Putyinék megtámadták Ursula von der Leyen mestertervét: beperelték az EU-t, nem hagyják, hogy kitiltsa az orosz gázt – Magyarország az ítéletre vár

Új front nyílt az Európai Unió és Oroszország között az energiapolitikai háborúban. A Gazprom tulajdonában álló Északi Áramlat 2 gázvezeték üzemeltetője pert indított az Európai Unió ellen, mert szerintük jogszerűtlen az a brüsszeli döntés, mely 2027 végéig teljesen megszüntetné az orosz gázimportot az EU-ba. A tét jóval nagyobb: az ügy kimenetele befolyásolhatja Európa jövőbeli energiaellátását, az energiaárakat, valamint azokat az országokat is, melyek eddig ellenezték az orosz energiahordozók teljes kivezetését.

Putyinék megtámadták Ursula von der Leyen mestertervét: beperelték az EU-t, nem hagyják, hogy kitiltsa az orosz gázt / Fotó: AFP

Az Európai Unió idén fogadta el azt a jogszabályt, mely kötelező érvénnyel írja elő az orosz gázimport fokozatos megszüntetését. A döntés célja, hogy az unió végleg megszakítsa energiafüggőségét attól az országtól, mely Ukrajna 2022-es megtámadása előtt az EU legnagyobb földgázszállítója volt.

A most benyújtott kereset szerint azonban a Nord Stream 2 AG úgy véli, hogy az uniós szabályozás gyakorlatilag ellehetetleníti a vállalat működését. A svájci székhelyű társaság szerint az intézkedés de facto kisajátításnak tekinthető, mivel megfosztja a céget attól a lehetőségtől, hogy kereskedelmi célra használja a vezetéket, miközben semmilyen kártalanítást nem biztosít számára – írja a Reuters.

A vállalat jogi érvelése nem csupán a tulajdonjogokra épül.

A Gazprom érdekeltségébe tartozó társaság szerint Brüsszel rossz jogalapot választott a szabályozás elfogadásához.

Álláspontjuk szerint az orosz gáztilalom valójában szankciós intézkedésnek minősül, melyet csak az összes tagállam egyhangú támogatásával lehetett volna elfogadni.

Az Európai Bizottság éppen azért választotta a mostani jogi megoldást, hogy megkerülje az olyan országok ellenállását, mint Magyarország és Szlovákia. A jelenlegi szabályozást ugyanis nem egyhangúlag, hanem minősített többséggel fogadták el, így a két ország vétója nem tudta megakadályozni annak elfogadását.

Ha a bíróság elfogadná a Gazprom érvelését, az komoly kérdéseket vethetne fel az uniós energiapolitika jogi alapjaival kapcsolatban is.

Az ügy azért is kapott új lendületet, mert az elmúlt hónapokban ismét előtérbe került Európa energiaellátásának kérdése. A közel-keleti konfliktusok, az energiaárak hullámzása és az európai ipar versenyképességével kapcsolatos viták újra reflektorfénybe helyezték az orosz gáz szerepét.