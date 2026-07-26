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erdőtűz
Spanyolország
Franciaország

Pokoli erdőtüzek Európában, már 300 ezer embert kellett evakuálni – forgószelet okoztak a lángok

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Erdőtüzek pusztítanak Franciaországtól Spanyolországon és Olaszországon át egészen Skóciáig, naponta érkeznek a hírek a súlyos pusztításról és a lakosság evakuáláséról. A rendkívüli hőség és a kiszáradt növényzet egyre nagyobb területeket veszélyeztet. Már 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.
Lengyel Gabriella
2026.07.26, 09:23
Frissítve: 2026.07.26, 09:23

Vasárnap ezrek zsúfolódtak Franciaországban és Spanyolországban a sürgősségi menedékhelyeken, miután az erdőtüzek több mint 300 000 embert kényszerítettek otthonuk vagy a turisztikai szálláshely elhagyására – írja a Guardian. Drámai méreteket öltött az európai erdőtűzszezon, ahogy szombati cikkünkben írtuk:  július utolsó hetében Franciaországban és Spanyolországban egyszerre több nagy kiterjedésű tűz alakult ki, miközben Olaszországban mezőgazdasági ültetvények semmisültek meg, Skóciában pedig természetvédelmi területeken küzdenek a lángokkal. 

erdőtűz
                                                                  Az erdőtűz pusztítását egyelőre nehezen tudják megfékezni Európában/Fotó:  AFP

A tüzek házakat pusztítottak el, az embereknek el kellett menekülniük az otthonaikból, Franciaországban megkezdődött a békeidők legnagyobb evakuációs művelete. A családok a kiállítótermekben és tornatermekben aludtak, miután elmenekültek a füst- és lángfalak elől, amely átsöpört az érintett erdőkön. A francia gironde megyei tűzoltóság szerint a tűz ritka "pyro cumulonimbus" felhőt hozott létre, saját szelet és forgószeleket keltett, és szabálytalanná és kezelhetetlenné tette az oltást – mondta egy tűzoltó.

A francia hatóságok vasárnap közölték, hogy már 220 000 embert evakuáltak az ország délnyugati részén tomboló fő erdőtűzből, amely most Bordeaux városát fenyegeti. A legutóbbi evakuálások Bordeaux környéki falvakban történtek, míg a Bordeaux-tól a spanyol határig tartó A63-as főút 60 kilométerét a tüzek miatt lezárták. További tízezreket evakuáltak más erdőtüzekből Franciaországban és Közép-Spanyolországban - írja a France 24.

Erdőtűz tombol Madrid környékén is

Kelet-Spanyolországban egy ember vesztette életét , és új evakuálásokat rendeltek el Madridban is, miközben a hatóságok újabb nehéz éjszakára figyelmeztettek. A szakemberek szerint a Madrid környéki tűzfolyam állapota instabil, eddig több mint 116 000 embert evakuáltak Madrid és Ávila körzetében, ahol  45 000 hektáron pusztítanak az erdőtüzek. 

 

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