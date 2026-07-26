Pokoli erdőtüzek Európában, már 300 ezer embert kellett evakuálni – forgószelet okoztak a lángok

Vasárnap ezrek zsúfolódtak Franciaországban és Spanyolországban a sürgősségi menedékhelyeken, miután az erdőtüzek több mint 300 000 embert kényszerítettek otthonuk vagy a turisztikai szálláshely elhagyására – írja a Guardian. Drámai méreteket öltött az európai erdőtűzszezon, ahogy szombati cikkünkben írtuk: július utolsó hetében Franciaországban és Spanyolországban egyszerre több nagy kiterjedésű tűz alakult ki, miközben Olaszországban mezőgazdasági ültetvények semmisültek meg, Skóciában pedig természetvédelmi területeken küzdenek a lángokkal.

Az erdőtűz pusztítását egyelőre nehezen tudják megfékezni Európában/Fotó: AFP

A tüzek házakat pusztítottak el, az embereknek el kellett menekülniük az otthonaikból, Franciaországban megkezdődött a békeidők legnagyobb evakuációs művelete. A családok a kiállítótermekben és tornatermekben aludtak, miután elmenekültek a füst- és lángfalak elől, amely átsöpört az érintett erdőkön. A francia gironde megyei tűzoltóság szerint a tűz ritka "pyro cumulonimbus" felhőt hozott létre, saját szelet és forgószeleket keltett, és szabálytalanná és kezelhetetlenné tette az oltást – mondta egy tűzoltó.

A francia hatóságok vasárnap közölték, hogy már 220 000 embert evakuáltak az ország délnyugati részén tomboló fő erdőtűzből, amely most Bordeaux városát fenyegeti. A legutóbbi evakuálások Bordeaux környéki falvakban történtek, míg a Bordeaux-tól a spanyol határig tartó A63-as főút 60 kilométerét a tüzek miatt lezárták. További tízezreket evakuáltak más erdőtüzekből Franciaországban és Közép-Spanyolországban - írja a France 24.

Erdőtűz tombol Madrid környékén is

Kelet-Spanyolországban egy ember vesztette életét , és új evakuálásokat rendeltek el Madridban is, miközben a hatóságok újabb nehéz éjszakára figyelmeztettek. A szakemberek szerint a Madrid környéki tűzfolyam állapota instabil, eddig több mint 116 000 embert evakuáltak Madrid és Ávila körzetében, ahol 45 000 hektáron pusztítanak az erdőtüzek.