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olaj
Kazahsztán
olajmező

Ez az egész világnak fontos: bejelentést tettek a Föld egyik legnagyobb olajmezőjéről, 13 milliárd hordót rejt magában – megvan a dátum, mikor állítják le

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Kazahsztán nem tartja meg az idei nyári leállást a Kasagan-mezőn: a karbantartást a kormánnyal egyeztetve 2027-re halasztják. Az ország így próbálja enyhíteni a 2026 eleji, amúgy is jelentős termeléskiesés hatásait.
VG
2026.06.10, 08:05
Frissítve: 2026.06.10, 08:51

Kazahsztán elhalasztja a Kasagan-olajmező idén júniusra ütemezett karbantartási munkálatait – erősítette meg az ország Energiaügyi Minisztériuma. A negyvennaposra tervezett leállást 2027-re tolják, gyakorlati okokból – közölte a tárca az Interfax hírügynökségnek adott válaszában.

Kazahsztán
Fotó: Elnur / Shutterstock (illusztráció)

A mező üzemeltetőjeként szereplő Észak-Kaszpi Operátor Társaság (NCOC) konzorcium már múlt héten jelezte a halasztást. Az NCOC és részvényesei a kormánnyal egyeztetve hozták meg döntést – hangsúlyozta a vállalat. Erlan Akkenzsenov kazah energiaügyi miniszter korábban maga is megerősítette, hogy tárgyalások folytak a Kasagan-mező tulajdonosaival a karbantartási ütemterv módosításáról.

A halasztás nem előzmény nélküli: Kazahsztán 2026 január–áprilisában közel 5 millió tonna olajtermelés-kiesést szenvedett el. Ennek hátterében a Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) rendszerébe való bejutási korlátozások, valamint a Tengiz-mezőn korábban bekövetkezett üzemzavar áll. A hatóságok reményüket fejezték ki, hogy 

az első negyedév termeléskiesése az év végéig pótolható lesz.

A Kasagan-mezőn legutóbb 2024 októberében végeztek karbantartást, akkor egy új gázszeparátort is üzembe helyeztek. A Kasagan az elmúlt évtizedekben felfedezett legnagyobb olajmezők egyike a világon. Kitermelhető készleteit 9–13 milliárd hordó kőolajra becsülik, a mező 2016 óta termel kereskedelmi mennyiségben. Az NCOC konzorciumban több energiaipari nagyhatalom is érdekelt: a kazah állami KMG mellett a Shell, a TotalEnergies, az Eni, az ExxonMobil, a CNPC és a japán Inpex osztozik a tulajdonosi körön.

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Az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárlata miatt jelentősen megnőtt az olaj iránti igény a más térségből származó energiahordozó iránt. Igaz ez az Egyesült Államok és Kanada esetében is, az ottawai kormány ezért felülvizsgálja a terveit, és állami tulajdonban tarthatja a kibővített Trans Mountain (TMX) vezetéket, hogy kihasználja a nagy keresletet.

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