Rendkívüli: szombat reggel kitört a háború Iránban, bombázzák Teheránt, megelőző csapást mért a perzsa államra Izrael és Amerika – videó
Izrael megelőző támadást indított Irán ellen – jelentette be Israel Katz védelmi miniszter szombat reggel. Katz azt mondta, hogy azonnali szükségállapotot hirdetett az egész országban.
Izrael állam megelőző csapást mért Iránra, hogy
elhárítsa az Izrael államot fenyegető veszélyeket
– fogalmazott. Lassan bontakozik ki a csapás háttere: Izrael és Amerika elaltatta Iránt, trump még pénteken is a következő tárgyalási fordulóról beszélt Iránnal. Igaz, azt is jelezte, hogy „néha erőszakot kell alkalmazni”.
Egy meg nem nevezett biztonsági forrás a 12-es csatornának elmondta, hogy a műveletet hónapokig tervezték közösen izraeli és amerikai erők.
A forrás szerint Izrael „teljes erővel” vesz részt ebben a műveletben, és az Egyesült Államok „ugyanazon az oldalon áll”.
A forrás azt is állítja, hogy a közös támadás „kezdeti szakasza” a tervek szerint négy napig fog tartani.
A tévériport szerint a délelőtti órákra időzített kezdeti csapásokat úgy tervezték, hogy meglepjék az irániakat, akik nem számítottak nappali támadásra. Egy izraeli tisztviselő is arról beszélt, hogy Izrael több napos konfliktusra készül Iránnal. A szombati, közösen végrehajtott csapások az iráni rezsim helyszíneit és katonai létesítményeket vettek célba.
A Times of Israel tudósítása szerint szirénák szólaltak meg szerte Izraelben, miközben az IDF Belfront Parancsnoksága arra figyelmezteti a civileket, hogy maradjanak az óvóhelyek közelében.
Nagyon fontos: az iráni fegyveres erők szóvivője pénteken elsöprő válaszra figyelmeztet bármilyen amerikai katonai akció esetén.
Az iráni fegyveres erők magas rangú szóvivője azt mondta, bármilyen összecsapás esetén a régióban tartózkodó amerikai csapatok és felszerelésük megsemmisülnek, az Egyesült Államok minden térségbeli erőforrása és érdekeltsége pedig az iráni erők tüze alá kerül.
Iránban kitört a háború, bombázzák Teheránt
A hadsereg üzenete szerint „a biztonsági helyzet miatt” a civileknek tisztában kell lenni vele, mi a közelükben az optimális védett menedékhely, és kerülniük kell a nem létfontosságú utazásokat.
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) szerint a „proaktív riasztás” célja, hogy felkészítse a lakosságot a területünk felé irányuló rakétatűz lehetőségére. A hadsereg ugyanakkor jelenleg azt állítja, hogy egyelőre nincs szükség arra, hogy a lakosság bevonuljon az óvóhelyekre. Közben robbanások hallatszanak
- Teherán északi és keleti részén,
- valamint Iszfahánban,
- Karadzsában
- és Kermánsáhban
– jelentette Irán félhivatalos Fars hírügynöksége. Röviddel azelőtt, hogy izraeli és amerikai légicsapások becsapódtak volna Iránban, a közösségi médiában megjelentek olyan videók, amelyek állítólag Irak felett alacsonyan repülő rakétákat mutatnak.
Hogy mi következik most, arról Demko Attila biztonságpolitikai szakértő tett közzé gyorselemzést.
Úgy tűnik elkezdődött a háború izraeli légicsapásokkal Teherán ellen. Három nagy robbanás volt az iráni fővárosban. Ezt megelőzte egy támadás sorozat a Hezbollah ellen. A nagy leszámolást Izrael akarja igazán, nekik a rezsim bukása kell, nem elég a nukleáris program felszámolása.
Hogyan válaszol Irán? Mennyire volt ez koordinálva az amerikaiakkal? Mit tesz az USA? Trump tegnap kijelentette, nagyon elégedetlen, 3 órája a Washington Post lehozta, hogy hajlik a támadásra. Ez a terv része, vagy Izrael előre löki a habozó Amerikát?
Repül a nehéz kő: ki tudja, hol áll meg? Egy biztos: Irán nem Venezuela, egy mártíromságra épülő vallás, társadalom aligha adja magát olyan könnyen.
Az első információk szerint Amerika tisztában volt az akcióval. "Egy izraeli biztonsági forrás szerint az Iránban zajló támadás egy közös amerikai-izraeli művelet" – jelentette az izraeli 12-es csatorna.
A meg nem erősített jelentések szerint az egyik célpont egy iráni elnöki létesítmény volt. Iráni ellenzéki jelentésekre hivatkozva arról számol be, hogy iráni vezetők otthonait támadják.
Sőt, néhány perccel nem hivatalos megerősítést nyert, hogy
az Egyesült Államok Izraellel közösen részt vett a ma reggeli iráni csapásokban
– ezt nyilatkozta egy amerikai tisztviselő a The Times of Israelnek. A Reuters szerint az Egyesült Államok légi és tengeri csapásokat mér Iránra. Izrael „Oroszlánüvöltésnek” nevezte el Irán elleni hadműveletét.
A nevet Benjamin Netanjahu miniszterelnök döntötte el, miután az izraeli védelmi erőknek más belső elnevezésük volt a csapásokra. Az Iránt célba vevő utolsó izraeli védelmi hadművelet neve 2025 júniusában a „Felkelő oroszlán” volt.
Robert C. Castle, izraeli biztonságpolitikai szakember videót is közzé tett a közösség oldalán Teherán bombázásáról.
Miközben Izrael csapásokat mér Iránra, a Moszad kémügynökség hivatalos perzsa nyelvű Telegram csatornáján felszólította az irániakat , hogy segítsenek „visszaállítani Irán dicső napjait”.
Iráni testvéreink, nem vagytok egyedül! Elindítottunk egy rendkívül biztonságos és dedikált Telegram-csatornát kifejezetten nektek. Együtt visszahozzuk Irán dicső napjait
– áll a közleményben.
A Moszad felszólítja az irániakat, hogy „osszák meg velünk a rezsim elleni jogos küzdelmükről készült fotókat és videókat”.
Miközben megindult a támadás Irán ellen, Izrael lezárta légterét a polgári repülések előtt. „Arra kérjük a nyilvánosságot, hogy további értesítésig ne látogassanak a repülőterekre” – áll a Közlekedési Minisztérium közleményében.
A jelenleg külföldön tartózkodó utasokat arra kérik, hogy a légtér újranyitása után a médián és légitársaságaikon keresztül tájékozódjanak a járataik menetrendjéről. A külföldön tartózkodó izraelieknek a Nemzetbiztonsági Tanács irányelveit és ajánlásait kell követniük.
Amint a biztonsági helyzet lehetővé teszi, a légtér újra megnyílik, és az Izraelbe tartó és onnan induló járatok újraindulnak. Erről 24 órával a járatok megújítása előtt értesítést küldenek.