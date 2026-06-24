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beruházás
Tisza-kormány
szélerőmű
Kapitány István
szélenergia
pályázat

Hatalmas bejelentést tett Kapitány István, teljesen átalakítja a Tisza-kormány Magyarország energiarendszerét: jön a pályázat, tömegével épülnek a szélerőművek – ez a következő atomerőmű

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Kapitány István szerint Magyarország energiafüggetlenségének erősítéséhez több lábon álló energiatermelésre van szükség. Ennek egyik legfontosabb eleme a hazai szélerőmű-park látványos bővítése lehet a következő években.
VG
2026.06.24, 18:26
Frissítve: 2026.06.24, 18:52

Több mint tízszeresére növelné Magyarország szélerőművi kapacitását 2030-ig a kormány, amely összesen 4 gigawattnyi új beruházásra ír ki pályázatot. A programhoz közel 2,5 milliárd eurónyi fejlesztés kapcsolódik, beleértve a villamosenergia-hálózat korszerűsítését is.

Expansion of renewable energies: wind turbines in rural areas szélerőmű
Közel egy évtizedes stagnálás után ismét nagy lendületet kaphat a magyarországi szélerőmű-építés / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Nagyszabású energetikai fejlesztési programot jelentett be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető Facebookon közzétett videójában arról beszélt, hogy 

2030-ig a jelenlegi kapacitás több mint tízszeresére növelnék a magyarországi szélerőművek teljesítményét.

A miniszter szerint a fejlesztés azért is jelentős, mert a hazai szélerőművi kapacitás 2016 óta gyakorlatilag változatlan, mintegy 330 megawattos szinten állt. Miközben az elmúlt években látványosan nőtt a megújuló energia részaránya Magyarországon, ennek döntő többségét a naperőművek adták.

Kapitány István hangsúlyozta, hogy az ország energiaellátásának biztonsága érdekében nem elegendő egyetlen technológiára támaszkodni. Mint fogalmazott, a szél- és a napenergia ideálisan egészítik ki egymást. A naperőművek nappal és derült időben termelnek jelentős mennyiségű energiát, míg a szélerőművek borús időben, illetve az éjszakai órákban is képesek villamos energiát előállítani.

Már elő is készítették a szélerőmű-inváziót

A program első konkrét lépéseként augusztus 31-én legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakoztatására írnak ki pályázatot. Ez önmagában több mint kétszerese a jelenleg működő magyarországi szélerőművek összteljesítményének.

A miniszter szerint az első körös beruházások értéke megközelítheti az 1 milliárd eurót. A pályázati tervezetet már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják, hogy a szakmai szervezetek és az érintettek véleményt formálhassanak a feltételekről.

A hosszabb távú cél azonban ennél jóval ambiciózusabb. A kormány tervei szerint 2030-ig összesen 4 gigawattnyi új szélerőművi kapacitásra írnak ki pályázatokat. Ez több mint tízszerese a jelenlegi magyarországi szélenergia-termelő képességnek.

A miniszter érzékeltette a fejlesztés méretét is. Elmondása szerint a 4 gigawatt névleges teljesítmény nagyjából négy paksi blokk együttes kapacitásának felel meg. 

Ugyanakkor hozzátette, hogy a szélerőművek termelése időjárásfüggő, ezért a tényleges energiatermelés nem azonos egy folyamatosan maximális teljesítménnyel működő erőműével.

A hatalmas kapacitásbővítés csak jelentős hálózatfejlesztéssel valósítható meg. Ennek érdekében a kormány 1,5 milliárd eurót fordítana a villamosenergia-hálózat és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére uniós forrásokból. Az elosztó- és átviteli hálózatokat üzemeltető társaságok már jelenleg is dolgoznak a szükséges beruházások előkészítésén.

A villamosenergia-hálózat fejlesztése kulcskérdés, hiszen a megújuló energiaforrások egyre nagyobb arányú integrálása új kihívások elé állítja az energiarendszert. Az új szélerőművek csak akkor tudnak hatékonyan működni, ha a hálózat képes fogadni és elosztani az általuk termelt villamos energiát.

Lépett a Tisza-kormány: hamarosan eláraszthatják Magyarországot a szélerőművek

Új korszak kezdődhet a hazai szélenergia-termelésben: a következő hetekben olyan felmérés indul, amelyből kiderülhet, mekkora beruházási hullám készülődik Magyarországon. A piac szereplői most először átfogó képet adhatnak arról, hol, mikor és milyen méretű szélerőműveket építenének az országban.

 

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