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Ítéletet mondott a forintról a világ egyik legnagyobb bankja: olyan árfolyamot várnak Amerikában, amire Varga Mihály is felkapja a fejét – erre készüljenek a magyarok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Miközben a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentési ciklusba kezdett, a Morgan Stanley szerint a forint előtt még mindig jelentős erősödési tér áll. A Wall Street egyik legnagyobb befektetési bankja olyan euróárfolyamot sem tart kizártnak középtávon, ami a jelenlegi szinthez képest látványos felértékelődést jelentene.
VG
2026.06.24, 20:45
Frissítve: 2026.06.24, 20:46

A világ egyik legnagyobb befektetési bankja, a Morgan Stanley szerint a forint előtt még mindig jelentős erősödési tér áll. Az amerikai pénzügyi óriás elemzői úgy vélik, hogy a szerdai kamatdöntés után látott forintgyengülés nem trendforduló, hanem inkább kedvező beszállási lehetőség azoknak a befektetőknek, akik további erősödésre számítanak. A bank középtávon akár 340 forintos euróárfolyamot sem tart kizártnak, ami a jelenlegi 356 forint körüli szintről számítva látványos felértékelődést jelentene.

Amerika egyik legnagyobb bankja nagyot mondott a forintról: olyan árfolyamot várnak, amire évek óta nem volt példa
Amerika egyik legnagyobb bankja nagyot mondott a forintról: olyan árfolyamot várnak, amire évek óta nem volt példa / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Morgan Stanley optimista jóslata még az előtt érkezett, hogy a magyar jegybank az elmúlt évek egyik legnagyobb meglepetését okozta volna a piacnak. A monetáris tanács 25 bázispontos kamatcsökkentésről döntött, miközben a legtöbb nagy jegybank továbbra is kivár vagy kifejezetten óvatos hangnemet üt meg.

A piac ugyan már előre beárazta a kamatvágást, ezért maga a döntés nem okozott komoly árfolyammozgást, Varga Mihály jegybankelnök bejelentései azonban annál inkább. Az MNB ugyanis lényegében megfelezte az idei inflációs előrejelzését, és azt is jelezte, hogy a nyári hónapokban további kamatcsökkentések jöhetnek.

Márciusban még 3,8 százalékos éves átlagos inflációval számolt a jegybank, most viszont már csak 1,8 százalékot vár. Az előrejelzés ilyen mértékű módosítására ritkán volt példa az elmúlt években.

Az energiaárak az iráni háború első hónapjaiban ugyan meredeken emelkedtek, a későbbi piaci korrekció azonban jóval kedvezőbb inflációs környezetet eredményezett annál, mint amire korábban számítani lehetett. Eközben a forint hónapokon keresztül folyamatosan erősödött, ami szintén lefelé húzta az importált inflációt.

A Morgan Stanley elemzői szerint mindez lehetővé teszi, hogy a jegybank a korábban vártnál gyorsabban csökkentse a kamatokat. 

A bank ugyanakkor nem változtatott hosszabb távú kamatvárakozásán, továbbra is 4,5 százalékos végső kamatszinttel számol. Az elemzés szerint azonban a lazítás üteme gyorsabb lehet annál, mint amire korábban számítottak.

Ez különösen érdekes annak fényében, hogy a forint hagyományosan érzékenyen reagál a kamatkülönbözetek változására. Normál esetben egy kamatcsökkentési ciklus gyengítené a hazai devizát, a Morgan Stanley azonban most éppen az ellenkezőjére számít – írja a Bloomberg.

A befektetési bank szerint a keddi gyengülést elsősorban profitrealizálás és a dollár átmeneti erősödése okozta. Emiatt továbbra is fenntartják azt a pozíciójukat, amely a forint erősödésére épít az euróval szemben. Elemzésük szerint a jelenlegi szintek jó lehetőséget kínálnak új pozíciók felvételére.

A Wall Street-i bank optimizmusát részben ugyanazok a tényezők támasztják alá, amelyekre a magyar elemzők is felhívták a figyelmet. 

A forint árfolyama stabil, az állampapírpiaci hozamok jelentősen csökkentek, miközben az ország kockázati megítélése a választások óta javult.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője szerint a piac már beárazta a nyári kamatcsökkentéseket, ezért nem várható jelentős további forintgyengülés. Hasonló véleményen van Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza is, aki szerint az erős forint, az alacsony infláció és az energiaárak mérséklődése egyaránt támogatja a jegybank mozgásterét.

A Morgan Stanley azonban ennél is tovább megy. A 340-es euróárfolyam ugyanis nem egyszerűen stabil forintot jelentene, hanem olyan szintet, amelyet utoljára évekkel ezelőtt láthatott a piac. Ez arra utal, hogy a befektetési bank szerint a magyar gazdaságban és a pénzpiacokon olyan folyamatok indultak el, amelyek hosszabb távon is támogathatják a hazai devizát.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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