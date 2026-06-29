Visszaütött az erős forint – tömegesen rúgja ki dolgozóit az egyik legnagyobb magyar cég

A Richter Gedeon Nyrt. csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. Ezzel kapcsolatos szándékát Budapest Főváros Kormányhivatala részére is jelezte 2026. május 26-án.

A Richtert is elérte a leépítési hullám / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A tervezett létszámcsökkentést a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyag-gyártási területeket érinti. A hatóanyag-gyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok – köztük a Richter – számára is komoly kihívást jelent.

A Richter a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indított, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. E projektek sikeres megvalósításának részeként kerül sor többek közt a most bejelentett csoportos létszámcsökkentésre.

A folyamat során a Richter maradéktalanul eleget tesz a vonatkozó munkaügyi és egyéb jogszabályi előírásoknak, egyúttal kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók jogainak méltányos kezelésére és lehetséges továbbfoglalkoztatásuk biztosítására.

A társaság tavaly év végén összesen 11 955 főt foglalkoztatott, ami 198-cal több a 2024-es létszámnál. Ezen belül

Magyarországon 177-fővel, 6097 bővült a dolgozók köre.

Más európai országokban további 4849 embernek,

az Ázsia és a Csendes-óceáni (APAC) térségben 653 főnek,

Latin-Amerikában és az Egyesült Államokban pedig 356 alkalmazottnak adott munkát a Richter

a társaság 2025-ös éves jelentésében elérhető adatok szerint.



Kimondta a Richter: bajt csinál az erős forint, csak szenvednek tőle – már a profitjuk is bánja

Az év eleji forintrali jócskán visszafogta a Richter eljesítményét. A Richter az idei első negyedévben megismételte tavalyi eredményét, profitja és árbevétele minimálisan csökkent.

A döntően exportra termelő magyar gyógyszergyártó társaság számára a forint első negyedévben mutatott ralija jelentős ellenszelet okozott, rontva a forintban kifejezett pénzügyi mutatókat.

A vállalat árbevétele 217,3 milliárd forint volt a március végén zárult három hónapban, ami 1,3 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Az árfolyamhatás jelentős mértékben rontotta a jelentett bevételeket, a gyenge dollár és az erősebb forint következtében több mint 7 százalékpontos negatív hatást gyakorolva. Változatlan árfolyamon (CER) számolva 5,9 százalékos volt a bevételek bővülése.