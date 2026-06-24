Még várhatunk az euróra: Brüsszel kimondta, Magyarország sem teljesíti a feltételeket – kútba eshet a Tisza-kormány terve

Az Európai Bizottság friss jelentése szerint egyetlen olyan uniós ország sem áll készen az euró bevezetésére, amely még nem használja a közös valutát. Magyarország ugyan 2030-ra tűzte ki a csatlakozás célját, de a gazdasági mutatók alapján ez egyelőre rendkívül ambiciózus vállalásnak tűnik.

Brüsszel újabb helyzetjelentést adott ki az euróövezet bővítéséről, és az eredmény nem túl biztató Magyarország számára / Fotó: Varga Jozsef Zoltan

Az Európai Bizottság szerdán közzétett konvergenciajelentése szerint jelenleg egyik olyan európai uniós tagállam sem teljesíti maradéktalanul az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket, amely még saját nemzeti valutát használ. A vizsgálat Magyarországot, Lengyelországot, Romániát, Csehországot és Svédországot érintette, míg Dánia különleges helyzetben van, mivel hivatalos mentességet kapott az euró bevezetése alól.

Az euró ma már 21 uniós ország hivatalos fizetőeszköze, és több mint 350 millió ember használja nap mint nap. Az Európai Bizottság kétévente értékeli azoknak a tagállamoknak a felkészültségét, amelyek vállalták a közös valuta későbbi bevezetését.

Több országban is késik az euró bevezetése

A csatlakozáshoz szigorú gazdasági feltételeknek kell megfelelni. Ezek közé tartozik az alacsony infláció, az alacsony hosszú távú kamatszint, a stabil árfolyam, a megengedett költségvetési hiány, az államadósság megfelelő szintje, valamint az, hogy a nemzeti jegybank szabályozása összhangban legyen az Európai Központi Bank előírásaival.

A jelentés szerint Svédország és Csehország gyakorlatilag minden gazdasági feltételt teljesít. Egyetlen jelentős akadály maradt: egyik ország sem lépett be az úgynevezett ERM II árfolyam-mechanizmusba, amelyben legalább két éven keresztül bizonyítani kell a nemzeti valuta stabilitását.

Ez politikai döntés kérdése, és Stockholm, illetve Prága egyelőre nem kíván élni ezzel a lehetőséggel.

Románia ezzel szemben nyíltan támogatja az euró bevezetését, azonban jelenleg több fontos mutatóban is messze elmarad az elvárt szinttől. Az infláció, a költségvetési hiány, a kamatok és az árfolyamstabilitás területén is jelentős lemaradást mutat, bár az államadósság tekintetében megfelel az előírásoknak.

Magyar euró: megszólalt Kármán András, elmondta, min múlik az uniós fizetőeszköz bevezetése Újabb fontos jelzést küldött a magyar euró ügyében Kármán András pénzügyminiszter. A tárcavezető szerint Magyarország számára nemcsak gazdasági, hanem szimbolikus jelentősége is van annak, hogy az eurózóna legfontosabb döntéshozó testületének elnöke Budapestre látogat, miközben a kormány továbbra is a 2030-as céldátumhoz igazítja terveit.

Lengyelország szintén teljesíti az adósságkritériumot, de a többi feltétel esetében hiányosságokat talált a Bizottság. Varsó ráadásul politikailag sem sürgeti az euró bevezetését. Ezt jól mutatja, hogy az Eurobarometer felmérése szerint a lengyeleknek mindössze 43 százaléka támogatná a közös valuta átvételét.