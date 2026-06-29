Rendkívüli

Visszaütött az erős forint – tömegesen rúgja ki dolgozóit az egyik legnagyobb magyar cég

Deviza
EUR/HUF354,36 +0,14% USD/HUF310,85 +0,03% GBP/HUF410,51 +0,08% CHF/HUF384,17 +0,15% PLN/HUF82,62 +0,12% RON/HUF67,58 +0,09% CZK/HUF14,6 +0,07% EUR/HUF354,36 +0,14% USD/HUF310,85 +0,03% GBP/HUF410,51 +0,08% CHF/HUF384,17 +0,15% PLN/HUF82,62 +0,12% RON/HUF67,58 +0,09% CZK/HUF14,6 +0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 888,55 -0,64% MTELEKOM2 618 -2,29% MOL3 650 -0,49% OTP45 640 -0,37% RICHTER12 120 -1,16% OPUS344 -2,62% ANY7 940 -0,13% AUTOWALLIS140,5 -3,2% WABERERS4 560 -2,41% BUMIX9 216,96 -0,51% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 924,96 -0,34% BUX138 888,55 -0,64% MTELEKOM2 618 -2,29% MOL3 650 -0,49% OTP45 640 -0,37% RICHTER12 120 -1,16% OPUS344 -2,62% ANY7 940 -0,13% AUTOWALLIS140,5 -3,2% WABERERS4 560 -2,41% BUMIX9 216,96 -0,51% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 924,96 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
leépítés
tőzsde
gyógyszergyártó
Richter

Visszaütött az erős forint – tömegesen rúgja ki dolgozóit az egyik legnagyobb magyar cég

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hatékonyságjavító lépéseket tesz a magyar gyógyszergyártó társaság. A Richter csoportos létszámcsökkentést jelentett be versenyképességének megőrzése érdekében.
Kadlót Tibor
2026.06.29, 10:32
Frissítve: 2026.06.29, 10:57

A Richter Gedeon Nyrt. csoportos létszámcsökkentést jelent be, amely meghaladja 30 napra vetítve a 30 főt. Ezzel kapcsolatos szándékát Budapest Főváros Kormányhivatala részére is jelezte 2026. május 26-án. 

Richter, gyógyszergyártó, leépítés, létszámcsökentés, forint
A Richtert is elérte a leépítési hullám / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A tervezett létszámcsökkentést a gyógyszergyártási, azon belül is meghatározó módon a hatóanyag-gyártási területeket érinti. A hatóanyag-gyártási tevékenység versenyképességének fenntartása az EU országokban működő gyógyszeripari vállalatok – köztük a Richter – számára is komoly kihívást jelent. 

A Richter a magyarországi termelés és gyártás versenyképességének hosszú távú biztosítása és fenntartása érdekében hatékonyságnövelő projekteket indított, amelyek elsődleges célja a gyártási folyamatok költséghatékonyságának növelése. E projektek sikeres megvalósításának részeként kerül sor többek közt a most bejelentett csoportos létszámcsökkentésre. 

A folyamat során a Richter maradéktalanul eleget tesz a vonatkozó munkaügyi és egyéb jogszabályi előírásoknak, egyúttal kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók jogainak méltányos kezelésére és lehetséges továbbfoglalkoztatásuk biztosítására.

A társaság tavaly év végén összesen 11 955 főt foglalkoztatott, ami 198-cal több a 2024-es létszámnál. Ezen belül 

  • Magyarországon 177-fővel, 6097 bővült a dolgozók köre.
  • Más európai országokban további 4849 embernek, 
  • az Ázsia és a Csendes-óceáni (APAC) térségben 653 főnek, 
  • Latin-Amerikában és az Egyesült Államokban pedig 356 alkalmazottnak adott munkát a Richter

a társaság 2025-ös éves jelentésében elérhető adatok szerint.
 

Kimondta a Richter: bajt csinál az erős forint, csak szenvednek tőle – már a profitjuk is bánja

Az év eleji forintrali jócskán visszafogta a Richter eljesítményét. A Richter az idei első negyedévben megismételte tavalyi eredményét, profitja és árbevétele minimálisan csökkent.

A döntően exportra termelő magyar gyógyszergyártó társaság számára a forint első negyedévben mutatott ralija jelentős ellenszelet okozott, rontva a forintban kifejezett pénzügyi mutatókat.

A vállalat árbevétele 217,3 milliárd forint volt a március végén zárult három hónapban, ami 1,3 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Az árfolyamhatás jelentős mértékben rontotta a jelentett bevételeket, a gyenge dollár és az erősebb forint következtében több mint 7 százalékpontos negatív hatást gyakorolva. Változatlan árfolyamon (CER) számolva 5,9 százalékos volt a bevételek bővülése.

A bruttó fedezet éves szinten 4,7 százalékkal, 147 milliárd forintra csökkent, míg a tisztított működési eredmény (EBIT) éves alapon 1,8 százalékkal emelkedett, 69,8 milliárd forintra. A mérsékelt dinamika mögött szintén a forinterősödás áll. A devizaárfolyamok hatását kiszűrve 15 százalékkal bővült a legnagyobb magyar vállalatok közé tartozó társaság tisztított EBIT-je.

Az adózott eredmény négy százalékkal, 65,5 milliárd forintra mérséklődött, a stagnáló működési eredmény és az egy évvel korábbinál alacsonyabb nettó pénzügyi eredmény következtében.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény10:42:24
Árfolyam: 12 120 HUF -140 / -1,16 %
Forgalom: 147 352 690 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A Richter részvényei eséssel reagáltak a társaság által bejelentett intézkedésekre. Az árfolyam kisebb pluszban indította a napot, az általánosan pesszimista piaci hangulatban azonban gyorsan lefordult a kurzus. Az esés a bejelentést követően, fél 11-körül gyorsult fel, cikkünk írásakor már 1,1 százalékos mínusznál jár a papír.

A BUX index 0,7 százalékos eséséhez képest is alulteljesítő ezzel a gyógyszerpapír.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu