Kanada olyan jó üzletet csinál az olajválsággal, hogy mohóvá vált a kormány

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárlata miatt jelentősen megnőtt az olaj iránti igény a más térségből származó energiahordozó iránt. Igaz ez az Egyesült Államok és Kanada esetében is, az ottawai kormány ezért felülvizsgálja a terveit, és állami tulajdonban tarthatja a kibővített Trans Mountain (TMX) vezetéket, hogy kihasználja a nagy keresletet.

A kormány 2018-ban vásárolta meg 4,5 milliárd kanadai dollárért a vezetéket a Kinder Morgantől. (Egy kanadai dollár 221,2 forint.) A cég a klímaaktivisták könyörtelen nyomására lépett ki a projektből, akik környezetvédelmi szabályozásokat használtak fel a bővítés megakadályozására, emlékeztetett az Oil Price című szaklap.

Az építkezést végül 2024-ben befejezték, bár

a költségek az eredetileg tervezettnek a hatszorosára, 34 milliárd kanadai dollárra híztak.

2024 májusában megnyitották a kibővített vezetéket, amelynek kapacitása így az eredeti háromszorosára, napi 890 ezer hordóra nőtt.

A terv azonban végig az volt, hogy a vezetéket ismét visszaadják magánkézbe – a helyzet azonban megváltozott. „Az egy más piac volt és más idők” – hangsúlyozta minap Elizabeth Wademan, a vezetéket üzemeltető Trans Mountain Corporation igazgatója.

Kanada diverzifikálja az olajexportját

A TMX célja eleve az ázsiai piac kiszolgálása volt, Kanada ugyanis diverzifikálni akarta az olajexportját, amelynek a zöme még mindig az Egyesült Államokba irányul. Ezt a törekvést csak felerősítette Donald Trump elnök vámháborúja, amelynek éppen Kanada volt az egyik első áldozata.

A vezetéknek köszönhetően a kanadai nyersolajtermelők új, kényelmesebb csatornát kaptak az ázsiai energiavásárlókhoz, és a hatás gyorsan érezhetővé is vált: 2025 tavaszára

a Kínába irányuló szállítás elérte a napi átlag 207 000 hordót,

míg az Egyesült Államok nyugati partvidékére exportált mennyiség napi átlag 173 000 hordó volt.

2025 októberére a Brit Kolumbia partjairól exportált kanadai nyersolajnak már a 70 százaléka Kínába került, a Hormuzi-szoros lezárása óta pedig más ázsiai vevők is egyre élénkebben érdeklődnek iránta.