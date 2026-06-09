Ez már a vészharangok hangja lehet: kevesebb lesz az európai tárolókban a földgáz télre, mint tavaly volt

Az Oxfordi Energiatudományi Intézet (OIES) friss elemzése szerint az idei feltöltési szezonban Európa várhatóan kevesebb LNG-hez juthat, mint tavaly. A szakértők arra hívták fel a figyelmet, hogy a május és október közötti időszak alapvető fontosságú a következő fűtési szezon ellátásbiztonsága szempontjából – írja a tanulmány megállapításait bemutató elemzésében az Origo. Az, hogy sikerül-e megfelelő szintre feltölteni a tárolókat, nagyban függ a globális LNG-kínálattól, az ázsiai kereslet alakulásától, valamint a közel-keleti exportőrök szállítási lehetőségeitől.

Mintegy 70 milliárd köbméternyi LNG-importot kellene lebonyolítania a nyári időszakban Európának egy friss elemzés szerint (illusztráció) / Fotó: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

Egyre nő az EU kitettsége az LNG irányába

A lap cikkében a tanulmány kapcsán bemutatja, hogy az LNG szerepe az európai energiamixben folyamatosan nő. Az Európai Unió 2024-ben már több mint 100 milliárd köbméter LNG-t importált, miközben új terminálok létesítésével tovább bővül a fogadási kapacitás. Az uniós tervek szerint az orosz vezetékes gáz és LNG fokozatos kivezetése után a cseppfolyósított földgáz válhat az európai gázellátás egyik meghatározó pillérévé.

A jelenlegi helyzetet azonban nehezíti, hogy az európai gáztárolók töltöttsége még elmarad a korábbi évek szintjétől. Június elején a tárolók átlagosan 42,5 százalékos töltöttségen álltak.

Az OIES számításai szerint ahhoz, hogy november elejére a készletek megközelítsék a 80 százalékos szintet, Európának a tavalyihoz hasonló, mintegy 70 milliárd köbméternyi LNG-importot kellene lebonyolítania a nyári időszakban.

A kutatóintézet ugyanakkor úgy látja, hogy ennél kedvezőtlenebb forgatókönyv megvalósulása sem zárható ki. A katari és egyesült arab emírségekbeli szállítások visszaesése, a világpiaci kínálat korlátai, valamint a nem európai régiók tartós kereslete miatt

a tárolók töltöttsége inkább 70 százalék körül alakulhat az őszi időszakra.

Az elemzők szerint még ehhez is arra lenne szükség, hogy más régiók LNG-igénye érdemben mérséklődjön a nyáron.

A földgázfogyasztást növelő és csökkentő tényezőket is látni

Az európai gázkereslet az elmúlt években jócskán visszaesett, főként az ipari fogyasztás csökkenése és az energiatermelés szerkezetének átalakulása miatt. Az OIES szerint azonban az idei évben sem várható számottevő keresletélénkülés:

a magas energiaárak,

a geopolitikai bizonytalanság

és a visszafogott gazdasági növekedés inkább a stagnálás irányába mutatnak.

Ugyanakkor több tényező is növelheti a fogyasztást. Egy átlagosnál melegebb nyár fokozhatja a légkondicionálók használatát és ezzel a villamosenergia-igényt, különösen akkor, ha a megújuló energiaforrások termelése elmarad a várakozásoktól. Emellett az ipari szereplők elővigyázatossági készletfelhalmozása, illetve egy hidegebb október szintén növelheti a gázfelhasználást.