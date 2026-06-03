Magyar Péter negyedik nemzetközi útja Franciaországba vezetett, ahol elsősorban a két ország kapcsolatának jövőjéről beszélgetett Emmanuel Macronnal.

Magyar Péter Párizsban: erősebb francia kapcsolatok, kevesebb kelet-közép-európai szuverenitás / Fotó: AFP

A sajtótájékoztatón pontos részletek ugyan nem derültek ki a jövőbeni tervekről, azonban a fő csapásvonal kijelölése megtörtént.

Magyar–francia gazdasági együttműködés

Kiemelten fontosak a stratégiai együttműködések, a francia jelenlét erős Magyarországon, a kapcsolat pedig bizalmi alapon tud működni − vázolta fel az aktualitásokat Emmanuel Macron, amit Magyar Péter is megerősített:

Franciaország nagyon fontos stratégiai partner, jelenleg 45 ezer embernek adnak munkát francia cégek Magyarországon. Az együttműködést a gazdaság, a kultúra, illetve a diplomácia területén is meg kell erősíteni, ezeket a megállapodásokat pedig érdemes lenne még az 1956-os szabadságharc hetvenedik évfordulója előtt aláírni

− fogalmazott a miniszterelnök, majd ezt követően meginvitálta a francia elnököt a budapesti megemlékezésre.

A két politikus néhány kulcsfontosságú területet is megnevezett, ahol érdemes lenne erősíteni:

szó esett a nukleárisenergia-szektorról,

a mezőgazdaságról,

valamint az európai uniós szakpolitikákról is.

Mindezek mellett Emmanuel Macron arra is kitért, hogy üdvözli a Magyarországnak járó uniós források feloldását, valamint azt, hogy a kormány csatlakozási szándékát fejezte ki az Európai Ügyészséghez.

Visegrádi Négyek, balra át!

Magyar Péter korábban Brüsszelben beszélt arról, hogy varsói útján megállapodott Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel a Visegrádi Négyek megerősítéséről és bővítéséről.

Megállapodtunk Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel a V4-ek megerősítéséről, esetlegesen kiterjesztéséről

− fogalmazott a magyar kormányfő, azonban akkor még nem derült ki, pontosan milyen irányú, vagy milyen formájú expanzióról beszélt, de szavai végre értelmet nyertek. Párizsban arról számolt be, hogy

a V4-eknek Németországgal és Franciaországgal kellene együtt dolgozni, akár közös kormányülések keretein belül is.

Ez a fajta stratégia diplomáciai gesztusként ugyan pozitívan értelmezhető, azonban tovább fokozná az Európai Unió magországainak befolyását a kelet-közép-európai régió felett. Ez kissé ellentmondásos lépés, mivel a visegrádi együttműködés éppen azért jött létre Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország között, hogy a négy állam megerősítse pozícióit és effektív érdekképviselettel rendelkezzen az államszövetségen belül, a 2004-es bővítést követően.