fővárosi Vízművek az ideiglenes ivókutaknál nem biztosít egyszer használatos műanyag vagy papír poharat, ezért azt kéri, hogy lehetőség szerint mindenki saját kulacsot vagy újratölthető palackot használjon.
A vízosztó pontok listája bővül
Az ideiglenes ivókutak folyamatosan frissülő listája a Fővárosi Vízművek Facebook-oldalán érhető el, jelenleg az alábbi helyszíneken találhatóak meg a vízosztó pontok:
- Városháza park (V. kerület),
- Keleti pályaudvar (VIII. kerület, Baross tér 1.),
- Örs vezér tere 2. (XIV. kerület),
- Széll Kálmán tér (II. kerület),
- Heltai Jenő tér (III. kerület),
- Deák Ferenc tér (V. kerület),
- Astoria (V. kerület, Károly körút 4.),
- Ferenciek tere 2. (V. kerület),
- Kelenföldi út (XI. kerület, vasútállomás),
- Kálvin tér 10. (IX. kerület),
- Móricz Zsigmond körtér 2. (XI. kerület),
- Október huszonharmadika utca 2-6. (XI. kerület, Újbuda-központ),
- Gazdagréti tér 8. (XI. kerület),
- Szépvölgyi út 8. (III. kerület, Kolosy tér),
- Kossuth Lajos tér (V. kerület, Országgyűlés Hivatala, Látogatóközpont),
- Nemzeti Közszolgálati Egyetem (VIII. kerület, Ludovika tér),
- Újpest-központ (IV. kerület, József Attila u. 66.),
- Balzsam utca (XIII. kerület, Újpest-Városkapu),
- József krt. 2. (VIII. kerület, Blaha Lujza tér),
- Határ út (IX. kerület, Ferde u.),
- Váci út 46b (XIII. kerület, Lehel tér),
- Bosnyák tér 15. (XIV. kerület),
- Pesti út 170a (XVII. kerület, Rákoskeresztúr városközpont),
- Újpalota, Fő tér (XV. kerület).