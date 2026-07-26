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katasztrófavédelem
hajdú-bihar megye
tűz

Hatalmas tűz ütött ki egy szarvasmarhatelepen, kétszáz szalmabála ég

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Tűz keletkezett vasárnap reggel egy Hajdúszovát közelében lévő szarvasmarhatelepen, ahol mintegy kétszáz szalmabála kapott lángra. A tűzoltók nagy erőkkel dolgoznak a helyszínen.
VG
2026.07.26, 08:56
Frissítve: 2026.07.26, 08:59

Tűz keletkezett egy szarvasmarhatelepen, ahol kétszáz szalmabála ég Hajdúszovát közelében. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók és egy debreceni vízszállító érkezett a helyszínre – közölte vasárnap délelőtt a katasztrófavédelem híre alapján a Haon. 

tűz
                                                                                                    Az aszály, a súlyos szárazság idején sok tűz keletkezik gondatlanság miatt/Fotó: Havran Zoltán

A szervezet közlése szerint a tűzoltók három vízsugárral oltják a tüzet, munkájukat egy erőgép is segíti. Az egység felügyelet mellett leégeti az égő bálákat. Arról egyelőre nem érkezett információ, hogy a tűz veszélyeztetett-e állatokat vagy épületeket, illetve mi okozhatta a tüzet. A száraz, forró időjárás miatt a betakarítási időszakban különösen magas a szabadtéri és mezőgazdasági tüzek kockázata.

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