Gáz van Európában, de a kérdés, hogy elég-e: drágulhat a téli felkészülés – Európa és Ázsia ugyanazért harcol

A Morgan Stanley szerint a cseppfolyósított földgáz ára több mint három éve nem látott szintre emelkedhet, mivel az ázsiai melegebb időjárás és az európai készletfeltöltési igények növelik a keresletet – közölte a Bloomberg hírügynökség. A bank szerint a gáz ára emelkedni fog, még akkor is, ha rövid távon megoldódik a közel-keleti konfliktus, amely gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, és a globális LNG-ellátás mintegy ötödét elvágta a Perzsa-öböl menti termelőktől, Katartól és az Egyesült Arab Emírségektől.

Nem nyugodhat meg Európa: lassan telnek a gáztárolók, nő az árnyomás. Mindenki LNG-forrásokat keres / Fotó: AFP

A fogyasztás növekedésnek indult a kulcsfontosságú piacokon, köztük Indiában és Kínában, miközben a tél előtti készletfelhalmozásra rendelkezésre álló idő gyorsan csökken – közölte a Morgan Stanley.

Gáz: szorult helyzetbe lavírozta magát az Európai Unió

Ezzel pedig egyre kényelmetlenebb helyzetbe kerül az európai gázpiac a nyári betárolási időszak elején. A kontinens föld alatti gáztárolóinak töltöttsége június elején ugyan emelkedik, de a tempó nem elég megnyugtató: a Gas Infrastructure Europe adatai szerint az európai tárolók átlagos töltöttsége június 7-én 42,48 százalék volt, ami több mint 14 százalékponttal marad el az elmúlt öt év átlagától. Ez azért különösen fontos, mert Európának a következő fűtési szezon előtt nagy mennyiségű gázt kell visszapótolnia a tárolókba.

A probléma nem egyszerűen az, hogy alacsony a letárolt gázkészlet, hanem az, hogy a pótlásért egyre erősebb verseny folyik a világpiacon. Az orosz vezetékes gázszállítás visszaesése után Európa sokkal inkább az LNG-re, vagyis a cseppfolyósított földgázra kénytelen támaszkodni. Ez pedig azt is jelenti, hogy az európai vevők ugyanazon rakományokért versenyeznek, mint az ázsiai importőrök. Ezért, amennyiben Ázsia magasabb árat kínál az európai országoknál, az LNG-szállítmányok könnyen irányt változtatnak.

Az ACER friss jelentése szerint az Európai Unió 2025-ben rekordmennyiségű, 146 milliárd köbméter LNG-t importált, ezzel a világ legnagyobb LNG-importőrévé vált. A jelentés arra is figyelmeztet, hogy nőtt az EU kitettsége az LNG-piac kiszámíthatatlanságával szemben, ezen belül is most az orosz helyett az amerikai függés lett erőteljesebb. Az Amerikai Egyesült Államokból származó LNG 2025-ben már az uniós import 58 százalékát adta, ami önmagában az EU teljes gázfogyasztásának mintegy negyedét fedezte.