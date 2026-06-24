Hatalmas bejelentést tett Kapitány István, teljesen átalakítja a Tisza-kormány Magyarország energiarendszerét: jön a pályázat, tömegével épülnek a szélerőművek – ez a következő atomerőmű
Több mint tízszeresére növelné Magyarország szélerőművi kapacitását 2030-ig a kormány, amely összesen 4 gigawattnyi új beruházásra ír ki pályázatot. A programhoz közel 2,5 milliárd eurónyi fejlesztés kapcsolódik, beleértve a villamosenergia-hálózat korszerűsítését is.
Nagyszabású energetikai fejlesztési programot jelentett be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető Facebookon közzétett videójában arról beszélt, hogy
2030-ig a jelenlegi kapacitás több mint tízszeresére növelnék a magyarországi szélerőművek teljesítményét.
A miniszter szerint a fejlesztés azért is jelentős, mert a hazai szélerőművi kapacitás 2016 óta gyakorlatilag változatlan, mintegy 330 megawattos szinten állt. Miközben az elmúlt években látványosan nőtt a megújuló energia részaránya Magyarországon, ennek döntő többségét a naperőművek adták.
Kapitány István hangsúlyozta, hogy az ország energiaellátásának biztonsága érdekében nem elegendő egyetlen technológiára támaszkodni. Mint fogalmazott, a szél- és a napenergia ideálisan egészítik ki egymást. A naperőművek nappal és derült időben termelnek jelentős mennyiségű energiát, míg a szélerőművek borús időben, illetve az éjszakai órákban is képesek villamos energiát előállítani.
Már elő is készítették a szélerőmű-inváziót
A program első konkrét lépéseként augusztus 31-én legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakoztatására írnak ki pályázatot. Ez önmagában több mint kétszerese a jelenleg működő magyarországi szélerőművek összteljesítményének.
A miniszter szerint az első körös beruházások értéke megközelítheti az 1 milliárd eurót. A pályázati tervezetet már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják, hogy a szakmai szervezetek és az érintettek véleményt formálhassanak a feltételekről.
A hosszabb távú cél azonban ennél jóval ambiciózusabb. A kormány tervei szerint 2030-ig összesen 4 gigawattnyi új szélerőművi kapacitásra írnak ki pályázatokat. Ez több mint tízszerese a jelenlegi magyarországi szélenergia-termelő képességnek.
A miniszter érzékeltette a fejlesztés méretét is. Elmondása szerint a 4 gigawatt névleges teljesítmény nagyjából négy paksi blokk együttes kapacitásának felel meg.
Ugyanakkor hozzátette, hogy a szélerőművek termelése időjárásfüggő, ezért a tényleges energiatermelés nem azonos egy folyamatosan maximális teljesítménnyel működő erőműével.
A hatalmas kapacitásbővítés csak jelentős hálózatfejlesztéssel valósítható meg. Ennek érdekében a kormány 1,5 milliárd eurót fordítana a villamosenergia-hálózat és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére uniós forrásokból. Az elosztó- és átviteli hálózatokat üzemeltető társaságok már jelenleg is dolgoznak a szükséges beruházások előkészítésén.
A villamosenergia-hálózat fejlesztése kulcskérdés, hiszen a megújuló energiaforrások egyre nagyobb arányú integrálása új kihívások elé állítja az energiarendszert. Az új szélerőművek csak akkor tudnak hatékonyan működni, ha a hálózat képes fogadni és elosztani az általuk termelt villamos energiát.
Lépett a Tisza-kormány: hamarosan eláraszthatják Magyarországot a szélerőművek
Új korszak kezdődhet a hazai szélenergia-termelésben: a következő hetekben olyan felmérés indul, amelyből kiderülhet, mekkora beruházási hullám készülődik Magyarországon. A piac szereplői most először átfogó képet adhatnak arról, hol, mikor és milyen méretű szélerőműveket építenének az országban.