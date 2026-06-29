Putyinnak most lett elég a szórakozásból, nyilvános bejelentést tett: Zelenszkij készítheti a vészforgatókönyvet – „Nem kívánjuk megmenteni Kijevet!"

Az orosz elnök vasárnap elismerte, hogy az ukrán támadások több oroszországi térségben üzemanyaghiányt okoztak, ugyanakkor kijelentette, hogy a hatóságok kezelni tudják a kialakult helyzetet. Vlagyimir Putyin a Kremlben tartott kormányülést követően adott televíziós interjújában arról is beszélt, hogy Moszkva nem támogatja Ukrajna javaslatát a nagy hatótávolságú csapások kölcsönös felfüggesztésére – számolt be a Reuters.

Putyin elismerte, hogy az ukrán támadások több oroszországi térségben üzemanyaghiányt okoztak/Fotó: Vyacheslav Prokofyev / AFP

Oroszország nem lát okot a kezdeményezés elfogadására

Az orosz államfő szerint Kijev azért kezdeményezte a fegyvernyugvást ezen a területen, mert az orosz mélységi csapások jelentősen nagyobb károkat okoznak Ukrajnának. Putyin úgy fogalmazott:

az ukrán hadsereg súlyos létszámhiánnyal küzd, ezért a javaslat célja a frontvonalra nehezedő nyomás enyhítése. Hangsúlyozta, hogy Oroszország nem kívánja „megmenteni a kijevi rezsimet”, ezért nem lát okot a kezdeményezés elfogadására.

Az ukrán elnöki hivatal egyelőre nem reagált Putyin kijelentéseire. Volodimir Zelenszkij korábban nyílt levélben kezdeményezett személyes találkozót az orosz elnökkel, amit Putyin elutasított.

Az orosz vezető szerint az ukrán támadások célja, hogy eltereljék Moszkva figyelmét a háború fő célkitűzéséről, amelyet a Donbasz és az általa Novorosszija néven említett déli területek teljes elfoglalásában jelölt meg. Oroszország továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy Ukrajna adja fel megmaradt állásait a Donyecki területen, ezt a békemegállapodás egyik alapfeltételének tekinti. Moszkva 2022 őszén négy ukrán régió:

Donyeck,

Luhanszk,

Herszon

és Zaporizzsja annektálását jelentette be, bár ezek közül több területet csak részben tart ellenőrzése alatt.

Putyin kitért az ukrán dróntámadásokra is. Elmondása szerint az elsődleges feladat a légvédelmi rendszerek gyártásának gyors és jelentős bővítése. Állítása szerint az ukrán csapások ugyan elérik az orosz infrastruktúrát, de nem befolyásolják a harctéri helyzetet vagy a frontvonal alakulását.

Az orosz elnök egyúttal jelezte, hogy számít az Egyesült Államok közvetítésével zajló diplomáciai erőfeszítések folytatására. Várakozásai szerint Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai megbízottak ismét Moszkvába látogatnak, amint lezárul az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti konfliktus legintenzívebb szakasza.

Putyin megerősítette azt is, hogy korábbi tárgyalásain Donald Trumppal nem született hivatalos megállapodás az ukrajnai háború lezárásáról, ugyanakkor különböző békejavaslatokat és lehetséges kompromisszumokat is megvitattak. Elmondása szerint az amerikai fél több engedményt is felvetett a tárgyalások során.

Az orosz államfő végül felvetette, hogy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök is szerepet vállalhatna a béketárgyalásokban. Nem reagált ugyanakkor azokra az ukrán vádakra, amelyek szerint Oroszország igyekszik Fehéroroszországot még szorosabban bevonni a háborúba. Bár Minszk területét 2022-ben felhasználták az orosz invázió megindításához, Lukasenka korábban kijelentette, hogy fehérorosz katonákat nem küld harci bevetésre.