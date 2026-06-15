Rendkívüli, vége van: megnyitják a Hormuzi-szorost, péntektől ömleni fog az olaj a világra – Trump az éjjel bejelentette a megállapodást Amerika és Irán között

Túlzás nélkül történelmi bejelentést tett vasárnap éjjel Donald Trump, amelynek legfontosabb állítása, hogy megnyitják a Hormuzi-szorost, miután megszületett a megállapodás Amerika és Irán között. Ezzel párhuzamosan a tűzszünetet is meghosszabbítják.

Megnyitják a Hormuzi-szorost, ömleni fog az olaj: Trump rendkívüli bejelentést tett / Fotó: AFP

Az amerikai elnök egészen pontosan arról beszélt, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás a Hormuzi-szoros újbóli megnyitásáról és a tűzszünet meghosszabbításáról immár teljes, és ígéretet tett az iráni kikötők hetek óta tartó tengeri blokádjának feloldására.

A Hormuzi-szoros a megállapodás pénteki aláírását követően, az aknamentesítés után megnyílik,

az olaj mindkét oldalon újra áramlani fog a régió és a világ számára!

– írta Trump a közösségi médiában. Kiemelten fontos, hogy mindez hivatalosnak tekinthető, nem csak Trump megszokott előrerohanásának, hiszen Kazem Garibabadi iráni külügyminiszter-helyettes mis megerősítette, hogy a szándéknyilatkozat szövegét véglegesítették. Azt is ismertette, hogy a hivatalos aláírási ünnepségre pénteken kerül sor Svájcban.

Közölte, hogy a különböző frontokon – beleértve Libanont is – zajló háború és katonai műveletek azonnali és végleges leállítását ma estétől bejelentik. Pakisztán és Katar, a két legfontosabb közvetítő ország, ugyancsak megerősítette a megállapodást.

Mivel a megállapodás már érvényben van, a közvetítők a héten egyeztetések sorozatát fogják elősegíteni – írta Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök az X-en. Ezek a végső megbeszélések teremtik meg az alapot a technikai tárgyalásokhoz és a hivatalos aláírási ünnepséghez.

Rendkívüli: vége van, megnyitják a Hormuzi-szorost, ömleni fog az olaj

A Brent nyersolaj közel 4 százalékkal, hordónként 83,92 dollárra esett a vasárnap esti kereskedés kezdete után, a kora ázsiai kereskedésben pedig 83,78 dollár volt hordónként. A japán Nikkei index 5 százalékos emelkedéssel nyitott.

Ha a megállapodást végrehajtják, az látványosan enyhíteni fogja a globális energiaválságot. Ami ugyanis most történik, az megalapozhatja a több mint száz napja tartó háború tartós lezárását.