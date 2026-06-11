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adás-vétel
Szerbiai Kőolajipari Vállalat
Pancsova
Szerbia
NIS
megállapodás
Mol
Gazprom
olajipar

Most dől el, mit gondol Putyin Magyarországról: alkut kötött a Mol az évszázad olajüzletéről, de az oroszok nélkül semmit sem tehet – Amerika árgus szemekkel figyel

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Megállapodott a Mol és a szerb állam a NIS jövőjét érintő nyitott kérdésekről, köztük a részvényesi jogokról és a pancsovai finomító működésének biztosításáról. A kompromisszum Szerbiának nagyobb befolyást adhat a stratégiai döntésekben. A Mol tovább tárgyal a Gazpromnyefty többségi részesedésének megvásárlásáról.
VG/MTI
2026.06.11, 06:10
Frissítve: 2026.06.11, 06:26

Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a magyar Mol és a szerb állam között a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjével kapcsolatban, és kompromisszum született a felek közötti részvényesi megállapodás ügyében – közölte Dubravka Djedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter az Instagramon szerdán.

mol FILE PHOTO: A drone view shows Serbia's majority Russian-owned NIS oil refinery in Pancevo
Sikerült lezárni valamennyi nyitott kérdést a magyar Mol és a szerb állam között a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) jövőjével kapcsolatban. A képen a pancsovai finomító / Fotó: Marko Djurica / Reuters

A tárcavezető a bejegyzésben ismertette, hogy a két fél egyebek mellett abban állapodott meg, hogy amennyiben az orosz Gazpromnyefty megállapodást köt a Mollal a NIS 56,15 százalékos részesedésének eladásáról, és az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) jóváhagyja a tranzakciót, a szerb állam további 5 százaléknyi NIS-részvényt vásárol. Ez a lépés a miniszter szerint nagyobb befolyást biztosítana Belgrád számára a stratégiai jelentőségű döntések meghozatalában, illetve adott esetben azok megakadályozásában.

Ami a pancsovai kőolaj-finomító működését illeti, a magyar fél kötelezettséget vállalt arra, hogy a finomító a jövőben is a korábbiakhoz hasonlóan működik, legalább ugyanakkora éves átlagkapacitással, mint az amerikai szankciók bevezetését megelőző négy évben, amikor a NIS kiváló üzleti eredményeket ért el. 

„A finomító ilyen szintű működése elengedhetetlen a szerbiai üzemanyagpiac ellátásához, ezért ez a kérdés a szerb fél egyik legfontosabb prioritása volt. Büszke vagyok arra, hogy sikerült olyan megállapodást elérnünk, amely rendkívül fontos és hasznos Szerbia polgárai számára” – hangsúlyozta a miniszter.

A miniszter tájékoztatása szerint a szerb állam képviselői a NIS igazgatótanácsában a jövőben szélesebb jogosítványokkal rendelkeznek majd a döntéshozatal és az ország számára kedvezőtlen döntések blokkolása terén. 

Szerbia ilyen mértékű befolyással nem rendelkezett a NIS 2008-as privatizációja óta

– mutatott rá.

A miniszter bejegyzésében kiemelte, hogy továbbra is elkötelezetten dolgoznak a NIS hosszú távú helyzetének rendezésén az amerikai szankciók által előidézett körülmények között, amelyekért – fogalmazott – sem a szerb állam, sem a kormány, sem pedig Szerbia polgárai nem felelősek.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttyel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyefty és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal is annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

Rendkívüli bejelentést tett a Mol: Amerika döntött Magyarország történelmi olajüzletéről

Rendkívüli bejelentést tett közzé a BÉT oldalán szombat kora este a magyar olajtársaság. Ebben egy friss amerikai döntésről tájékoztatta a befektetőket – vette észre a Világgazdaság.

A Mol azt közölte, hogy megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a NIS-szel folytatott tárgyalások folytatására.

A közleményben úgy fogalmaztak a tőkepiaci szereplőknek, hogy a magyar olajvállalat ma hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy 2026. június 16-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról.

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