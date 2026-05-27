Deviza
EUR/HUF354,86 -0,32% USD/HUF304,88 -0,34% GBP/HUF409,67 -0,49% CHF/HUF387,75 -0,47% PLN/HUF83,8 -0,28% RON/HUF67,73 -0,33% CZK/HUF14,61 -0,39% EUR/HUF354,86 -0,32% USD/HUF304,88 -0,34% GBP/HUF409,67 -0,49% CHF/HUF387,75 -0,47% PLN/HUF83,8 -0,28% RON/HUF67,73 -0,33% CZK/HUF14,61 -0,39%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 826,71 +0,7% MTELEKOM2 590 -0,08% MOL3 810 -0,26% OTP40 760 +0,64% RICHTER12 480 +2,32% OPUS322 +1,71% ANY7 900 +0,51% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 540 +1,32% BUMIX9 088,72 -0,28% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 879,18 +0,05% BUX131 826,71 +0,7% MTELEKOM2 590 -0,08% MOL3 810 -0,26% OTP40 760 +0,64% RICHTER12 480 +2,32% OPUS322 +1,71% ANY7 900 +0,51% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 540 +1,32% BUMIX9 088,72 -0,28% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 879,18 +0,05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaválság
Kanada
olaj
olajexport

Kanada olyan jó üzletet csinál az olajválsággal, hogy mohóvá vált a kormány

Mégsem privatizálják az exportvezetéket. Kanada stabil, megbízható partnerként segít átvészelni az iráni háború okozta energiasokkot.
M. Cs.
2026.05.27, 10:31
Frissítve: 2026.05.27, 11:00

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros zárlata miatt jelentősen megnőtt az olaj iránti igény a más térségből származó energiahordozó iránt. Igaz ez az Egyesült Államok és Kanada esetében is, az ottawai kormány ezért felülvizsgálja a terveit, és állami tulajdonban tarthatja a kibővített Trans Mountain (TMX) vezetéket, hogy kihasználja a nagy keresletet.

Kanada
Kanada kihasználja, hogy egyre nagyobb a kereslet az olajra, a kormány megtartja és bővíti a Trans Mountain vezetéket / Fotó: AFP

A kormány 2018-ban vásárolta meg 4,5 milliárd kanadai dollárért a vezetéket a Kinder Morgantől. (Egy kanadai dollár 221,2 forint.) A cég a klímaaktivisták könyörtelen nyomására lépett ki a projektből, akik környezetvédelmi szabályozásokat használtak fel a bővítés megakadályozására, emlékeztetett az Oil Price című szaklap.

Az építkezést végül 2024-ben befejezték, bár 

a költségek az eredetileg tervezettnek a hatszorosára, 34 milliárd kanadai dollárra híztak.

2024 májusában megnyitották a kibővített vezetéket, amelynek kapacitása így az eredeti háromszorosára, napi 890 ezer hordóra nőtt.

A terv azonban végig az volt, hogy a vezetéket ismét visszaadják magánkézbe – a helyzet azonban megváltozott. „Az egy más piac volt és más idők” – hangsúlyozta minap Elizabeth Wademan, a vezetéket üzemeltető Trans Mountain Corporation igazgatója.

Kanada diverzifikálja az olajexportját

A TMX célja eleve az ázsiai piac kiszolgálása volt, Kanada ugyanis diverzifikálni akarta az olajexportját, amelynek a zöme még mindig az Egyesült Államokba irányul. Ezt a törekvést csak felerősítette Donald Trump elnök vámháborúja, amelynek éppen Kanada volt az egyik első áldozata.

A vezetéknek köszönhetően a kanadai nyersolajtermelők új, kényelmesebb csatornát kaptak az ázsiai energiavásárlókhoz, és a hatás gyorsan érezhetővé is vált: 2025 tavaszára 

  • a Kínába irányuló szállítás elérte a napi átlag 207 000 hordót, 
  • míg az Egyesült Államok nyugati partvidékére exportált mennyiség napi átlag 173 000 hordó volt.
Folytatódik a Trans Mountain fejlesztése / Fotó: AFP

2025 októberére a Brit Kolumbia partjairól exportált kanadai nyersolajnak már a 70 százaléka Kínába került, a Hormuzi-szoros lezárása óta pedig más ázsiai vevők is egyre élénkebben érdeklődnek iránta.

Újabb bővítéseket terveznek

A vezetéket üzemeltető állami vállalat a kereslet kielégítése és a diverzifikálás érdekében további bővítéseket is tervez a kanadai Energy Now szakportál tudósítása szerint. Ezeknek köszönhetően már 

2027 első negyedévében napi 90 ezer hordóval nő majd a szállítási kapacitás, az évtized végére pedig elérheti a napi 1,19 millió hordót.

Egyre jobb üzletté teszi a vezetéket a kanadai olajtermelők számára a közel-keleti háború, valamint a venezuelai olaj amerikai lenyúlása. „Bármennyire is sajnálatosak is, ezek az események azt mutatják, hogy a globális termelőknek és fogyasztóknak több piaci lehetőséggel kell rendelkezniük” – mondta a múlt héten egy konferencián Calgaryban Jason Balasch, a cég üzleti fejlesztésért felelős alelnöke.

Ezt hangsúlyozta a CBC tudósítása szerint Mark Carney kormányfő is, amikor többek között egy új olajvezeték építéséről tárgyalt Brit Kolumbia tartomány miniszterelnökével.

Daily Life In Alberta
Egyre jobb áron kel el a kanadai olaj / Fotó: NurPhoto via AFP

„Sok más országtól eltérően Kanada segíthet betölteni a globális energiaellátásban keletkezett űrt, része lehet a megoldásnak a világ és önmagunk számára. Kanada stabil, megbízható partner egy olyan világban, amelyik egyáltalán nem az” – jelentette ki.

Magasabb áron kel el a kanadai olaj

Az újabb közel-keleti válság valóban jó üzlet az Egyesült Államok mellett Kanadának is, de az olajvezeték már önmagában hozzájárult ahhoz, hogy a vállalatok jobb áron adhassák el a terméküket.

Korábban ugyanis a túl kevés exportvezeték arra kényszerítette őket, hogy egyre nagyobb árengedménnyel értékesítsék az olajat az amerikai West Texas Intermediate-hez (WTI) képest. 2018-ban a helyzet annyira súlyossá vált, hogy 

a kanadai nehézolaj hordónként majdnem 50 dollárral volt olcsóbb a WTI-nél

– a különbség jelenlegi körülbelül 14 dollár.

A kereslet olyan nagy, hogy az exportra szánt nyersolaj mennyisége idén nyárra körülbelül egy hónapig, jövő év nyárra pedig folyamatosan meghaladja majd az exportvezetékek kapacitását, mondta egy konferencián Susan Bell, a Rystad Energy finomítási és értékesítési kutatásért felelős alelnöke.

Az üzlettel a kanadai kormány is jól jár, a Trans Mountain a beszámolója szerint tavaly 1,7 milliárd dollárt fizetett a büdzsébe osztalék formájában.


 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu