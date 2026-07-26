Nem az Adria veri meg a Balatont, sőt nem is a lángosárak döntik el a tó sorsát – meglepőbb változás zajlik

A balatoni turizmus átalakulása évek óta zajlik, az idei szezont ráadásul rendkívül kedvezőtlenül befolyásolja a forint erősödése is, ahogy szombati cikkünkben részletesen megírtuk. A munkaerőhiány is ismert probléma, de nem magyarázza egyik sem a tóra épülő turizmus átalakulását. A személyes érintettséget írásom elején azért jelzem, mert másodgenerációs nyaralótulajdonosként a változást testközelből is látom, így nem tudok eltekinteni a saját tapasztalataimtól és szubjektív benyomásaimtól, hogy szerintem mi lesz a Balatonnal. Tények és gondolatkísérlet a jövőről.

Hétközben kevesebben vannak a Balaton strandjain, de hétvégére megtelnek/Fotó: Angela Cini / Shutterstock

A Balaton elveszítette a monopóliumát, részben a varázsát is

A szakemberek már leírták, a nyaralási szokások folyamatosan változnak, a magyar középosztály utazási kultúrája is átalakult. Egyre többen nem egyetlen kéthetes nyaralásban gondolkodnak, hanem évente több rövidebb utazásban. Ősszel és télen városlátogatások, nyáron egy hét a tengernél. A nyaralásra összespórolt éves keretből mindenki a legtöbb, és ár-értékben a legjobb élményt akarja kimaxolni. Tehát nem fognak a Balatonon heteket eltölteni, így nem fognak minden évben elzarándokolni a szigligeti várhoz, a keszthelyi kastélyba, a füredi múzeumokba, a sajkodi strandra. Ráadásul élménytársadalomba született és ott nevelkedő – az Alpokban síelő, Milánóban kávézó és Mallorcán bulizó – generációknak ennél már változatosabb szórakozás kell. De vannak kitörési pontok is, jó irány például a kerékpárosokra célozni, nem biztos, hogy el kell üldözni a fesztiválokat.



A Balaton második otthonná is vált

Az elmúlt 20 évben a sokat szidott ingatlanfejlesztések eredményeként rengeteg lakást adtak a régióban. Még azokon a településeken is nőtt az ingatlanok mennyisége, ahol csökkent a lakosság száma. A tó körüli lakásállomány az elmúlt húsz évben jelentősen megszaporodott:

Balatonfüreden 2001-ben 5347 lakóingatlan volt, 2024-ben 7112,

Keszthelyen is több mint 1000 új ingatlant vettek nyilvántartásba,

de a lakásépítkezési beruházások legnagyobb nyertese Siófok városa.

Siófok lakás ingatlanjainak száma 2001-ben még 10 ezer alatt alakult, 2011-ben mintegy 13 ezer, 2023-ban több mint 15 111 volt – közölte a Balatoni Fejlesztési Tanács monitoring jelentése.

A Balaton körül ma már egyre többen nem turistaként, hanem ingatlantulajdonosként vannak jelen a régi nyaralótulajdonosok mellett.



Mire költ a nyaralótulajdonos, és mire nem

Ők azok, akik miatt bedugul az M7-es autópálya péntekenként és vasárnap, mert tavasztól őszig, sokan télen is kétlaki életet élnek, Budapest és a nyaraló között ingáznak. Nem ülnek egész nap a strandon, mert reggel kerékpároznak, esetleg vitorláznak, vagy ha a partra mennek, akkor a déli hőség idején visszatérnek a házaikba. Nem biztos, hogy a lángosozóban ebédelnek, de beülnek reggelizni a pékségbe, vagy este egy vacsorára, és eltartják a kiskereskedelmi láncokat, a boltban vásárolt bort és sört fogyasztják. Ezt vette észre a Kifli.hu is, és Budapest után elindította és bővíti a balatoni szolgáltatását is.