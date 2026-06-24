Ítéletet mondott a forintról a világ egyik legnagyobb bankja: olyan árfolyamot várnak Amerikában, amire Varga Mihály is felkapja a fejét – erre készüljenek a magyarok

A világ egyik legnagyobb befektetési bankja, a Morgan Stanley szerint a forint előtt még mindig jelentős erősödési tér áll. Az amerikai pénzügyi óriás elemzői úgy vélik, hogy a szerdai kamatdöntés után látott forintgyengülés nem trendforduló, hanem inkább kedvező beszállási lehetőség azoknak a befektetőknek, akik további erősödésre számítanak. A bank középtávon akár 340 forintos euróárfolyamot sem tart kizártnak, ami a jelenlegi 356 forint körüli szintről számítva látványos felértékelődést jelentene.

Amerika egyik legnagyobb bankja nagyot mondott a forintról: olyan árfolyamot várnak, amire évek óta nem volt példa / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Morgan Stanley optimista jóslata még az előtt érkezett, hogy a magyar jegybank az elmúlt évek egyik legnagyobb meglepetését okozta volna a piacnak. A monetáris tanács 25 bázispontos kamatcsökkentésről döntött, miközben a legtöbb nagy jegybank továbbra is kivár vagy kifejezetten óvatos hangnemet üt meg.

A piac ugyan már előre beárazta a kamatvágást, ezért maga a döntés nem okozott komoly árfolyammozgást, Varga Mihály jegybankelnök bejelentései azonban annál inkább. Az MNB ugyanis lényegében megfelezte az idei inflációs előrejelzését, és azt is jelezte, hogy a nyári hónapokban további kamatcsökkentések jöhetnek.

Márciusban még 3,8 százalékos éves átlagos inflációval számolt a jegybank, most viszont már csak 1,8 százalékot vár. Az előrejelzés ilyen mértékű módosítására ritkán volt példa az elmúlt években.

Az energiaárak az iráni háború első hónapjaiban ugyan meredeken emelkedtek, a későbbi piaci korrekció azonban jóval kedvezőbb inflációs környezetet eredményezett annál, mint amire korábban számítani lehetett. Eközben a forint hónapokon keresztül folyamatosan erősödött, ami szintén lefelé húzta az importált inflációt.

A Morgan Stanley elemzői szerint mindez lehetővé teszi, hogy a jegybank a korábban vártnál gyorsabban csökkentse a kamatokat.

A bank ugyanakkor nem változtatott hosszabb távú kamatvárakozásán, továbbra is 4,5 százalékos végső kamatszinttel számol. Az elemzés szerint azonban a lazítás üteme gyorsabb lehet annál, mint amire korábban számítottak.

Ez különösen érdekes annak fényében, hogy a forint hagyományosan érzékenyen reagál a kamatkülönbözetek változására. Normál esetben egy kamatcsökkentési ciklus gyengítené a hazai devizát, a Morgan Stanley azonban most éppen az ellenkezőjére számít – írja a Bloomberg.