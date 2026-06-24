Egyre hevesebb a vita a Mol NIS-felvásárlása körül: most először fogalmazott meg nyílt kritikát a vétellel szemben Dragan Dilas, a Szabadság és Igazságosság Párt (SSP) elnöke. A politikus nem csupán Aleksandar Vucic kormányát bírálta, hanem azt állította, hogy a magyar olajvállalat lenne a lehető legrosszabb vevő a szerb olajcég számára. A megszólalás azért is figyelemre méltó, mert Dilas Vucic legerősebb politikai kihívójaként és a legjelentősebb ellenzéki erő vezetője.

Már csak ez hiányzott: az eddigi legsúlyosabb támadás érte a Mol történelmi olajüzletét, nem akárki követte el – „Ők a legrosszabb vevők” / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A NIS többségi tulajdonrészének sorsa hónapok óta az egyik legfontosabb gazdasági kérdés Szerbiában. Az ügy hátterében az áll, hogy az Egyesült Államok szankciókat vezetett be az orosz energiaszektorra, ami a Gazprom és a Gazprom Nyefty érdekeltségébe tartozó NIS-t is érintette. A kialakult helyzetben a Mol jelentkezett potenciális vevőként az orosz tulajdonban lévő részesedés megszerzésére.

A magyar vállalat januárban megállapodást írt alá a Gazprom Nyeft és a Gazprom együttesen birtokolt 51,56 százalékos részvénycsomagjának megvásárlásáról. A folyamat azóta is zajlik, az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési hivatala (OFAC) pedig legutóbb július 1-jéig meghosszabbította azt az engedélyt, amely lehetővé teszi a tárgyalások folytatását.

Dragan Dilas most közzétett nyilatkozatában azt állította, hogy

a Mol nem lenne megfelelő tulajdonosa a szerb olajipari vállalatnak.

Érvelése szerint a magyar cég saját finomítóval rendelkezik Budapest közelében, így hosszabb távon nem lenne érdeke a NIS tulajdonában álló pancsovai finomító működtetése és fejlesztése.

Az ellenzéki politikus emellett jogi kérdéseket is felvetett. Azt kérdezte, hogy a szerb kormány mikor döntött arról, hogy nem él azzal az elővásárlási joggal, amelyet állítása szerint a Gazprommal kötött korábbi szerződés biztosít Szerbia számára. Dilas szerint ilyen jelentőségű kérdésben nem Aleksandar Vucic államfő vagy egyetlen politikus dönthet, hanem kizárólag a szerb kormány.

A politikus azt is állította, hogy amennyiben nem született hivatalos kormánydöntés az elővásárlási jogról való lemondásról, akkor Dubravka Dedovic Handanovic energiaügyi miniszter jogsértést követhetett el azzal, hogy a magyar féllel aláírta a Mol esetleges tulajdonszerzését lehetővé tevő megállapodást.