Rendkívüli: szombat reggel kitört a háború Iránban, bombázzák Teheránt, megelőző csapást mért a perzsa államra Izrael és Amerika – videó

Izrael megelőző támadást indított Irán ellen – jelentette be Israel Katz védelmi miniszter szombat reggel. Katz azt mondta, hogy azonnali szükségállapotot hirdetett az egész országban.

Irán: rendkívüli: szombat reggel kitört a háború bombázzák Teheránt / Fotó: NurPhoto via AFP

Izrael állam megelőző csapást mért Iránra, hogy

elhárítsa az Izrael államot fenyegető veszélyeket

– fogalmazott. Lassan bontakozik ki a csapás háttere: Izrael és Amerika elaltatta Iránt, trump még pénteken is a következő tárgyalási fordulóról beszélt Iránnal. Igaz, azt is jelezte, hogy „néha erőszakot kell alkalmazni”.

Egy meg nem nevezett biztonsági forrás a 12-es csatornának elmondta, hogy a műveletet hónapokig tervezték közösen izraeli és amerikai erők.

A forrás szerint Izrael „teljes erővel” vesz részt ebben a műveletben, és az Egyesült Államok „ugyanazon az oldalon áll”.

A forrás azt is állítja, hogy a közös támadás „kezdeti szakasza” a tervek szerint négy napig fog tartani.

A tévériport szerint a délelőtti órákra időzített kezdeti csapásokat úgy tervezték, hogy meglepjék az irániakat, akik nem számítottak nappali támadásra. Egy izraeli tisztviselő is arról beszélt, hogy Izrael több napos konfliktusra készül Iránnal. A szombati, közösen végrehajtott csapások az iráni rezsim helyszíneit és katonai létesítményeket vettek célba.

A Times of Israel tudósítása szerint szirénák szólaltak meg szerte Izraelben, miközben az IDF Belfront Parancsnoksága arra figyelmezteti a civileket, hogy maradjanak az óvóhelyek közelében.

Nagyon fontos: az iráni fegyveres erők szóvivője pénteken elsöprő válaszra figyelmeztet bármilyen amerikai katonai akció esetén.

Az iráni fegyveres erők magas rangú szóvivője azt mondta, bármilyen összecsapás esetén a régióban tartózkodó amerikai csapatok és felszerelésük megsemmisülnek, az Egyesült Államok minden térségbeli erőforrása és érdekeltsége pedig az iráni erők tüze alá kerül.

Iránban kitört a háború, bombázzák Teheránt

A hadsereg üzenete szerint „a biztonsági helyzet miatt” a civileknek tisztában kell lenni vele, mi a közelükben az optimális védett menedékhely, és kerülniük kell a nem létfontosságú utazásokat.