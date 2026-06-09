Gáz van Európában, de a kérdés, hogy elég-e: drágulhat a téli felkészülés – Európa és Ázsia ugyanazért harcol
A Morgan Stanley szerint a cseppfolyósított földgáz ára több mint három éve nem látott szintre emelkedhet, mivel az ázsiai melegebb időjárás és az európai készletfeltöltési igények növelik a keresletet – közölte a Bloomberg hírügynökség. A bank szerint a gáz ára emelkedni fog, még akkor is, ha rövid távon megoldódik a közel-keleti konfliktus, amely gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, és a globális LNG-ellátás mintegy ötödét elvágta a Perzsa-öböl menti termelőktől, Katartól és az Egyesült Arab Emírségektől.
A fogyasztás növekedésnek indult a kulcsfontosságú piacokon, köztük Indiában és Kínában, miközben a tél előtti készletfelhalmozásra rendelkezésre álló idő gyorsan csökken – közölte a Morgan Stanley.
Gáz: szorult helyzetbe lavírozta magát az Európai Unió
Ezzel pedig egyre kényelmetlenebb helyzetbe kerül az európai gázpiac a nyári betárolási időszak elején. A kontinens föld alatti gáztárolóinak töltöttsége június elején ugyan emelkedik, de a tempó nem elég megnyugtató: a Gas Infrastructure Europe adatai szerint az európai tárolók átlagos töltöttsége június 7-én 42,48 százalék volt, ami több mint 14 százalékponttal marad el az elmúlt öt év átlagától. Ez azért különösen fontos, mert Európának a következő fűtési szezon előtt nagy mennyiségű gázt kell visszapótolnia a tárolókba.
A probléma nem egyszerűen az, hogy alacsony a letárolt gázkészlet, hanem az, hogy a pótlásért egyre erősebb verseny folyik a világpiacon. Az orosz vezetékes gázszállítás visszaesése után Európa sokkal inkább az LNG-re, vagyis a cseppfolyósított földgázra kénytelen támaszkodni. Ez pedig azt is jelenti, hogy az európai vevők ugyanazon rakományokért versenyeznek, mint az ázsiai importőrök. Ezért, amennyiben Ázsia magasabb árat kínál az európai országoknál, az LNG-szállítmányok könnyen irányt változtatnak.
Az ACER friss jelentése szerint az Európai Unió 2025-ben rekordmennyiségű, 146 milliárd köbméter LNG-t importált, ezzel a világ legnagyobb LNG-importőrévé vált. A jelentés arra is figyelmeztet, hogy nőtt az EU kitettsége az LNG-piac kiszámíthatatlanságával szemben, ezen belül is most az orosz helyett az amerikai függés lett erőteljesebb. Az Amerikai Egyesült Államokból származó LNG 2025-ben már az uniós import 58 százalékát adta, ami önmagában az EU teljes gázfogyasztásának mintegy negyedét fedezte.
Megugrottak az árak, hiába közeledik a nyár
A piaci feszültséget az árak is jelzik. Az irányadó holland TTF-gázár június 9-én 50 euró per megawattóra körül mozgott, ami egy hónap alatt közel 8 százalékos emelkedés, éves alapon pedig több mint 40 százalékos drágulás. Ez azt mutatja, hogy a piac már most beárazza a téli felkészülés kockázatait, különösen akkor, ha az LNG-ellátást geopolitikai zavarok vagy az ázsiai kereslet erősödése nehezíti.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy 2025. január 1-jétől megszűnt az orosz gáz Ukrajnán keresztüli tranzitja Európa felé. Ez történelmi fordulat volt az európai gázellátásban, és különösen Közép-Európában kényszerítette át a piaci szereplőket új útvonalak és források használatára. Az ellátás ugyan nem omlott össze, de a rendszer rugalmatlanabbá és drágábbá vált.
Magyarország az uniós átlagnál jobban áll
Magyarország helyzete a friss adatok alapján kedvezőbb az európai átlagnál, de korántsem kockázatmentes. Az FGSZ június 7-i adatai szerint a hazai földgáztárolók töltöttsége 44,53 százalék volt. Ez meghaladja az európai átlagot, és azért is fontos, mert Magyarország tárolói kapacitása a hazai fogyasztáshoz mérten viszonylag jelentős.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a téli felkészülés olcsó vagy automatikus lenne. A magyar kormány már márciusban külön rendeletben erősítette meg a betárolási kötelezettségeket. A szabályozás célja a földgázellátás biztonságának növelése volt, és további 800 millió köbméter földgáz elsőbbségi tárolását írta elő az érintett szereplők számára.
A hazai intézkedések alapján az MVM Nextnek 2026. október 1-jéig 1,9 milliárd köbméter földgázt kell tárolnia, az FGSZ-nek pedig 2026. július 1-jéig 200 millió köbméter betárolt földgázzal kell rendelkeznie. Emellett a biztonsági készlet szintje is emelkedik. Ezek az intézkedések ellátásbiztonsági szempontból kedvezők, de a beszerzési és finanszírozási költségek végső soron megjelenhetnek a rendszerben.
Magyarország szempontjából az egyik legfontosabb kérdés az, hogy a nyári hónapokban milyen áron lehet feltölteni a tárolókat. Ha az európai piacon erős marad a kereslet, az ázsiai LNG-prémium pedig elszívja a szállítmányok egy részét, akkor a betárolás drágább lehet. Ez közvetlenül nem feltétlenül jelenik meg azonnal a lakossági rezsiben, hiszen még életben van a rezsicsökkentés intézménye, de az állami és vállalati szereplők költségeit növeli.
A megújulók segítenek, de nem oldják meg a gázgondot
A megújuló energiaforrások mérsékelhetik a gázkeresletet, de nem tudják teljesen kiváltani a földgázt. A szél- és napenergia termelése időjárásfüggő, ezért a gázerőművek továbbra is fontos szerepet játszanak a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozásában. Ez különösen akkor válik érzékennyé, ha a téli időszakban egyszerre jelentkezik hideg idő, alacsony megújulótermelés és magas áramigény.
Az európai szabályozás is azt mutatja, hogy Brüsszel tartósan számol a tárolók stratégiai szerepével. Az uniós gáztárolási szabályok továbbra is 90 százalékos feltöltési célt írnak elő, ugyanakkor a tagállamok nagyobb rugalmasságot kaptak: a cél teljesítésére október 1. és december 1. között van lehetőség, és kedvezőtlen piaci körülmények esetén eltérés is engedhető.
Drágább biztonság jöhet
A következő hónapokban az európai gázpiac kulcskérdése az lesz, hogy sikerül-e tartósan magas betárolási ütemet elérni. Ha nem, Európa alacsonyabb készletszinttel és kisebb biztonsági tartalékkal fordulhat rá a 2026–2027-es télre. Ez nem feltétlenül jelent ellátási válságot, de növeli az árkilengések és a politikai beavatkozások esélyét.
Magyarország ebből a szempontból egyszerre van kedvezőbb és nehezebb helyzetben. Kedvezőbb, mert a hazai tárolói töltöttség jelenleg meghaladja az európai átlagot, és a tárolókapacitás is az európai átlagnál nagyobb. Nehezebb helyzet elé nézhet ugyanakkor azért, mert az ellátásbiztonság fenntartásához szükséges többletbetárolás akkor is drágább lehet, ha fizikailag rendelkezésre áll a gáz. Magyarország pedig csak akkor tudja megőrizni viszonylag kedvező pozícióját, ha időben és megfelelő áron sikerül feltölteni a tárolókat a következő tél előtt.