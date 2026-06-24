Deviza
EUR/HUF355,49 +0,04% USD/HUF313,09 +0,25% GBP/HUF412,2 0% CHF/HUF385,21 -0,12% PLN/HUF82,88 -0,12% RON/HUF67,9 +0,25% CZK/HUF14,67 -0,06% EUR/HUF355,49 +0,04% USD/HUF313,09 +0,25% GBP/HUF412,2 0% CHF/HUF385,21 -0,12% PLN/HUF82,88 -0,12% RON/HUF67,9 +0,25% CZK/HUF14,67 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 853,98 -0,32% MTELEKOM2 732 -0,8% MOL3 670 -2,13% OTP45 300 0% RICHTER12 000 +0,59% OPUS358 +0,28% ANY7 880 -0,13% AUTOWALLIS145 +1,75% WABERERS4 950 +2,27% BUMIX9 292,39 +0,41% CETOP4 557,6 -1,44% CETOP NTR2 915,17 -1,42% BUX138 853,98 -0,32% MTELEKOM2 732 -0,8% MOL3 670 -2,13% OTP45 300 0% RICHTER12 000 +0,59% OPUS358 +0,28% ANY7 880 -0,13% AUTOWALLIS145 +1,75% WABERERS4 950 +2,27% BUMIX9 292,39 +0,41% CETOP4 557,6 -1,44% CETOP NTR2 915,17 -1,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gáz
olajtermelés
fáklyázás
Mol
Világbank

Fűtik az eget: fél Európának elég lenne, annyi gázt fáklyáz el a világ

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hatalmasnak pazarlásnak tűnik évi 50 milliárd dollár értékű, az olajtermeléssel felszínre kerülő földgáz elfáklyázása, de még többet vinne el a megmentése. A fáklyázásban a nagy olajtermelő országok járnak élen a Világbank felmérése szerint.
VG
2026.06.24, 20:10

Tavaly 6 százalékkal több földgázt fáklyáztak el a kőolajtermeléshez kapcsolódóan, mint egy évvel korábban – mutatta ki a Világbank. A fáklyázás növekedése általános, az érintett mennyiség 167 milliárd köbméterre nőtt. Ennyi Európa éves gázfogyasztásának körülbelül a fele.

fáklyázás
A Mol is vállalta a fáklyázás felszémolását/Fotó: Mol

A fáklyázás kényszerintézkedés

A 2025-ös fáklyázási mennyiségek továbbá majdnem megegyeznek Afrika teljes éves gázfogyasztásával, és meghaladják a Perzsa-öbölben áthaladó éves LNG (cseppfolyósított földgáz) mennyiségét. A fáklyázással több mint 500 millió tonna üvegházhatású gáz került a környezetbe, több, mint az Egyesült Királyság teljes éves kibocsátása. Még aggasztóbb, hogy a társult gáz fáklyázása gyorsabban nő, mint maga az olajtermelés, és már a harmadik egymás után évben ez a helyzet. A fáklyázásról egy hónapja a Nemzetközi Energiaügynökség is megdöbbentő adatokat közölt.

A nyugati pénzintézet Oroszországot a világ vezető gázfáklyázó országai közé sorolja. Iránt és Irakot is megemlíti, ezek tavaly összesen 84 milliárd köbméter társult gázt fáklyáztak el. A lista elején van Venezuela, Mexikó, Líbia, Algéria, Nigéria, de még az Egyesült Államok is a legrosszabbul rangsorolt ​​országok közé tartozik.

Ugyanakkor a fáklyázás során

  • felesleges,
  • nem hasznosítható
  • vagy veszélyes gázokat

szándékosan, ellenőrzött körülmények között égetik el.

Az ígéret szép szó

A fáklyázás annak ellenére nő, hogy az ipar és a kormányok régóta kötelezettséget vállaltak annak fokozatos megszüntetésére. A Világbank szerint az évente elégetett kapcsolódó gáz mennyisége több száz adatközpontot képes ellátni energiával, és értéke meghaladja az 50 milliárd dollárt. A gáz leválasztása és feldolgozása azonban további beruházásokat igényel. A Világbank a rendszeres fáklyázás globális felszámolásának költségét 70–100 milliárd dollárra teszi, ami majdnem a kétszerese a jelenleg elpazarolt gáz értékének.

A 2015-ben indul Zero Routine Flaring (ZRF, nulla rutinszerű fáklyázás) kezdeményezés arra kötelezi a kormányokat és az olajtársaságokat, hogy legkésőbb 2030-ig beszüntessék a 160 éves múltú rutinszerű fáklyázást. A gázfáklyázás során ugyanis az olajtermelés melléktermékét, a kapcsolódó gázt pazarlóan égetik el, hozzájárulnak az éghajlatváltozáshoz. Bár a kezdeményezés önkéntes, a kötelezettségvállalásokat különféle eszközökkel követik nyomon, beleértve a kormányzati és vállalati jelentéseket, valamint a műholdas megfigyeléseket. A ZRF támogatói a globális gázfáklyázás körülbelül 60 százalékát teszik ki. A Mol csoport a kezdetektől, azaz 2015 óta tagja a Világbank ZRF kezdeményezésének. Ugyanakkor a világbanki elemzés szerint 2025-ben például Görögország, Spanyolország, Olaszország, Magyarország és Szlovákia „kitett” a magas szintű gázfáklyázásnak. Ez a magas fáklyázási intenzitású országokból, például Irakból, Líbiából, Mexikóból és
Oroszországból származó nyersolaj-importjukhoz köthető.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu