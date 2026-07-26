Találat ért egy iráni hajót a Kaszpi-tengeren: Ukrajnát vádolják az akcióval – egyre fagyosabb a viszony a két ország között

Irán azzal vádolja Ukrajnát, hogy szombaton megtámadott egy iráni kereskedelmi hajót a Kaszpi-tengeren. A teheráni külügyminisztérium közleményében elítélte az esetet. A tárca tájékoztatása szerint a támadásban egy tengerész életét vesztette, egy másik pedig megsebesült.

Irán és Ukrajna között feszült a viszony / Fotó: Pavel Mikheyev / Shutterstock (képünk illusztráció)

Teherán a feltételezett támadást agressziós cselekménynek nevezte, és kijelentette, hogy meg fogja védeni nemzeti érdekeit és biztonságát. Az iráni állami média beszámolója szerint bekérették Ukrajna teheráni diplomáciai képviselőjét – számolt be róla a The Guardian.

A 2022 februárja óta tartó orosz-ukrán háború során Kijevnek folyamatosan szembe kellett néznie az Oroszország által bevetett iráni fejlesztésű Shahed-drónokkal, és felajánlotta drónelhárítási tapasztalatait azoknak a közel-keleti országoknak, amelyeket iráni támadások értek.

Irán és Oroszország a Kaszpi-tengerrel határos öt állam közé tartozik. Oroszország jelentős haditengerészeti jelenlétet tart fenn a térségben, így a belső tenger fontos bázisként szolgál a nagy hatótávolságú katonai műveletekhez, valamint kulcsfontosságú stratégiai összeköttetést jelent Irán felé.

Teherán az ukrán támadást elítélő nyilatkozata egybeesett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentésével, mely szerint Oroszország műholdas megfigyelési adatokat oszt meg Iránnal a Közel-Keletről, lehetővé téve számára a térségben végrehajtott csapások irányítását. Zelenszkij szombaton az X közösségi oldalon azt írta, hogy Ukrajna jelentős eredményeket ért el a Kaszpi-tengeren végrehajtott nagy hatótávolságú csapásokkal, beleértve az Iránhoz köthető katonai szállítmányok szállítására használt hajók elleni műveleteket is.

Nemcsak Irán miatt aggódik Kijev

Az ukrán elnök azt is állította, hogy Oroszország további 30 ezer észak-koreai katonát kíván bevonni a már több mint négy éve tartó háborúba, és ennek fogadására már megkezdte az előkészületeket. A két ország közötti kölcsönös védelmi megállapodás értelmében Észak-Korea 2024-ben becslések szerint mintegy 14 ezer katonát küldött Oroszország kurszki régiójába, hogy segítse Moszkvát az ukrán erők jelentős betörésének visszaverésében