Zelenszkij csak most jött rá: rengeteg pénzt csináltak az ukránok Putyinnak, visszaütött, hogy szétlőtték a finomítóikat – ömlik az orosz olaj a világba
Rekordközeli mennyiségű nyersolajat exportálhat Oroszország júniusban nyugati kikötőiből, miután az ukrán dróntámadások több finomítót is megbénítottak. A kieső feldolgozókapacitás miatt Moszkva egyre több nyersolajat kénytelen külföldre irányítani, miközben belföldön már üzemanyaghiány jelei mutatkoznak.
Minden eddiginél nagyobb mennyiségű nyersolajat exportálhat Oroszország nyugati kikötőin keresztül júniusban. Kereskedelmi és kikötői források szerint a balti-tengeri Primorszk és Uszty-Luga, valamint a fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőiből összesen napi mintegy 2,7 millió hordó olaj indulhat útnak ebben a hónapban.
Egyes becslések szerint a kivitel akár a napi 2,8 millió hordót is elérheti.
Ez jelentős ugrás a májusi, hozzávetőleg napi 2,5 millió hordós exporthoz képest. A növekedés különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a korábbi előrejelzések jóval alacsonyabb szintekkel számoltak. Az eltérés hátterében elsősorban az áll, hogy az ukrán dróntámadások következtében több kulcsfontosságú orosz olajfinomító is részben vagy teljesen leállni kényszerült.
A finomítók kiesése miatt az országban kitermelt nyersolaj egy részét már nem lehet belföldön feldolgozni. Moszkva ezért egyre több hordót terel át az exportpiacokra, hogy elkerülje a kitermelés visszafogását. Ez rövid távon segíthet fenntartani az exportbevételeket, ugyanakkor új problémákat is okoz az országon belül.
Az üzemanyag-ellátás ugyanis több térségben már most feszültté vált. Orosz régiók egy része korlátozásokat vezetett be egyes benzin- és dízeltermékek értékesítésére, mivel hiány alakult ki bizonyos üzemanyagfajtákból. Több helyen hosszú sorok jelentek meg a töltőállomásokon, ami ritka jelenség egy olyan országban, amely a világ egyik legnagyobb olajtermelője.
Az ukrán dróntámadások sarokba szorították Moszkvát
A Kreml számára így egyre nehezebb feladatot jelent az egyensúly fenntartása. Miközben a nyersolaj-export növelése fontos bevételi forrás, a belföldi üzemanyaghiány politikai és gazdasági kockázatokat hordoz. A finomítók kapacitása továbbra is a normál szint alatt működik, ezért a helyzet a következő hónapokban is kihívást jelenthet.
A nemzetközi piacok számára szintén fontos fejleményről van szó. A magasabb orosz export ugyanis további nyomást helyezhet a globális olajárakra, amelyekre már most is hatással van az iráni szállítások növekedése. A kereskedők szerint az utóbbi időszakban fokozódott a verseny az ázsiai piacokon, különösen Kínában és Indiában, amelyek az orosz olaj legfontosabb vásárlói közé tartoznak.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy egy friss amerikai engedélyezési könnyítés lehetővé tette egyes vásárlók számára, hogy ismét nagyobb mennyiségben vásároljanak iráni nyersolajat. Emiatt több kínai és indiai finomító részben az iráni kínálat felé fordulhat, ami élesebb versenyt teremthet az orosz exportőrök számára.
Az ukrajnai háború kezdete óta az orosz energiaszektor folyamatos nyomás alatt áll. A nyugati szankciók, a logisztikai átrendeződés és az ukrán dróntámadások egyaránt jelentős kihívások elé állították az iparágat. A mostani adatok azonban azt mutatják, hogy Moszkva továbbra is képes nagy mennyiségű nyersolajat a nemzetközi piacokra juttatni, még akkor is, ha ezért egyre nagyobb árat kell fizetnie a hazai ellátás stabilitásában.
Kiderült, mennyi pénzt fizetett Magyarország és Szlovákia az oroszoknak az olajért: ezt már a Tisza-kormány alatt utalták át – Putyin inkább Kínára és Indiára figyel
A nyugati szankciók ellenére továbbra is jelentős bevételt termel az orosz energiaszektor. Ebben fontos szerepet játszik a Magyarországra és Szlovákiába érkező export az újra működő Barátság kőolajvezetéken keresztül.